Karlo Muhar (30 de ani) a ajuns, zilele trecute, la un acord cu FCSB pentru o revenire în România, după despărțirea de CFR Cluj.

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Mijlocașul croat se află printre cele trei mutări făcute de patronul Gigi Becali, alături de Denis Drăguș și Meriton Korenica, însă doar cei doi au fost prezentați oficial până acum.

Motivul pentru care FCSB ar avea probleme cu transferul lui Muhar

Karlo Muhar a ajuns la București încă de joi seară, însă nu a putut fi prezentat oficial din cauza unei probleme legate de contractul său anterior.

Croatul s-a despărțit de CFR Cluj în urmă cu o lună, după ce a denunțat unilateral contractul cu clubul din Gruia, din cauza restanțelor salariale.

Acum, deși FIFA i-a acordat acestuia un permis provizoriu de muncă, actul ar fi valabil doar în cazul unui transfer într-o altă țară.

Așadar, pentru ca Muhar să poată continua în România, în tricoul celor de la FCSB, cele două cluburi ar trebui să ajungă la o înțelegere, informează digisport.ro.

Concret, CFR Cluj ar avea acum de ales între a-l ceda gratuit pe jucător în străinătate și a încasa o sumă de bani de la rivala din campionat.

La auzul acestor informații, Ilie Dumitrescu a fost surprins de situația complicată în care a ajuns transferul.

„Înseamnă că Muhar mai costă câteva sute de mii. Ce să facă Gigi în speța asta? Cum să rezolve Gigi? Speța e între jucător și fostul club.

Dacă nu ești plătit trei luni, nu devii jucător liber? Adică el trebuie să renunțe la banii pe care-i are de luat de la CFR?”, a transmis Ilie Dumitrescu.

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