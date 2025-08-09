„O greșeală majoră”  Cristi Balaj, nemulțumit de arbitrajul de la CFR - Braga 1-2, din Europa League
Cristi Balaj
Europa League

„O greșeală majoră” Cristi Balaj, nemulțumit de arbitrajul de la CFR - Braga 1-2, din Europa League

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.08.2025, ora 10:09
alt-text Actualizat: 09.08.2025, ora 10:09
  • Cristi Balaj (53 de ani), președintele clujenilor, consideră că arbitrul partidei CFR Cluj - Braga, scor 1-2, nu a acordat un penalty pentru echipa din Gruia, în prima manșă din turul 3 preliminar din Europa League.
  • Echipa antrenată de Dan Petrescu mai are o șansă pentru calificarea în play-off-ul Europa League joia viitoare, pe 14 august, în deplasare.

În minutul 70 al meciului de la Cluj, arbitrul azer Elchin Masiyev a luat o decizie care a provocat nervozitate în tabăra CFR-ului.

Antonio Bosec ( 27 de ani), fundașul lateral al clujenilor, a pătruns în careu și a fost faultat de Zalazar Martinez. Arbitrul a lăsat jocul să continue, iar spaniolul din camera VAR nu a verificat faza respectivă.

Cristi Balaj, despre decizia controversată a arbitrului: „O greșeală majoră”

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, consideră că neacordarea loviturii de la 11 metri pentru echipa sa e o greșeală.

„Am întâlnit o echipă mai bună, iar anumite detalii au făcut diferența. Principalul detaliu este lipsa jucătorilor importanți, dar și anumite decizii de arbitraj care au influențat rezultatul. Mă refer în special la faza din minutul 70, când nu e o fază complicată.

Acolo avem un apărător care nu e interesat să joace mingea, ci doar să oprească adversarul. Faza din minutul 70 a fost cea mai importantă. Din punctul meu de vedere, este o greșeală majoră!

Dacă am fi obținut un egal, Braga ar fi pornit tot favorită la retur. Acum, având în vedere că au câștigat, cu atât mai mult. Dar noi ne jucăm șansa, nu ne predăm.

Să vedem ce jucători mai recuperăm și în ce măsură vor reveni pe teren cu brio pentru că un jucător revenit pe teren după o perioadă de indisponibilitate are nevoie de câteva meciuri pentru a reintra în ritm”, a declarat Cristi Balaj la PRO TV, conform sport.ro.

Dan Petrescu, nervos la finalul partidei: „N-am văzut de mult așa ceva”

Dan Petrescu (57 de ani), tehnicianul clujenilor, a fost foarte nervos la conferința de presă de după meci din cauza deciziilor luate de arbitrul azer.

„Sunt supărat de rezultat, faptul că n-am obținut cel puțin un egal. Fotbalul e dat naibii. Cu Lugano, poate, nu meritam mai nimic, astăzi meritam cel puțin un egal. Asta e părerea mea. Dar cu un asemenea arbitraj... să mă suspende zece etape, să facă ce vor, eu n-am mai văzut de mult așa ceva. Totul a fost pro Braga. Totul! Totul!

Auturi, faulturi, penalty-uri n-a dat. Două clare! Dacă alea nu sunt penalty-uri. Nici nu ne bagă în seamă. Asta merităm, ce să facem... Dacă era meciul la Braga, amândouă erau penalty-uri.

Jucătorii au încercat, au vrut, s-a văzut că avem probleme de lot, s-a văzut că am jucat zece meciuri în 30 de zile. Asta e realitatea! Dar, per total, cred că egalul era un rezultat normal și plecam cu altă speranță la Braga.

Arbitrul ăsta nici nu știu din ce țară a venit, că nu vreau să jignesc pe nimeni. După ce am văzut astăzi m-am săturat de fotbal. Până aici mi-a ajuns. Dacă ăsta e arbitraj de fotbal, totul într-o direcție! Cei de la Braga sunt mai buni ca noi, dar dă-ne nouă ce e al nostru. Asta vreau”, a declarat Dan Petrescu la finalul partidei de la Cluj.

În cazul în care CFR Cluj va reuși calificarea în retur, va întâlni învingătoarea dintre Lincoln Red Imps (Gibraltar) și Noah (Armenia).

Dacă CFR Cluj va fi eliminată din Europa League, „feroviarii” ar disputa play-off-ul Conference League în compania pierzătoarei „dublei” dintre Hacken (Suedia) și Brann (Norvegia).

