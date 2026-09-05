Ce se întâmplă cu Muhar Motivul pentru care FCSB ar avea probleme cu transferul +4 foto
Karlo Muhar
Superliga

Ce se întâmplă cu Muhar Motivul pentru care FCSB ar avea probleme cu transferul

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.09.2026, ora 12:56
  • Karlo Muhar (30 de ani) a ajuns, zilele trecute, la un acord cu FCSB pentru o revenire în România, după despărțirea de CFR Cluj.
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Mijlocașul croat se află printre cele trei mutări făcute de patronul Gigi Becali, alături de Denis Drăguș și Meriton Korenica, însă doar cei doi au fost prezentați oficial până acum.

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Motivul pentru care FCSB ar avea probleme cu transferul lui Muhar

Karlo Muhar a ajuns la București încă de joi seară, însă nu a putut fi prezentat oficial din cauza unei probleme legate de contractul său anterior.

Croatul s-a despărțit de CFR Cluj în urmă cu o lună, după ce a denunțat unilateral contractul cu clubul din Gruia, din cauza restanțelor salariale.

Acum, deși FIFA i-a acordat acestuia un permis provizoriu de muncă, actul ar fi valabil doar în cazul unui transfer într-o altă țară.

Așadar, pentru ca Muhar să poată continua în România, în tricoul celor de la FCSB, cele două cluburi ar trebui să ajungă la o înțelegere, informează digisport.ro.

Concret, CFR Cluj ar avea acum de ales între a-l ceda gratuit pe jucător în străinătate și a încasa o sumă de bani de la rivala din campionat.

Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg
Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg

Galerie foto (4 imagini)

Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (2).jpeg Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg Karlo Muhar a ajuns la București pentru a semna cu FCSB. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (4).jpeg
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La auzul acestor informații, Ilie Dumitrescu a fost surprins de situația complicată în care a ajuns transferul.

„Înseamnă că Muhar mai costă câteva sute de mii. Ce să facă Gigi în speța asta? Cum să rezolve Gigi? Speța e între jucător și fostul club.

Dacă nu ești plătit trei luni, nu devii jucător liber? Adică el trebuie să renunțe la banii pe care-i are de luat de la CFR?”, a transmis Ilie Dumitrescu.

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