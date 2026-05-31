Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul român al lui Inter, insistă pentru transferul lui Curtis Jones (25 de ani), mijlocașul celor de la Liverpool.

Cristi Chivu a avut un prin sezon remarcabil pe banca lui Inter, cu care a reușit să facă eventul în Italia. A câștigat Cupa și campionatul.

Tehnicianul român își face deja planul pentru stagiunea următoare unde își dorește cu tărie să-l aibă sub comandă pe „cormoranul” Curtis Jones.

Chivu ar fi un mare admirator al mijlocașului englez, Inter ducând lipsă de un „mijlocaș complet”, motiv pentru care insistă pentru transferul acestuia, informează gazzeta.it.

Curtis Jones are 6 selecții în naționala Angliei/ Foto: IMAGO

Jones a fost dorit de Inter și în iarnă. Liverpool s-a opus atunci mutării acestuia pe „Giuseppe Meazza”, însă lucrurile stau diferit acum.

Fotbalistul de 25 de ani mai are contract cu echipa de pe Anfield până în 2027, dar nu are garanție că va prinde minute de joc și ar fi gata de o nouă provocare.

Potrivit sursei citate, Liverpool evaluează două oferte pentru Curtis Jones, una din partea lui Inter și alta de la Galatasaray.

Campioana Turciei e pregătită să ofere 30 de milioane de euro pentru jucătorul englez, în timp ce Inter nu merge mai sus de aproximativ 20 de milioane de euro.

Italienii susțin că o posibilă plecare a lui Jones de pe Anfield depinde și de procentul pe care Liverpool îl va păstra dintr-un viitor transfer.

35 de milioane de euro este cota lui Curtis Jones, potrivit Transfermark

Crescut de Liverpool, mijlocașul a debutat la seniori în anul 2019. În acest sezon a adunat 49 de meciuri. A marcat trei goluri și a oferit trei pase decisive.

