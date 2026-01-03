„Au pierdut un antrenor incredibil”  Pep Guardiola crede că rivala din Premier League a făcut o mare greșeală
Pep Guardiola FOTO: IMAGO
„Au pierdut un antrenor incredibil” Pep Guardiola crede că rivala din Premier League a făcut o mare greșeală

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 03.01.2026, ora 16:34
alt-text Actualizat: 03.01.2026, ora 16:34
  • Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul lui Manchester City, a vorbit despre plecarea tehnicianului Enzo Maresca (45 de ani) de la Chelsea.

Instalat pe banca lui Chelsea în iulie 2024, Enzo Maresca a a început anul 2026 cu stângul, fiind demis de Chelsea chiar în prima zi din an, după mai multe neînțelegeri cu conducerea clubului londonez.

Pep Guardiola, despre Enzo Maresca: „Chelsea a pierdut un antrenor incredibil”

Tehnicianul spaniol a vorbit despre demiterea lui Maresca, cel care i-a fost secund la Manchester City între 2022 și 2023.

Guardiola crede că cei din conducerea lui Chelsea au făcut o mare greșeală prin demiterea lui Maresca, el fiind de părere că acesta este un antrenor de mare clasă.

„Plecarea lui Maresca confirmă doar cât de norocos sunt să fiu la acest club. Clubul meu este extraordinar.

Tot ce pot spune este că, din punctul meu de vedere, Chelsea pierde un antrenor incredibil și o persoană incredibilă.

Dar este o decizie care ține de conducerea lui Chelsea, așa că nu mai am nimic de spus”, a declarat Pep Guardiola, conform as.com.

90 de meciuri
a stat Enzo Maresca pe banca tehnică a lui Chelsea. A înregistrat 55 de victorii, 15 remize și 20 de înfrângeri (golaveraj 188-94)

Întrebat dacă îl vede pe Maresca drept posibilul său înlocuitor la City, în viitor, Guardiola a declarat:

„Habar n-am, dar sunt sigur că voi aveți mai multe informații decât mine”.

Reacția lui Chelsea după demiterea lui Maresca

După ce antrenorul italian a fost demis, Chelsea a oferit și o primă reacție cu privire la această decizie.

„În perioada petrecută la club, Enzo a condus echipa către succesul în UEFA Conference League și FIFA Club World Cup. Aceste realizări vor rămâne o parte importantă a istoriei recente a clubului și îi mulțumim pentru contribuția sa la club.

Având în vedere obiectivele cheie care mai sunt de atins în patru competiții, inclusiv calificarea în Liga Campionilor, Enzo și clubul consideră că o schimbare oferă echipei cea mai bună șansă de a reveni pe drumul cel bun în acest sezon.

Îi urăm lui Enzo mult succes în viitor”, a transmis Chelsea pe site-ul oficial.

