FCSB - CSIKSZEREDA 2-0. Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul roș-albaștrilor, a explicat decizia de a-l înlocui pe Ofri Arad (28 de ani) după doar 33 de minute.

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Mijlocașul israelian fusese introdus la pauză în locul lui Joao Paulo, dar a părăsit terenul în minutul 78, când a fost înlocuit cu Aymen Boutoutaou.

Ofri Arad și-a manifestat nemulțumirea la schimbare, gesticulând în timp ce se îndrepta spre marginea terenului. Reghecampf a reacționat imediat și a țipat la israelian, cerându-i să se grăbească

FCSB - CSIKSZEREDA 2-0 . Laurențiu Reghecampf: „Eu îmi doresc alt Ofri Arad”

Tehnicianul a explicat schimbarea și a taxat atitudinea lui Arad.

„Jucătorii trebuie să înțeleagă. Probabil că ei nu mă cunosc foarte bine și cred că vor avea timp să vadă mai multe fețe pe care le am.

În primul rând, ei trebuie să înțeleagă un singur lucru: când intri pe teren, trebuie să faci ceea ce trebuie pentru echipă.

În momentul în care l-am ales pe Ofri, am făcut-o pentru că s-a antrenat foarte bine. A fost unul dintre jucătorii de la echipa B, să spun așa, care mi-a arătat că vrea să joace, dar, în momentul în care intri pe teren și nu faci ceea ce trebuie, ieși.

Este foarte simplu. Nu este niciun conflict cu Ofri. O să discut cu el, dar, pentru mine, s-a încheiat. Sper să înțeleagă și, la următorul meci, când va avea ocazia să joace, să aibă altă atitudine. Eu îmi doresc alt Ofri, pe cel pe care îl văd în fiecare zi la antrenament

Nu i-am reproșat nimic. I-am spus că nu are ce să comenteze cu mine pe margine, discutăm în vestiar. Faptul că l-am schimbat… El trebuie să facă o analiză foarte clară a ceea ce a jucat și apoi vom avea o discuție. Nu avem timp să așteptăm.

Echipa asta este mereu sub presiune și fiecare jucător trebuie să dea 100%”, a declarat Reghecampf, la Digi Sport.

Laurențiu Reghecampf: „Sunt puțin îngrijorat”

Despre partidă Reghecampf a afirmat:

„Sunt foarte mulțumit. Echipa a jucat în multe momente bine, am desfăcut jocul lor, am marcat două goluri. Sunt puțin îngrijorat pentru că trebuia să jucăm puțin mai repede și să finalizăm mai mult. Am irosit foarte multe momente care erau periculoase și care ne puteau aduce goluri.

La pauză, am discutat cu ei să țină mai mult de mingi, să aibă posesie prelungită, să schimbe de pe stânga pe dreapta, dar, când ai asemenea momente, trebuie să schimbi viteza și să schimbi atitudinea.

E important pentru toată lumea golul lui Denis. E important să joace de la meci la meci mai bine. E o bucurie enormă pentru mine că marcăm și câștigăm”.

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