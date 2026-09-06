Dinamo - FCSB 2-1. Gigi Becali (68 de ani), patronul roș-albaștrilor, a anunțat când vor putea fi utilizați Denis Drăguș (27 de ani) și Karlo Muhar (30 de ani).

Finanțatorul FCSB a explicat ulterior că s-au rezolvat toate problemele legate de transferul fotbalistului croat.

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FCSB a efectuat trei mutări importante pe piața transferurilor: Denis Drăguș, Meriton Korenica și Karlo Muhar.

Dintre aceștia, doar primii doi au fost prezentați la gruparea roș-albastră, iar în derby-ul cu Dinamo a evoluat Korenica, în prima repriză.

Dinamo - FCSB 2-1 . Gigi Becali: „Poate în meciul cu Craiova vor juca”

Denis Drăguș nu a putut fi utilizat de Marius Baciu în marele derby cu Dinamo din cauza unei răceli puternice. Atacantul a fost prezent totuși pe „Arcul de Triumf”, urmărind meciul din tribune.

În schimb, deși Gigi Becali anunțase că și Karlo Muhar a semnat cu FCSB, fotbalistul croat nu a putut fi prezentat din cauza unei probleme legate de contractul său anterior, cu CFR Cluj.

Patronul FCSB a anunțat că toate problemele legate de transferul croatului s-au rezolvat sâmbătă. Becali a anunțat și când vor putea juca Muhar și Drăguș.

„În vreo două săptămâni, poate în meciul cu Craiova vor juca, și ăla, și ăla. S-a închis cu CFR-ul astăzi (Muhar). Totul e în regulă, doar că era o chestiune cu CFR-ul care s-a rezolvat astăzi (n.r. - sâmbătă).

Acum e o chestiune fizică, dacă sunt pregătiți fizic. Cred că o să intre o jumătate de oră Drăguș cu Petrolul, spunea MM. Chiar și Muhar, să zicem 20 de minute”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Neînvinsă în primele 5 etape din noul sezon, FCSB a ajuns la trei înfrângeri consecutive în Superliga: 0-1 cu CFR Cluj, 1-3 cu UTA Arad și 1-2 cu Dinamo.

Echipa lui Marius Baciu se află în acest moment pe locul 6, cu 11 puncte acumulate după 8 etape, dar poate coborî mai multe poziții în clasament, în funcție de rezultatele celorlalte echipe.

În următoarea etapă, FCSB va juca cu Petrolul, pe 14 septembrie, iar în runda #10 se va deplasa în Bănie pentru duelul cu U Craiova, pe 19 septembrie.

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