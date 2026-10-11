Becali, comparat cu Georgescu Nu i-a plăcut show-ul patronului de la FCSB după victoria cu Oțelul:  „Doi oameni am văzut urcați pe mașini”

Costi Mocanu (57 de ani), comentatorul partidei FCSB - Oțelul 1-0, l-a comparat pe Gigi Becali (68 de ani), patronul roș-albaștrilor, cu Călin Georgescu (64 de ani), fostul candidat la președinția României.

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După mai bine de un an, Gigi Becali a fost prezent în tribunele unui meci al celor de la FCSB, chiar la debutul lui Laurențiu Reghecampf în al treilea său mandat.

La ieșirea din stadion, patronul roș-albaștrilor le-a făcut pe plac fanilor și s-a urcat pe pragul mașinii, în uralele mulțimii.

Gigi Becali, comparat cu Călin Georgescu

Imaginile cu Gigi Becali i-au amintit comentatorului sportiv de cele cu Călin Georgescu în fața susținătorilor săi.

Călin Georgescu a fost încarcerat pentru 30 de zile, fiind acuzat de implicare într-o presupusă fraudă financiară, acuzații pe care le contestă.

„Ieșirea de la stadion a devenit sinonimă cu ieșirea de la Arestul Central.

Doi oameni am văzut urcați pe mașini, însoțiți de uralele mulțimii: Gigi Becali și Călin Georgescu”, a declarat Costi Mocanu la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Prezent și el în studio, Emil Grădinescu a intervenit: „Doi oameni și o femeie”, aluzie la Cristela Georgescu, soția lui Călin.

În 2024, Becali se declara un susținător al lui Călin Goergescu.

Lucrurile s-au schimbt, după ce Curtea Constituțională a anulat primul tur de scrutim și i-au interzis lui Georgescu să mai participe la alegerile din 2025. Atunci, Becali declara că este foarte fericit pentru decizia luată de CCR.

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