Muzeu pentru Gică Popescu Investiție de 3 milioane de euro la hotelul pe care îl deține în Predeal: „Trofeele erau în cutii, prin garaj”
Gheorghe Popescu FOTO: Raed Krishan
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Muzeu pentru Gică Popescu Investiție de 3 milioane de euro la hotelul pe care îl deține în Predeal: „Trofeele erau în cutii, prin garaj”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 14:09
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 14:09
  • Gică Popescu (58 de ani), acționar majoritar la Farul Constanța, investește în modernizarea hotelului Rozmarin din Predeal, pe care îl deține împreună cu Viorel Constantin.
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Proiectul include un centru wellness & SPA, cu saune, sală de sport și piscină interioară, dar și un muzeu de aproximativ 100 de metri pătrați în care Gică Popescu își va expune unele dintre cele mai importante trofee câștigate în carieră.

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Gică Popescu, investiție de 3 milioane de euro la hotelul pe care îl deține în Predeal

Cei doi au început anul trecut lucrările de extindere și reamenajare a hotelului, iar investiția este estimată la aproximativ 3 milioane de euro, conform profit.ro.

„Acum ceva timp vorbeam cu un prieten care m-a întrebat unde sunt toate trofeele pe care le am? I-am spus că le am prin cutii, prin garaj. El mi-a sugerat că e păcat să le țin acolo, când ar putea să le vadă lumea, să se bucure de ele.

Atunci am vorbit cu partenerul meu de la hotel Rozmarin să vedem dacă am putea face acolo muzeul Gică Popescu, ca punct de atracție, dacă tot mutăm recepția și facem atâtea lucrări de reamenajare.

El a fost încântat și am comandat trofeele importante pe care le-am câștigat la Barcelona, Galatasaray, Cupa UEFA, Supercupa Europei, Cupa Cupelor, trofeele luate în Turcia. O parte din ele au venit deja”, a spus fostul fotbalist.

9 echipe
a bifat Gică Popescu de-a lungul carierei: Universitatea Craiova, Steaua București, PSV Eindhoven, Tottenham, Barcelona, Galatasaray, Lecce, Dinamo București și Hannover 96

Hotelul Rozmarin, clasificat la patru stele, a fost construit între 1933 și 1936.

Are 64 de camere duble și triple, șase apartamente și trei săli de conferință. În perioada comunistă, era unul dintre hotelurile cunoscute din Predeal, alături de Orizont, aflat la câteva sute de metri distanță.

„Vom amenaja, în circa 100 de metri pătrați, muzeul cu trofeele cele mai importante. Sunt multe lucruri care vor fi expuse și care au valoare sentimentală pentru mine și pentru suporteri, pentru că țin de anumite momente importante din fotbalul românesc și chiar internațional.

Sperăm să inaugurăm noul spațiu în decembrie, odată cu extinderea hotelului, care va cuprinde un SPA, cu saune, gym, o pisină interioară. Investiția se ridică la circa 3 milioane de euro în lucrările de extindere și reamenajare a hotelului.

O componentă importantă din investiție, în jur de 40%, a fost acoperită din fonduri europene“, a mai declarat fostul fotbalist.

FOTO. Hotelul Rozmarin din Predeal

Trofeele câștigate de Gică Popescu de-a lungul carierei:

  • Steaua București: Liga 1 (1988), Cupa României (1988)
  • PSV Eindhoven: campionatul Olandei (1991, 1992), Supercupa Olandei (1992)
  • Barcelona: Cupa Spaniei (1997), Supercupa Spaniei (1996), Cupa Cupelor (1997)
  • Galatasaray: campionatul Turciei (1998, 1999, 2000), Cupa Turciei (1999, 2000), Cupa UEFA (2000), Supercupa Europei (2000)
116 apariții
a adunat Gheorghe Popescu la echipa națională a României, pentru care a marcat 16 goluri

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