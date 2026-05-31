Schimbări majore la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat că „alb-roșiii” pot aduce șase jucători: „Ne-am pus de acord”

- Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre strategia de transferuri a „câinilor” după finala barajului pentru Conference League, pierdută cu FCSB, scor 1-2.
Oficialul lui Dinamo a anunțat că „alb-roșiii” pregătesc mai multe mutări în această vară, în condițiile în care echipa va rămâne fără mai mulți jucători importanți.
Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo poate aduce șase jucători în perioada de transferuri: „Ne-am pus de acord”
Nicolescu a explicat că Dinamo caută întăriri în mai multe zone ale terenului.
„Fundaș central, mijlocaș central, număr șase, număr opt. Cam toate pozițiile necesită un jucător de backup (n.r. - de rezervă) sau chiar de prim 11.
Ne-am pus de acord, avem niște ținte. De fiecare dată, negocierile acestea se duc în sus și acolo intervine capacitatea directorului sportiv”, a declarat Nicolescu, potrivit digisport.ro.
Oficialul lui Dinamo a evitat să spună ce buget are clubul pentru campania de transferuri.
„Există o sumă, dar nu este relevantă pentru presă, pentru că ține de numărul de transferuri.
Poate să fie alocată pentru unul sau două transferuri sau pentru 5-6 jucători”, a mai declarat acesta.
Andrei Nicolescu a vorbit și despre plecările care se pregătesc la Dinamo în această vară.
Boateng pleacă, da. Cu Eddy Gnahore o să vorbim, dar e timp de vacanță. Nu e clar că pleacă. La final de contract mai sunt Milanov, Ikoko și Țicu. Vom vedea ce va fi. Dacă pleacă 6 jucători, pe lângă că mai sunt jucători care sunt la o vârstă la care putem să-i împrumutăm, putem transfera vreo 6 jucători. Suntem în discuții cu trei jucători. Abia acum începem să discutăm la modul serios Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo