Gicu Grozav rămâne la Ploiești Căpitanul Petrolului a semnat prelungirea contractului cu „lupii galbeni”

Gicu Grozav. Foto: SPORT Pictures
Superliga

George Neagu
Publicat: 09.08.2025, ora 11:16
alt-text Actualizat: 09.08.2025, ora 11:16
  • Gicu Grozav (34 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Petrolul Ploiești.
  • Este al patrulea an consecutiv de când Gicu Grozav se află la formația din Ploiești.

În sezonul trecut, căpitanul „lupilor galbeni” a fost un jucător de bază al echipei. Acesta a bifat 41 de partide jucate și a înscris de 10 ori.

Gicu Grozav a semnat prelungirea contractului cu Petrolul

Contractul lui Gicu Grozav ar fi expirat vara viitoare, însă căpitanul Petrolului a decis să mai rămână la echipa antrenată de Liviu Ciobotariu.

Astfel, Grozav a semnat prelungirea contractului până la finalul stagiunii 2026-2027.

Anunțul a fost făcut de Petrolul pe site-ul oficial. Ploieștenii au precizat că semnarea prelungirii lui Grozav vine la „12 ani de la golul memorabil marcat în ultimul minut al partidei de la Arnhem, ce le-a adus „lupilor” calificarea în play-off-ul Europa League”.

Gicu Grozav se află la a doua experiență la Petrolul Ploiești. Acesta a mai jucat în tricoul „lupilor galbeni” în sezonul 2012/2013. În acel an petrecut pe „Ilie Oană”, Grozav a înscris 9 goluri în 36 de meciuri jucate.

În acest moment, Grozav se află în al patrulea sezon consecutiv la Petrolul. Acesta a jucat, în total, 174 de meciuri pentru formația din Ploiești și a înscris de 47 de ori.

400 de mii de euro
valorează Gicu Grozav, conform Transfermarkt

Căpitanul Petrolului din acest moment și-a început cariera la Alba Iulia, orașul său natal. De acolo a plecat la Standard Liege în anul 2010, după care a mai evoluat în Rusia la Terek Grozny și Akhmat Grozny.

Acesta a mai jucat pentru Dinamo, dar și pentru formații din Turcia, precum Bursaspor sau Karabukspor, și Ungaria.

petrolul ploiesti PRELUNGIRE gicu grozav superliga
