Chivu îl vrea cu orice preț Românul insistă pentru jucătorul lui Liverpool! Suma  pusă pe masă de Inter
Cristi Chivu ar insista pentru transferul lui Curtis Jones/ Foto: IMAGO
Campionate

Chivu îl vrea cu orice preț Românul insistă pentru jucătorul lui Liverpool! Suma pusă pe masă de Inter

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 31.05.2026, ora 14:58
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul român al lui Inter, insistă pentru transferul lui Curtis Jones (25 de ani), mijlocașul celor de la Liverpool.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cristi Chivu a avut un prin sezon remarcabil pe banca lui Inter, cu care a reușit să facă eventul în Italia. A câștigat Cupa și campionatul.

Interes din vest  Un club important din Europa a pus ochii pe Darius Olaru, căpitanul lui FCSB
Citește și
Interes din vest Un club important din Europa a pus ochii pe Darius Olaru, căpitanul lui FCSB
Citește mai mult
Interes din vest  Un club important din Europa a pus ochii pe Darius Olaru, căpitanul lui FCSB

Cristi Chivu insistă pentru Curtis Jones

Tehnicianul român își face deja planul pentru stagiunea următoare unde își dorește cu tărie să-l aibă sub comandă pe „cormoranul” Curtis Jones.

Chivu ar fi un mare admirator al mijlocașului englez, Inter ducând lipsă de un „mijlocaș complet”, motiv pentru care insistă pentru transferul acestuia, informează gazzeta.it.

Curtis Jones are 6 selecții în naționala Angliei/ Foto: IMAGO Curtis Jones are 6 selecții în naționala Angliei/ Foto: IMAGO
Curtis Jones are 6 selecții în naționala Angliei/ Foto: IMAGO

Jones a fost dorit de Inter și în iarnă. Liverpool s-a opus atunci mutării acestuia pe „Giuseppe Meazza”, însă lucrurile stau diferit acum.

Fotbalistul de 25 de ani mai are contract cu echipa de pe Anfield până în 2027, dar nu are garanție că va prinde minute de joc și ar fi gata de o nouă provocare.

Potrivit sursei citate, Liverpool evaluează două oferte pentru Curtis Jones, una din partea lui Inter și alta de la Galatasaray.

Campioana Turciei e pregătită să ofere 30 de milioane de euro pentru jucătorul englez, în timp ce Inter nu merge mai sus de aproximativ 20 de milioane de euro.

Italienii susțin că o posibilă plecare a lui Jones de pe Anfield depinde și de procentul pe care Liverpool îl va păstra dintr-un viitor transfer.

35 de milioane de euro
este cota lui Curtis Jones, potrivit Transfermark
  • Crescut de Liverpool, mijlocașul a debutat la seniori în anul 2019. În acest sezon a adunat 49 de meciuri. A marcat trei goluri și a oferit trei pase decisive.

Citește și

Ceferin a gafat-o! VIDEO. Ce a făcut președintele UEFA pe scenă, după finala UCL + Marquinhos, gestul serii: „Un adevărat gentleman”
Liga Campionilor
12:18
Ceferin a gafat-o! VIDEO. Ce a făcut președintele UEFA pe scenă, după finala UCL + Marquinhos, gestul serii: „Un adevărat gentleman”
Citește mai mult
Ceferin a gafat-o! VIDEO. Ce a făcut președintele UEFA pe scenă, după finala UCL + Marquinhos, gestul serii: „Un adevărat gentleman”
În vizorul lui Rădoi Turcii anunță că antrenorul lui Gaziantep vrea un campion al României: „Maestrul”
Campionate
12:01
În vizorul lui Rădoi Turcii anunță că antrenorul lui Gaziantep vrea un campion al României: „Maestrul”
Citește mai mult
În vizorul lui Rădoi Turcii anunță că antrenorul lui Gaziantep vrea un campion al României: „Maestrul”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
liverpool Premier League Cristi Chivu curtis jones
Știrile zilei din sport
Au uitat de Champions League Arsenal, paradă uriașă după titlul din Premier League » Peste 500.000 de fani au ieșit pe străzi!
Campionate
31.05
Au uitat de Champions League Arsenal, paradă uriașă după titlul din Premier League » Peste 500.000 de fani au ieșit pe străzi!
Citește mai mult
Au uitat de Champions League Arsenal, paradă uriașă după titlul din Premier League » Peste 500.000 de fani au ieșit pe străzi!
Transferuri la FCSB Patronul discută pentru ex-dinamovistul Boateng: „Mâine acționăm” + A venit o ofertă de milioane pentru Olaru
Superliga
31.05
Transferuri la FCSB Patronul discută pentru ex-dinamovistul Boateng: „Mâine acționăm” + A venit o ofertă de milioane pentru Olaru
Citește mai mult
Transferuri la FCSB Patronul discută pentru ex-dinamovistul Boateng: „Mâine acționăm” + A venit o ofertă de milioane pentru Olaru
Cîrstea, rugată să continue Ilie Năstase nu înțelege retragerea Soranei: „Dacă tot câștigi, de ce?”
Tenis
31.05
Cîrstea, rugată să continue Ilie Năstase nu înțelege retragerea Soranei: „Dacă tot câștigi, de ce?”
Citește mai mult
Cîrstea, rugată să continue Ilie Năstase nu înțelege retragerea Soranei: „Dacă tot câștigi, de ce?”
„Nu putea fi influențat” Răzvan Lucescu a explicat de ce „Il Luce” nu a fost oprit să  mai antreneze: „Așa e corect”
Diverse
31.05
„Nu putea fi influențat” Răzvan Lucescu a explicat de ce „Il Luce” nu a fost oprit să mai antreneze: „Așa e corect”
Citește mai mult
„Nu putea fi influențat” Răzvan Lucescu a explicat de ce „Il Luce” nu a fost oprit să  mai antreneze: „Așa e corect”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:45
„Vreau să rămân” Farul s-a salvat de la retrogradare, Alibec vrea să repare relația cu fanii: „Nu avem noi derby cu Steaua”. Ce a spus Stoican
„Vreau să rămân” Farul s-a salvat de la retrogradare, Alibec vrea să repare relația cu fanii: „Nu avem noi derby cu Steaua”. Ce a spus Stoican
23:16
Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic
Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic
22:43
Se repetă cazul Pop? Are nunta înaintea returului cu Voluntari, iar Dorinel Munteanu ar vrea ca jucătorul să fie prezent la meci
Se repetă cazul Pop? Are nunta înaintea returului cu Voluntari, iar Dorinel Munteanu ar vrea ca jucătorul să fie prezent la meci
20:03
Transferuri la FCSB Patronul discută pentru ex-dinamovistul Boateng: „Mâine acționăm” + A venit o ofertă de milioane pentru Olaru
Transferuri la FCSB Patronul discută pentru ex-dinamovistul Boateng: „Mâine acționăm” + A venit o ofertă de milioane pentru Olaru
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Top stiri
Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic
Superliga
31.05
Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic
Citește mai mult
Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic
Vingegaard are aripi! Danezul cucerește Giro d’Italia cu 5 etape câștigate și peste 5 minute avans
Ciclism
31.05
Vingegaard are aripi! Danezul cucerește Giro d’Italia cu 5 etape câștigate și peste 5 minute avans
Citește mai mult
Vingegaard are aripi! Danezul cucerește Giro d’Italia cu 5 etape câștigate și peste 5 minute avans
Schimbări majore la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat că „alb-roșiii” pot aduce șase jucători: „Ne-am pus de acord”
Superliga
31.05
Schimbări majore la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat că „alb-roșiii” pot aduce șase jucători: „Ne-am pus de acord”
Citește mai mult
Schimbări majore la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat că „alb-roșiii” pot aduce șase jucători: „Ne-am pus de acord”
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
B365
29.05
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
Citește mai mult
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni

Echipe/Competiții

fcsb 94 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 52 rapid 31 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
01.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share