Reacție la oferta lui Becali Nicolescu, despre un posibil transfer al lui Boutoutaou la Dinamo: „Dacă nu dau Craiova și Rapid 500.000 de euro...”

Gigi Becali (68 de ani) este dispus să renunțe la Aymen Boutoutaou (25 de ani), fotbalistul pentru care FCSB a plătit 1,3 milioane de euro în această vară.

Patronul roș-albaștrilor l-a propus inclusiv rivalei Dinamo, iar Andrei Nicolescu a oferit un prim răspuns.

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Jucătorul algerian a fost adus în iulie de la Sochaux, FCSB plătind 1,3 milioane de euro pentru transferul acestuia, însă prestațiile sale nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

Andrei Nicolescu, despre transferul lui Boutoutaou la Dinamo:

În primele 11 apariții pentru echipa bucureșteană, jucătorul a marcat două goluri și nu a oferit nicio pasă decisivă.

Gigi Becali a anunțat că este pregătit să-l vândă pe fotbalist pentru 500.000 de euro, deși a plătit de aproape trei ori mai mult pentru transferul său.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a recunoscut că Boutoutaou s-a aflat pe lista clubului în urmă cu un an şi a glumit pe seama ofertei.

„Cred că și Craiova, și Rapid au mai mulți bani decât noi (n.r. - și le ar fi mai la îndemână să îl transfere pe Boutoutaou).

A fost cu un an înainte pe lista noastră, l-am urmărit, iar prețul cu care negociam noi atunci era un pic mai mic, dar pentru noi tot a fost un preț prohibitiv”, a spus Nicolescu, la Voyo Sport, conform gsp.ro.

Ca să fac o glumă, dar luați-o strict ca pe o glumă: dacă nu dau Craiova și Rapid 500.000 de euro, negociem și noi. E o glumă! Andrei Nicolescu

În iulie, la scurt timp după transferul fotbalistului la FCSB, Nicolescu dezvăluia că și clubul său îl analizase pe fostul jucător al lui Sochaux.

Într-o discuție televizată cu Mihai Stoica, oficialul dinamovist a apreciat calitățile fotbalistului, dar a considerat exagerată suma achitată de FCSB.

„Un jucător bun. L-am evaluat și noi. Dar… Foarte sus. E vorba de cerere și ofertă. Dar mi se pare mult, ca tranzacție. Mi se pare inuman ce preț ați ajuns să dați pe Boutoutaou”, a declarat oficialul „câinilor”, la Prima Sport, conform prosport.ro.

FOTO. Dinamo trece cu 4-0 de Farul și rămâne lider în Liga 1

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