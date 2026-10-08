Arlauskis a găsit vinovații Reacție tranșantă după meciurile  României din Liga Națiunilor: „Dracu' să mă ia, 6-0!” +33 foto
Giedrius Arlauskis și Gică Hagi/ Foto: sportpictures.eu - Raed Krishan - GOLAZO.ro
Nationala

Arlauskis a găsit vinovații Reacție tranșantă după meciurile României din Liga Națiunilor: „Dracu' să mă ia, 6-0!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.10.2026, ora 14:40
alt-text Actualizat: 08.10.2026, ora 14:40
  • Giedrius Arlauskis (38 de ani), fost portar în Superliga, a comentat rezultatele înregistrate de naționala României în primele meciuri din Liga Națiunilor.
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„Tricolorii” au suferit patru înfrângeri consecutive (1-2 cu Suedia, 0-1 și 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia) în cadrul competiției, în primele meciuri oficiale din al doilea mandat al lui Gică Hagi pe banca naționalei.

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Giedrius Arlauskis, după meciurile României din Liga Națiunilor: „Răbdare”

Retras din activitate, fostul internațoonal lituanian s-a declarat dezamăgit de valul de critici primit de selecționerul României.

„De când m-am retras din fotbal, nu prea mă mai uit la meciuri. Am văzut puțin din Campionatul Mondial. Nu pot să mă uit la fotbal, încă trăiesc fotbalul și e greu să mă uit.

Dar, special pentru România, pentru că îmi pasă de România, am văzut meciul cu Polonia și ultimul meci, cu Suedia. Ce să zic? Asta e realitatea, ceva e greșit. Citesc zilnic presa din România și am văzut că toată lumea îl atacă pe domnul Hagi.

Antrenorul răspunde pentru rezultate. Să pierzi patru meciuri din patru nu e ușor. Hagi a construit o academie de la zero și rezultatele au apărut, dar nu din primul an. Răbdare!

Întotdeauna, în cei nouă ani petrecuți în România, am observat că lumea nu are răbdare. Tot în România se vorbește despre Anglia, Spania. Acolo, oamenii au mai multă răbdare și le acordă mai multă încredere celor implicați”, a declarat Arlauskis, citat de fanatik.ro.

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Arlauskis: „Nu se întâmplă miracole peste noapte”

Câștigător a 7 titluri în Superliga, cu Unirea Urziceni (1), FCSB (1) și CFR Cluj (5), Arlauskis consideră că o parte din vină pentru situația fotbalului românesc o poartă și oficialii FRF, în frunte cu președintele Răzvan Burleanu.

„În România, când este numit un antrenor, se vorbește despre un plan. Gata, avem un plan! Pierde unul sau două meciuri și nu mai există nici plan, nici răbdare. Deja se caută înlocuitor. Lumea crede că, dacă aducem alt antrenor, o să fie bine. Nu se întâmplă miracole peste noapte.

Pun întrebarea altfel: mereu trebuie să răspundă numai antrenorul? Dacă sistemul nu funcționează? Domnul Hagi a venit acum la națională. Poate a greșit, poate a ales greșit primul «11», poate a făcut schimbările greșite. La final, tragi concluziile și vezi ce ai greșit.

Dar, când aduci un antrenor, acesta alege din ce are pe tavă, adică dintre toți jucătorii care vin din sistem. Cine face sistemul? Nu cei care conduc fotbalul?”, a adăugat Arlauskis.

Aș vrea mai multă responsabilitate din partea conducătorilor federației. Văd că, atunci când România s-a calificat cu Edi la Campionatul European, erau toți pe prima pagină. Acum stau în umbră. Nu e frumos! Giedrius Arlauskis, fost portar

Arlauskis: „Problema este la nivelul sistemului”

Lituanianul a cerut ca oficialii cluburilor din România să se încreadă mai mult în jucătorii tineri. Arlauskis și-a amintit și un moment din perioada CFR Cluj, care l-a avut protagonist pe Otto Hidrich, portarul naționalei la ultimele două meciuri.

„Problema este la nivelul sistemului. Ca străin, deși nu mă simt străin în România, din păcate sau din fericire, n-am putut să joc pentru România. Aveți foarte mulți fotbaliști tineri, foarte talentați.

Eu am fost și în Anglia, și în Spania, m-am plimbat prin lumea asta. Nu sunteți mai prejos decât alte țări, dar pur și simplu sistemul nu funcționează. Sunt multe aspecte care nu funcționează, iar asta s-a văzut acum.

Eu, când eram la CFR, aveam un cuvânt de spus. Îmi aduc aminte când m-am dus la Marian Copilu și i-am zis: «Luați-l pe copilul ăsta, că o să aibă un viitor frumos!». A avut încredere în mine și l-a adus la antrenamente. E vorba despre Otto Hindrich.

În scurt timp, a debutat. Acum, cu Polonia, a avut parte de un debut nefericit, dar un tânăr a debutat la naționala mare. OK, s-au primit șase goluri în Polonia, apoi a venit și meciul cu Suedia, dar a debutat. De ce să nu-i acordăm încredere băiatului?

Era un copil de 16 ani pe care nimeni nu-l băga în seamă, dar eu am văzut ceva la el. Îmi plăceau atitudinea și munca pe care a depus-o. A ajuns unde a ajuns. Cred că sunt mai mulți fotbaliști de câmp în aceeași situație, dar nu li se acordă încredere copiilor.

Vrei să bagi un tânăr de 22-24 de ani și să aibă imediat rezultate. Trebuie să sacrifici niște meciuri, dar trebuie să ai o idee, un plan pe termen scurt sau lung. Dacă vrei rezultate pe termen scurt, atunci aduci caii bătrâni și încerci cu ei, dar nu o să ai niciun viitor”, a mai spus fostul portar.

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (40 imagini)

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Arlauskis: „Hagi a rămas un lup singuratic. Lăsați omul să muncească”

Fostul portar îi ia apărarea selecționerului Gică Hagi

„După patru înfrângeri, am văzut că toată lumea a sărit în capul lui Hagi. A rămas un lup singuratic. Înainte, toată lumea era cu «Hagi, Hagi!». Lăsați omul să muncească!

Eu am spus asta și când jucam. Mass-media din România, ziariștii au un impact foarte mare asupra jucătorilor.

Voi nici nu vă dați seama că, după un meci bun, îl faceți pe Hagi Maradona, iar după un meci prost îl faceți de râsul lumii. Aveți un impact foarte mare asupra formării mentalității, puneți o presiune enormă.

Cum, după ce încasezi șase goluri ca portar, normal că nu e ușor”, a concluzionat Arlauskis.

O să zic iar, îmi place: primiți și voi, luați și voi câte o amendă! Dacă tu vrei să mergi mai departe, să câștigi ceva în viață, trebuie să ai c***e! Dracu’ să mă ia, 6-0! Cojones! Nu mai trăim în trecut și gata! Giedrius Arlauskis, fost portar

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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