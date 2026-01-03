Înapoi pe San Siro?  Interul lui Chivu e favorit în lupta cu Barcelona, pentru transferul începutului de an

Inter ar dori să-l transfere pe Joao Cancelo (31 de ani), fundașul lui Al Hilal.

Jucătorul portughez este dorit și de FC Barcelona, care are nevoie disperată de întăriri în defensivă.

După un an și jumătate de la sosirea sa la Al Hilal, Joao Cancelo ar lua în considerare revenirea în Europa, iar campionatul Italiei l-ar atrage mai mult pe fundaș.

Joao Cancelo, dorit și de Inter

Inter ar dori să-l readucă pe Joao Cancelo în Italia, fundașul portughez fiind mult mai atras de echipa pregătită de Cristi Chivu decât de FC Barcelona , anunță gazzetta.it.

În prezent, Cancelo câștigă aproximativ 17 milioane de euro la Al Hilal, dar salariul său ar urma să fie micșorat.

Astfel, pentru ca mutarea la Inter să se poată realiza, formația saudită ar urma să îi plătească, în continuare, o parte din salariul lui Cancelo. „Nerazzurrii” i-ar oferi 3,5 milioane de euro lunar fundașului, în timp ce Al Hilal 5 milioane.

28 de meciuri și un gol are Joao Cancelo pentru Inter, în 2017-2018

Joao Cancelo și-ar dori să plece de la Al Hilal din cauza unor neînțelegeri cu antrenorul Simone Inzaghi, fostul tehnician al Interului.

În plus, după accidentarea suferită la tendonul bicepsului femural, de la începutul sezonului, Cancelo nu ar mai face parte din planurile lui Inzaghi pentru anul 2026.

Echipa antrenată de Cristi Chivu ar vrea să-l aducă pe Cancelo pentru a umple golul lăsat de accidentarea suferită de Denzel Dumfries, în urmă cu aproximativ două săptămâni, și pentru a-l ajuta pe Luis Henrique.

Astfel, lusitanul ar fi așteptat la Inter pentru a efectua vizita medicală și pentru a evolua în duelul de foc cu Napoli, de pe 11 ianuarie.

10 milioane de euro este cota de piață a lui Joao Cancelo, conform Transfermarkt

Pentru Al Hilal, fundașul portughez a jucat în 45 de meciuri, a marcat 3 goluri și a oferit 14 pase decisive.

