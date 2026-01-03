Nu vrea să plece de la FCSB  Liderul roș-albaștrilor a refuzat o ofertă importantă: „Dacă voia, era deja acolo”

Florin Tănase (31 de ani) ar fi putut pleca de la FCSB în această iarnă, însă a ales să nu o facă.

Mihai Stoica a vorbit despre decizia golgheterului roș-albaștrilor.

Tănase ar fi putut da curs unei oferte din Asia, însă a preferat să rămână la FCSB, acolo unde este unul dintre liderii vestiarului.

Florin Tănase ar fi putut pleca în China

Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație al clubului bucureștean, a dezvăluit că Tănase a primit recent o ofertă, însă a preferat să rămână la FCSB pentru a ajuta la redresarea echipei, după un sezon sub așteptări.

„N-a vrut să plece în China. Dacă voia să plece, era deja în China. Tănase are un contract care îi permite ca, în orice perioadă de transferuri, să plece.

Şi a primit o ofertă din China, asta a fost discuţia, atât. Noi plecăm în cantonament, nu a anunţat pe nimeni că nu vine, lotul de 29 e deja anunţat.

Se ştie că Dawa va ajunge cu o zi mai târziu, i s-a anulat un zbor. Băieţii de la Cupa Africii nu vin, o să aibă pauză după”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

2,3 milioane de euro este cota lui Florin Tănase, conform Transfermarkt

În actuala stagiune, Florin Tănase a jucat 34 de meciuri pentru campioana României, în toate competițiile, reușind să înscrie 11 goluri și să ofere 4 pase decisive.

Ca jucător al celor de la FCSB, Florin Tănase a câștigat un titlu de campion, o Cupă și o Supercupă a României.

