Schimbări majore la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat că „alb-roșiii” pot aduce șase jucători: „Ne-am pus de acord”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre strategia de transferuri a „câinilor” după finala barajului pentru Conference League, pierdută cu FCSB, scor 1-2.

Oficialul lui Dinamo a anunțat că „alb-roșiii” pregătesc mai multe mutări în această vară, în condițiile în care echipa va rămâne fără mai mulți jucători importanți.

Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo poate aduce șase jucători în perioada de transferuri: „ Ne-am pus de acord”

Nicolescu a explicat că Dinamo caută întăriri în mai multe zone ale terenului.

„Fundaș central, mijlocaș central, număr șase, număr opt. Cam toate pozițiile necesită un jucător de backup (n.r. - de rezervă) sau chiar de prim 11.

Ne-am pus de acord, avem niște ținte. De fiecare dată, negocierile acestea se duc în sus și acolo intervine capacitatea directorului sportiv”, a declarat Nicolescu, potrivit digisport.ro.

Oficialul lui Dinamo a evitat să spună ce buget are clubul pentru campania de transferuri.

„Există o sumă, dar nu este relevantă pentru presă, pentru că ține de numărul de transferuri.

Poate să fie alocată pentru unul sau două transferuri sau pentru 5-6 jucători”, a mai declarat acesta.

Andrei Nicolescu a vorbit și despre plecările care se pregătesc la Dinamo în această vară.

Boateng pleacă, da. Cu Eddy Gnahore o să vorbim, dar e timp de vacanță. Nu e clar că pleacă. La final de contract mai sunt Milanov, Ikoko și Țicu. Vom vedea ce va fi. Dacă pleacă 6 jucători, pe lângă că mai sunt jucători care sunt la o vârstă la care putem să-i împrumutăm, putem transfera vreo 6 jucători. Suntem în discuții cu trei jucători. Abia acum începem să discutăm la modul serios Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo

