Vingegaard are aripi! Danezul cucerește Giro d’Italia cu 5 etape câștigate și peste 5 minute avans

Jonas Vingegaard are toate cele trei Mari Tururi. Il Giro, acum, după Tour de France (2022, 2023) și La Vuelta (2025).

Rutierul danez în vârstă de 29 de ani a pulverizat concurența în Turul Italiei: „Nu aș spune ușurare, ci fericire pură”.

Il Giro, ediția cu numărul 109, se încheie astăzi, 31 mai, la Roma. Cu Jonas Vingegaard în tricoul roz. Imbatabil în Turul Italiei 2026.

Liderul echipei Visma-Lease a Bike a părut că zboară pe munte deasupra celorlalți rutieri.

Vingegaard a savurat ultima victorie în Il Giro

Rutierul danez a câștigat cinci etape și termină cu un avans de peste cinci minute. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) e la +5’22”, iar Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), la 6’25”.

Vingegaard s-a desprins cu ușurință de Gall. Foto: Imago

A sosit sâmbătă, pe cățărarea de la Piancavallo, după o cursă de 200 km, cu un minut și 15 secunde înaintea lui Gall, Hindley și Derek Gee (Lidl-Trek).

Nordicul a întins mâinile în lateral și a lăsat capul pe spate, savurând ultima victorie în Il Giro.

39,6 km/h a fost viteza medie cu care Vingegaard a rulat în ultima etapă montană în Turul Italiei

Vingegaard: „E deosebit să pedalezi într-un oraș mare purtând tricoul de lider”

Fericirea învingătorului la Piancavallo. Foto: Imago

„A fost un moment cu adevărat grozav. Am încercat să mă bucur de tot. Este special să înving în cinci etape aici și să am un avans solid la final”, a declarat scandinavul.

🎙️ "I like to win. To have won 5 stages is special for me" - 🩷 🇩🇰 Jonas Vingegaard (TVL)#GirodItalia pic.twitter.com/N3DHJyPTJK — Giro d'Italia (@giroditalia) May 30, 2026

„Clipe de emoție, de fericire. Nu aș spune ușurare, ci bucurie pură.

E deosebit să pedalezi într-un oraș mare purtând tricoul de lider. Am făcut-o de două ori la Paris, o dată la Madrid, acum la Roma”.

