„Să nu vină!”  Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”

Constantin Dănilescu, conducător al clubului Steaua în perioada 1987-1999, l-a enervat pe Valentin Ceaușescu, cu un apel legat de transferul lui Gică Popescu.

Fiul ultimului conducător al României din perioada comunistă a fost deranjat că a fost sunat în timpul liber.

Gică Popescu a evoluat timp de 2 sezoane pentru Universitatea Craiova înainte de experiența din Ghencea și a dorit să se întoarcă în Bănie.

Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre Gică Popescu: „Să nu mai vină”

Clubul Sportiv al Armatei Steaua l-a transferat pe Gică Popescu în 1988 și s-a bucurat de serviciile fundașului central până la terminarea stagiului militar.

Deși promisese că va rămâne în Ghencea, Gică Popescu a plecat la Craiova pentru a se realătura lotului Universității, fapt despre care a fost înștiințat Valentin Ceaușescu la acel moment.

„L-am luat atunci când a fost pentru încorporare, a venit la Steaua pentru un an de zile, cât a fost cu armata. În momentul când a terminat armata, a zis că o să semneze, că face, că drege, și n-a mai semnat.

Și a plecat la Craiova. M-am dus la Craiova după el. Am mai stat de vorbă și de astea, de la Craiova l-am sunat pe Valentin și i-am spus că nu vrea”, a povestit Tică Dănilescu, la Un Podcast, potrivit prosport.ro.

Fiul cel mare al lui Nicolae Ceaușescu a fost deranjat de apelul venit din partea fostului angajat al clubului Steaua:

„ Valentin s-a supărat foarte rău că l-am deranjat, era la un teren de tenis, juca tenis și l-am deranjat. A zis: «Nu mai mă interesează, să nu vină!» . Deci el, practic, nu și-a dorit Steaua decât în perioada în care a fost în armată”.

Fotbalistul a revenit la Universitatea Craiova și a evoluat pentru olteni până în 1990.

Gică Popescu despre perioada Steaua: „”

„În fiecare lună, Steaua îmi dădea cadou un video, dar îmi aduc aminte că tata nici nu mă mai băga în seamă, pentru că am ajuns să joc la Steaua. Atunci mi-am spus că trebuie să îndrept lucrurile.

În 1988, Ilie Ceauşescu m-a chemat la el în birou şi m-a întrebat dacă rămân la Steaua. I-am spus că nu. A apăsat pe buton, au venit doi soldaţi înarmaţi şi m-au dus într-o cameră alăturată.

M-au pus să semnez pe propria răspundere că prelungesc contractul, iar eu le-am zis că nu semnez nimic.

M-au luat sub pază şi m-au dus la garnizoană. Eram liniştit, pentru că ştiam că nu se poate întâmpla nimic. Peste două săptămâni, Steaua juca împotriva Craiovei.

Am primit bilet de voie, l-am rupt şi le-am zis că nu mă voi întoarce vreodată în acea garnizoană.

Am plecat la Craiova, dar, una peste alta, perioada pe care am petrecut-o la Steaua m-a ajutat enorm", a povestit Popescu, la TVR, în 2018.

Cariera externă a lui Gică Popescu după 1990

Odată cu Revoluția Română din 1989, mai mulți fotbaliști de top din România s-au transferat în alte țări, iar Gică Popescu se numără printre aceștia.

Fundașul s-a mutat, în 1990, la PSV Eindhoven, unde a evoluat timp de 4 sezoane, urmând un transfer în Premier League, la Tottenham.

În 1996, Gică Popescu semnat cu FC Barcelona și a fost căpitanul echipei.

Românul a adunat 3 trofee pe Camp Nou, în cele 2 sezoane petrecute: Supercupa Spaniei (1996), Cupa Spaniei (1997) și Cupa Cupelor (1997).

Gică Popescu a decis să se transfere la Galatasaray cu un an înaintea Campionatului Mondial din Franța, și s-a impus în Turcia.

7 trofee a câștigat Gică Popescu în perioada petrecută la Galatasaray

