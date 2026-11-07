Becali, la FCSB - Corvinul  FOTO. Al doilea meci al lui Reghe la care asistă: ce scria pe îmbrăcămintea cu care a venit la lojă + a fost înjurat de Sud Steaua +74 foto
Gigi Becali/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
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Becali, la FCSB - Corvinul FOTO. Al doilea meci al lui Reghe la care asistă: ce scria pe îmbrăcămintea cu care a venit la lojă + a fost înjurat de Sud Steaua

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 21:41
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul celor de la FCSB, și-a făcut apariția pe Arena Națională la partida cu Corvinul Hunedoara.
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Este pentru a doua oară când oficialul roș-albaștrilor vine la un meci al echipei sale în acest sezon. Prima oară s-a întâmplat la partida cu Oțelul, 1-0, care a consemnat revenirea pe bancă a lui Laurențiu Reghecampf.

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Gigi Becali, prezent la FCSB - Corvinul

Becali a urmărit partida din loja stadionului și a atras atenția prin ținuta sa.

FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.ro
FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.ro

Galerie foto (74 imagini)

FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.ro FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.ro FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.ro FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.ro FCSB - Corvinul FOTO GOLAZO.ro
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Patronul FCSB a purtat un palton negru cu guler de blană și o bluză neagră, pe care se remarca inscripția aurie „IC XC NIKA”, provenită din limba greacă și tradusă prin „Iisus Hristos biruiește”.

Becali a fost înjurat de fanii CSA de la Sud Steaua, care au venit să susțină Corvinul, fiind înfrățiți cu galeria hunedoreană:

Alexandru Ciucu: „Se lucrează foarte ușor cu Gigi Becali”

Ținuta a fost făcută la comandă de creatorul de modă Alexandru Ciucu.

Ciucu și Becali colaborează încă din anul 2012. În 2023, latifundiarul din Pipera a luat decizia de a-și schimba radical stilul vestimentar. De atunci, patronul de la FCSB a fost surprins în repetate rânduri purtând ținute cu însemne bisericești.

„A fost ideea lui. Știe toată lumea că este un om religios, cu frică de Dumnezeu.Estimativ, cam în jur de 1.000 de euro este treningul. ”, declara Alexandru Ciucu într-un interviu pentru cancan.ro, acordat în anul 2023.

Alexandru Ciucu/ Foto: Facebook Alexandru Ciucu/ Foto: Facebook
Alexandru Ciucu/ Foto: Facebook

Designerul a fost întrebat la acel moment cum merge colaborarea cu Becali.

„Este un om cu care se lucrează foarte ușor dacă ești un bun profesionist. Dacă știi meseria, el știe ce să ceară. În domeniul hainelor, dânsul este foarte atent la detalii, știe foarte bine ce vrea, atât ca măsuri, cât și ca detalii de design.

Țesăturile pentru costumele pe care le alege domnul Becali sunt în asentimentul meu. Dânsul are acest simț al culorilor, al desenelor și, în principal, al măsurii pe care o poartă.

Se lucrează foarte ușor cu el. Eu, de exemplu, nu i-am zis niciodată nea Gigi sau cum mai este apelat pe la televizor. M-am adresat tot timpul cu domnul Becali. Este important să păstrezi acest respect. Cum, de altfel, și el mi se adresează cu domnul Ciucu.”, mai spunea Alexandru Ciucu.

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