Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit cum vede echipa de start după transferurile lui Denis Drăguș, Meriton Korenica și Karlo Muhar.

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FCSB i-a transferat pe cei trei jucători într-un moment în care echipa încearcă să redreseze începutul slab de sezon.

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Unde îi vede Becali pe Drăguș, Korenica și Muhar la FCSB

Becali a explicat că intenționează să îl folosească pe Drăguș în stânga unui sistem 4-2-3-1, cu Garita în centru și David Miculescu în partea dreaptă.

„Când am jucat în 10 cu Dinamo, a fost unul care a luat mingea, cum a făcut Boutoutaou, el a luat-o săracul, dar nu are forța necesară. Sau Pădurariu, ăla poate, dar el este fundaș.

Ăștia sunt jucătorii valoroși, care își asumă pe persoana lor un meci. Dar cel mai valoros jucător român la ora actuală este Denis Drăguș. Spuneam asta deși îl aveam pe Bîrligea.

Noi o să jucăm cu doi atacanți, cu Garita și Drăguș, 4-2-3-1, Drăguș în stânga, Garita în centru, David Miculescu în dreapta. În spatele lui Garita va fi Cisotti, iar la centru Muhar cu unul din ceilalți: Arad, Joao Paulo. Cu Joao Paulo o să vorbesc personal.

Are viteză, forță, dar să nu mai gâdile mingea, să dea drumul din prima. Atunci poate să vină Kovacs și să-l bage pe frate-său în poartă, iar el să fie al cincilea fundaș, tot vom câștiga”, a spus Becali, conform fanatik.ro.

FOTO. Dinamo - FCSB 2-1

În aceste condiții, echipa imaginată de Becali ar arăta astfel:

Târnovanu – Crețu, Dawa, Mihai Popescu/Ngezana, Pădurariu – Muhar, Joao Paulo – Miculescu, Cisotti, Drăguș – Garita.

Patronul FCSB a lăsat deschisă și varianta în care Drăguș ar fi mutat în centrul atacului, iar Cisotti ar trece în banda stângă.

„Nu se pune problema punctul lui Muhar. Muhar îmi place de cinci ani, are forță. Ia mingea și trece prin ei. Iar acolo, în centru, va fi prima dată când Cisotti concurează cu cineva.

S-ar putea să jucăm cu Drăguș atacant, iar Cisotti va trece în stânga și se vor bate Korenica și Boutoutaou pentru postul de decar”, a mai spus Gigi Becali.

FCSB a fost eliminată din cupele europene și ocupă locul 6 în Superliga, la șase puncte de lider, după trei înfrângeri consecutive în campionat.

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