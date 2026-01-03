„Să nu vină!”  Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”
Gică Popescu, dreapta
Diverse

„Să nu vină!” Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 03.01.2026, ora 18:42
  • Constantin Dănilescu, conducător al clubului Steaua în perioada 1987-1999, l-a enervat pe Valentin Ceaușescu, cu un apel legat de transferul lui Gică Popescu.
  • Fiul ultimului conducător al României din perioada comunistă a fost deranjat că a fost sunat în timpul liber.

Gică Popescu a evoluat timp de 2 sezoane pentru Universitatea Craiova înainte de experiența din Ghencea și a dorit să se întoarcă în Bănie.

Nu vrea să plece de la FCSB  Liderul roș-albaștrilor a refuzat o ofertă importantă: „Dacă voia, era deja acolo”
Citește și
Nu vrea să plece de la FCSB Liderul roș-albaștrilor a refuzat o ofertă importantă: „Dacă voia, era deja acolo”
Citește mai mult
Nu vrea să plece de la FCSB  Liderul roș-albaștrilor a refuzat o ofertă importantă: „Dacă voia, era deja acolo”

Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre Gică Popescu: „Să nu mai vină”

Clubul Sportiv al Armatei Steaua l-a transferat pe Gică Popescu în 1988 și s-a bucurat de serviciile fundașului central până la terminarea stagiului militar.

Deși promisese că va rămâne în Ghencea, Gică Popescu a plecat la Craiova pentru a se realătura lotului Universității, fapt despre care a fost înștiințat Valentin Ceaușescu la acel moment.

„L-am luat atunci când a fost pentru încorporare, a venit la Steaua pentru un an de zile, cât a fost cu armata. În momentul când a terminat armata, a zis că o să semneze, că face, că drege, și n-a mai semnat.

Și a plecat la Craiova. M-am dus la Craiova după el. Am mai stat de vorbă și de astea, de la Craiova l-am sunat pe Valentin și i-am spus că nu vrea”, a povestit Tică Dănilescu, la Un Podcast, potrivit prosport.ro.

Fiul cel mare al lui Nicolae Ceaușescu a fost deranjat de apelul venit din partea fostului angajat al clubului Steaua:

Valentin s-a supărat foarte rău că l-am deranjat, era la un teren de tenis, juca tenis și l-am deranjat. A zis: «Nu mai mă interesează, să nu vină!». Deci el, practic, nu și-a dorit Steaua decât în perioada în care a fost în armată”.

  • Fotbalistul a revenit la Universitatea Craiova și a evoluat pentru olteni până în 1990.

Gică Popescu despre perioada Steaua: „”

„În fiecare lună, Steaua îmi dădea cadou un video, dar îmi aduc aminte că tata nici nu mă mai băga în seamă, pentru că am ajuns să joc la Steaua. Atunci mi-am spus că trebuie să îndrept lucrurile.

În 1988, Ilie Ceauşescu m-a chemat la el în birou şi m-a întrebat dacă rămân la Steaua. I-am spus că nu. A apăsat pe buton, au venit doi soldaţi înarmaţi şi m-au dus într-o cameră alăturată.

M-au pus să semnez pe propria răspundere că prelungesc contractul, iar eu le-am zis că nu semnez nimic.

M-au luat sub pază şi m-au dus la garnizoană. Eram liniştit, pentru că ştiam că nu se poate întâmpla nimic. Peste două săptămâni, Steaua juca împotriva Craiovei.

Am primit bilet de voie, l-am rupt şi le-am zis că nu mă voi întoarce vreodată în acea garnizoană.

Am plecat la Craiova, dar, una peste alta, perioada pe care am petrecut-o la Steaua m-a ajutat enorm", a povestit Popescu, la TVR, în 2018.

Cariera externă a lui Gică Popescu după 1990

Odată cu Revoluția Română din 1989, mai mulți fotbaliști de top din România s-au transferat în alte țări, iar Gică Popescu se numără printre aceștia.

Fundașul s-a mutat, în 1990, la PSV Eindhoven, unde a evoluat timp de 4 sezoane, urmând un transfer în Premier League, la Tottenham.

În 1996, Gică Popescu semnat cu FC Barcelona și a fost căpitanul echipei.

Românul a adunat 3 trofee pe Camp Nou, în cele 2 sezoane petrecute: Supercupa Spaniei (1996), Cupa Spaniei (1997) și Cupa Cupelor (1997).

Gică Popescu a decis să se transfere la Galatasaray cu un an înaintea Campionatului Mondial din Franța, și s-a impus în Turcia.

7 trofee
a câștigat Gică Popescu în perioada petrecută la Galatasaray

Citește și

Înapoi pe San Siro?  Interul lui Chivu e favorit în lupta cu Barcelona, pentru transferul începutului de an
Campionate
17:16
Înapoi pe San Siro? Interul lui Chivu e favorit în lupta cu Barcelona, pentru transferul începutului de an
Citește mai mult
Înapoi pe San Siro?  Interul lui Chivu e favorit în lupta cu Barcelona, pentru transferul începutului de an
„Au pierdut un antrenor incredibil”  Pep Guardiola crede că rivala din Premier League a făcut o mare greșeală
Campionate
16:34
„Au pierdut un antrenor incredibil” Pep Guardiola crede că rivala din Premier League a făcut o mare greșeală
Citește mai mult
„Au pierdut un antrenor incredibil”  Pep Guardiola crede că rivala din Premier League a făcut o mare greșeală

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Universitatea Craiova Gica Popescu Valentin Ceausescu CSA Steaua
Știrile zilei din sport
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia 
Superliga
12:43
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia
Citește mai mult
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia 
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Diverse
13:26
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Citește mai mult
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
Campionate
10:42
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
Citește mai mult
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
 „Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Campionate
11:54
„Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Citește mai mult
 „Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:23
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
20:33
Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană”
Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană”
20:28
Hat-trick de senzație FOTO. Pariul lui Xabi Alonso, dezlănțuit în lipsa lui Mbappe! Primele goluri în La Liga
Hat-trick de senzație FOTO. Pariul lui Xabi Alonso, dezlănțuit în lipsa lui Mbappe! Primele goluri în La Liga
18:16
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Top stiri din sport
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
Superliga
10:20
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
Citește mai mult
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
Superliga
03.01
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
Citește mai mult
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
Superliga
13:59
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
Citește mai mult
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
„Să nu vină!”  Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”
Diverse
03.01
„Să nu vină!” Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”
Citește mai mult
„Să nu vină!”  Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 16 rapid 11 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share