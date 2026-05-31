Schimbări majore la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat că „alb-roșiii" pot aduce șase jucători: „Ne-am pus de acord"
Schimbări majore la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat că „alb-roșiii" pot aduce șase jucători: „Ne-am pus de acord"

Publicat: 31.05.2026, ora 18:16
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre strategia de transferuri a „câinilor” după finala barajului pentru Conference League, pierdută cu FCSB, scor 1-2.
Oficialul lui Dinamo a anunțat că „alb-roșiii” pregătesc mai multe mutări în această vară, în condițiile în care echipa va rămâne fără mai mulți jucători importanți.

Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo poate aduce șase jucători în perioada de transferuri: „Ne-am pus de acord”

Nicolescu a explicat că Dinamo caută întăriri în mai multe zone ale terenului.

„Fundaș central, mijlocaș central, număr șase, număr opt. Cam toate pozițiile necesită un jucător de backup (n.r. - de rezervă) sau chiar de prim 11.

Ne-am pus de acord, avem niște ținte. De fiecare dată, negocierile acestea se duc în sus și acolo intervine capacitatea directorului sportiv”, a declarat Nicolescu, potrivit digisport.ro.

Oficialul lui Dinamo a evitat să spună ce buget are clubul pentru campania de transferuri.

„Există o sumă, dar nu este relevantă pentru presă, pentru că ține de numărul de transferuri.

Poate să fie alocată pentru unul sau două transferuri sau pentru 5-6 jucători”, a mai declarat acesta.

Andrei Nicolescu a vorbit și despre plecările care se pregătesc la Dinamo în această vară.

Boateng pleacă, da. Cu Eddy Gnahore o să vorbim, dar e timp de vacanță. Nu e clar că pleacă. La final de contract mai sunt Milanov, Ikoko și Țicu. Vom vedea ce va fi. Dacă pleacă 6 jucători, pe lângă că mai sunt jucători care sunt la o vârstă la care putem să-i împrumutăm, putem transfera vreo 6 jucători. Suntem în discuții cu trei jucători. Abia acum începem să discutăm la modul serios Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo

„Vreau să rămân" Farul s-a salvat de la retrogradare, Alibec vrea să repare relația cu fanii: „Nu avem noi derby cu Steaua". Ce a spus Stoican
Farul rămâne în Liga 1 Cu emoții uriașe, constănțenii câștigă barajul cu Chindia la penalty-uri și se salvează dramatic
Se repetă cazul Pop? Are nunta înaintea returului cu Voluntari, iar Dorinel Munteanu ar vrea ca jucătorul să fie prezent la meci
Transferuri la FCSB Patronul discută pentru ex-dinamovistul Boateng: „Mâine acționăm" + A venit o ofertă de milioane pentru Olaru
Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Radu Naum: Mărgici

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul" rahat?

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Cristian Geambașu: Obraznicii

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Radu Naum: Formula fericirii

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

