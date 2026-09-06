Când va debuta Drăguș Detalii de ultimă oră despre noul atacant de la FCSB + Ce s-a întâmplat cu transferul lui Muhar +51 foto
Denis Drăguș
Superliga

Când va debuta Drăguș Detalii de ultimă oră despre noul atacant de la FCSB + Ce s-a întâmplat cu transferul lui Muhar

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 09:12
alt-text Actualizat: 06.09.2026, ora 09:34
  • Dinamo - FCSB 2-1. Gigi Becali (68 de ani), patronul roș-albaștrilor, a anunțat când vor putea fi utilizați Denis Drăguș (27 de ani) și Karlo Muhar (30 de ani).
  • Finanțatorul FCSB a explicat ulterior că s-au rezolvat toate problemele legate de transferul fotbalistului croat.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FCSB a efectuat trei mutări importante pe piața transferurilor: Denis Drăguș, Meriton Korenica și Karlo Muhar.

Dintre aceștia, doar primii doi au fost prezentați la gruparea roș-albastră, iar în derby-ul cu Dinamo a evoluat Korenica, în prima repriză.

Avertisment pentru Hagi Vârful Suediei e deja în formă la Liverpool. De ce profită Isak
Citește și
Avertisment pentru Hagi Vârful Suediei e deja în formă la Liverpool. De ce profită Isak
Citește mai mult
Avertisment pentru Hagi Vârful Suediei e deja în formă la Liverpool. De ce profită Isak

Dinamo - FCSB 2-1. Gigi Becali: „Poate în meciul cu Craiova vor juca”

Denis Drăguș nu a putut fi utilizat de Marius Baciu în marele derby cu Dinamo din cauza unei răceli puternice. Atacantul a fost prezent totuși pe „Arcul de Triumf”, urmărind meciul din tribune.

În schimb, deși Gigi Becali anunțase că și Karlo Muhar a semnat cu FCSB, fotbalistul croat nu a putut fi prezentat din cauza unei probleme legate de contractul său anterior, cu CFR Cluj.

Patronul FCSB a anunțat că toate problemele legate de transferul croatului s-au rezolvat sâmbătă. Becali a anunțat și când vor putea juca Muhar și Drăguș.

„În vreo două săptămâni, poate în meciul cu Craiova vor juca, și ăla, și ăla. S-a închis cu CFR-ul astăzi (Muhar). Totul e în regulă, doar că era o chestiune cu CFR-ul care s-a rezolvat astăzi (n.r. - sâmbătă).

Acum e o chestiune fizică, dacă sunt pregătiți fizic. Cred că o să intre o jumătate de oră Drăguș cu Petrolul, spunea MM. Chiar și Muhar, să zicem 20 de minute”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (51 imagini)

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
+51 Foto
labels.photo-gallery

Neînvinsă în primele 5 etape din noul sezon, FCSB a ajuns la trei înfrângeri consecutive în Superliga: 0-1 cu CFR Cluj, 1-3 cu UTA Arad și 1-2 cu Dinamo.

Echipa lui Marius Baciu se află în acest moment pe locul 6, cu 11 puncte acumulate după 8 etape, dar poate coborî mai multe poziții în clasament, în funcție de rezultatele celorlalte echipe.

În următoarea etapă, FCSB va juca cu Petrolul, pe 14 septembrie, iar în runda #10 se va deplasa în Bănie pentru duelul cu U Craiova, pe 19 septembrie.

Nu o să intre până când nu va fi 100%. O săptămână, două… Marius Baciu, antrenor FCSB, despre Denis Drăguș

VIDEO. Martin Pascual a deschis scorul în Dinamo - FCSB. Istvan Kovacs, decizie dificilă

Citește și

Superliga, etapa #8 LIVE de la 17:30, FC Voluntari - FC Argeș. Runda se încheie cu U Craiova - U Cluj » Clasamentul
Superliga
08:59
Superliga, etapa #8 LIVE de la 17:30, FC Voluntari - FC Argeș. Runda se încheie cu U Craiova - U Cluj » Clasamentul
Citește mai mult
Superliga, etapa #8 LIVE de la 17:30, FC Voluntari - FC Argeș. Runda se încheie cu U Craiova - U Cluj » Clasamentul
Ce se întâmplă cu Baciu Gigi Becali s-a consultat cu galeria, după înfrângerea cu Dinamo. Noul obiectiv setat antrenorului
Superliga
23:55
Ce se întâmplă cu Baciu Gigi Becali s-a consultat cu galeria, după înfrângerea cu Dinamo. Noul obiectiv setat antrenorului
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Baciu Gigi Becali s-a consultat cu galeria, după înfrângerea cu Dinamo. Noul obiectiv setat antrenorului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan a refuzat orice întrebare în afara educației. Dar despre una dintre teme a spus că „Abia aștept” să vorbească / Când a spus că „o să răspund la multe întrebări”
Nicușor Dan a refuzat orice întrebare în afara educației. Dar despre una dintre teme a spus că „Abia aștept” să vorbească / Când a spus că „o să răspund la multe întrebări”
Nicușor Dan a refuzat orice întrebare în afara educației. Dar despre una dintre teme a spus că „Abia aștept” să vorbească / Când a spus că „o să răspund la multe întrebări”
gigi becali liga 1 fcsb denis dragus karlo muhar
Știrile zilei din sport
Certat de Pancu Stojilkovic, imun la critici: „Nu ascult ce spun” » Antrenorul l-a „urecheat” după meci: „Chestii care nu se fac la experiența lui”
Superliga
06.09
Certat de Pancu Stojilkovic, imun la critici: „Nu ascult ce spun” » Antrenorul l-a „urecheat” după meci: „Chestii care nu se fac la experiența lui”
Citește mai mult
Certat de Pancu Stojilkovic, imun la critici: „Nu ascult ce spun” » Antrenorul l-a „urecheat” după meci: „Chestii care nu se fac la experiența lui”
„Ce mă fac eu în sistemul ăsta?” Nicolescu dezvăluie discuțiile personale cu jucătorii lui Dinamo și ce face diferit Campos față de Kopic
Superliga
06.09
„Ce mă fac eu în sistemul ăsta?” Nicolescu dezvăluie discuțiile personale cu jucătorii lui Dinamo și ce face diferit Campos față de Kopic
Citește mai mult
„Ce mă fac eu în sistemul ăsta?” Nicolescu dezvăluie discuțiile personale cu jucătorii lui Dinamo și ce face diferit Campos față de Kopic
„Tavi la CFR? În niciun caz” Mihai Stoica a vorbit despre problemele lui Octavian Popescu: „Trebuie să-și pună ordine în viață”
Superliga
06.09
„Tavi la CFR? În niciun caz” Mihai Stoica a vorbit despre problemele lui Octavian Popescu: „Trebuie să-și pună ordine în viață”
Citește mai mult
„Tavi la CFR? În niciun caz” Mihai Stoica a vorbit despre problemele lui Octavian Popescu: „Trebuie să-și pună ordine în viață”
La US Open ca pe catwalk VIDEO + FOTO:  Townsend îi face concurență lui Osaka cu outfitul nonconformist purtat înaintea meciului cu Sabalenka
Tenis
06.09
La US Open ca pe catwalk VIDEO + FOTO: Townsend îi face concurență lui Osaka cu outfitul nonconformist purtat înaintea meciului cu Sabalenka
Citește mai mult
La US Open ca pe catwalk VIDEO + FOTO:  Townsend îi face concurență lui Osaka cu outfitul nonconformist purtat înaintea meciului cu Sabalenka
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:25
„Nu mi-a plăcut Rapidul” Probleme remarcate la meciul cu Oțelul: „Să nu fie un nou caz Koljic”
„Nu mi-a plăcut Rapidul”  Probleme remarcate la meciul cu Oțelul: „Să nu fie un nou caz Koljic”
13:10
Supraviețuire miraculoasă VIDEO: A căzut de la peste 3.000 de metri după ce a fost lăsată inconștientă în aer!
Supraviețuire miraculoasă VIDEO: A căzut de la peste 3.000 de metri după ce a fost lăsată inconștientă în aer!
12:32
„Tentativă de omor” VIDEO: Fiul lui Van Bommel, pus la zid după un fault dur: „Exact ca tatăl său”
„Tentativă de omor”  VIDEO:  Fiul lui Van Bommel, pus la zid după un fault dur: „Exact ca tatăl său”
12:12
Moment savuros la US Open Carlos Alcaraz habar nu avea cu cine va juca în „sferturi”
Moment savuros la US Open Carlos Alcaraz habar nu avea cu cine va juca în „sferturi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Top stiri
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?”   Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Superliga
06.09
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?” Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Citește mai mult
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?”   Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
„Avem o problemă” Rapid a câștigat la Galați, dar Pancu e îngrijorat: „Multe nemulțumiri, deciziile nu sunt cele corecte”
Superliga
06.09
„Avem o problemă” Rapid a câștigat la Galați, dar Pancu e îngrijorat: „Multe nemulțumiri, deciziile nu sunt cele corecte”
Citește mai mult
„Avem o problemă” Rapid a câștigat la Galați, dar Pancu e îngrijorat: „Multe nemulțumiri, deciziile nu sunt cele corecte”
Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”
Superliga
06.09
Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”
Citește mai mult
Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”
Răsturnare de situație în Pădurea Băneasa. Drumul auto către Cartierul Greenfield poate fi redeschis. Decizia Curții de Apel este definitivă
B365
06.09
Răsturnare de situație în Pădurea Băneasa. Drumul auto către Cartierul Greenfield poate fi redeschis. Decizia Curții de Apel este definitivă
Citește mai mult
Răsturnare de situație în Pădurea Băneasa. Drumul auto către Cartierul Greenfield poate fi redeschis. Decizia Curții de Apel este definitivă

Echipe/Competiții

fcsb 113 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 37 rapid 27 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share