FCSB - Oțelul 1-0. Ștefan Târnovanu (26 de ani) și Karlo Muhar (30 de ani) au vorbit despre intensitatea antrenamentelor sub comanda lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani).

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Primele săptămâni sub comanda noului antrenor de la FCSB au fost foarte dificile din punctul de vedere al lui Ștefan Târnovanu.

FCSB - Oțelul 1-0 . Ștefan Târnovanu: „Au fost cele mai grele două săptămâni din viața mea”

„Era și momentul, am avut cred că 5 meciuri fără victorie, 4 înfrângeri. Era nevoie de o victorie, să începem să câștigăm, ca să începem să urcăm, am acumulat foarte puține.

Se simte (n.red. - o schimbare cu Reghecampf), da, foarte mult. Au fost cred că cele mai grele 2 săptămâni din viața mea. Nici cantonamentul în Turcia, pe vechi, ăla de 30 de zile, nu cred că era așa epuizant.

Am făcut puțin mai greu decât de obicei. Momentan da (n.r. - le-a prins bine), sper să se vadă și pe viitor”, a declarat Târnovanu la Digi Sport.

Eu unul m-am bucurat de venirea lui Reghecampf, mă uitam la Steaua - Ajax, eram în fața TV-ului, eram mic, aveam 13 ani, cred, în 2013 parcă a fost. Cu Steaua ținem de mici foarte mulți dintre noi, cred că toți, majoritatea, nu știu exact, dar eu m-am bucurat. Ștefan Târnovanu, portarul FCSB

Cât despre jocul din meciul cu Oțelul, Târnovanu a spus:

„Am discutat foarte mult, am făcut și analiza ultimul meci, și a celui cu Petrolul, am înțeles ce nu am făcut bine. E prea devreme să vorbim că s-au schimbat foarte multe, dar am făcut în aceste 2-3 săptămâni…

Am încercat să practicăm un alt fel de fotbal, să ieșim cu mingiile pe jos, uneori am putut, uneori au venit 6-7 jucători și a trebuit să jucăm lung, dar cred că am fost puțin mai bine.

Pe fază defensivă cred că au avut o jumătate de ocazie, atât, o lovitură de cap, în rest nimic”.

Karlo Muhar: „Au fost cele mai grele antrenamente din viața mea”

Și Karlo Muhar a evidențiat antrenamentele intense sub comanda lui Laurențiu Reghecampf.

„Suntem într-un fel ușurați. Putem clădi pe acest succes. Ne-am împins limitele în ultimele săptămâni. Am încercat să fim mai răbdători și, până la urmă, am marcat un gol.

Au fost cele mai grele antrenamente din viața mea. Ne testează caracterul, dar cred că avem o echipă foarte bună din punct de vedere al valorii”, a spus Muhar.

Cât despre decizia antrenorului de a-i oferi banderola de căpitan, Muhar a adăugat:

„M-a surprins când mi-a oferit banderola, poate vede ceva în mine și sunt foarte mândru să fiu căpitanul acestei echipe.

Evident, e cea mai mare echipă din România, nu ești om dacă nu simți presiune, dar e pozitivă”.

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