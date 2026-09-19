Stanciu, înapoi în România? Clubul din Superliga unde ar putea ajunge internaționalul: nu e FCSB!

- Nicolae Stanciu (33 de ani), mijlocașul formației chineze Dalian Yingbo, ar lua în calcul să revină în Superliga, dar nu la FCSB, fosta sa echipă.
Stanciu a părăsit România în vara anului 2016, atunci când a fost transferat de Anderlecht de la FCSB, în schimbul a 11 milioane de euro.
Internaționalul român ar fi aproape de revenirea în țară, dar la un alt club important.
Nicolae Stanciu ar putea ajunge la U Cluj
După ce a mai evoluat în campionatele din Cehia, China, Italia sau Arabia Saudită, Stanciu a fost transferat la începutul acestui an de Dalian Yingbo de la Genoa.
Internaționalul român a impresionat în tricoul echipei chineze, reușind să înscrie mai multe goluri și să contribuie la victoriile echipei sale.
Deși este pe val în China, Nicolae Stanciu și-ar dori să revină în România după experiența de la Dalian Yingbo. Echipa care ar fi favorită să-l transfere pe mijlocaș este U Cluj, scrie fanatik.ro.
Radu Constantea, președintele clubului U Cluj, a vorbit în această vară despre posibilitatea de a-l transfera pe Stanciu. Oficialul a precizat atunci că o astfel de mutare nu ar fi posibilă din cauza bugetului mult prea mic.
Cu toate acestea, conducerea clubului este sigură acum că l-ar putea transfera pe Stanciu, întrucât jucătorul și-ar dori să se stabilească la Cluj după ce își va încheia cariera.
În același context ar putea ajunge la U Cluj și Andrei Burcă, fundașul chinezilor de la Yunnan Yukun, care are contract până la finalul acestui an.
Discuțiile pentru potențialul transfer al lui Stanciu la U Cluj vor începe în următoarele luni, după încheierea campionatului din China, conform sursei citate.
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Nicolae Stanciu a jucat 25 de meciuri pentru Dalian Yingbo, în care a marcat 11 goluri și a oferit 4 pase decisive.
În Superliga, Nicolae Stanciu a evoluat doar pentru FC Vaslui și FCSB, reușind să câștige 6 trofee, toate în tricoul grupării roș-albastre: două titluri, două Cupe ale Ligii, o Cupă a României și o Supercupă.
De-a lungul carierei, internaționalul român a mai jucat la Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac și Genoa.
Atât Nicolae Stanciu, cât și Andrei Burcă, au fost convocați de selecționerul Gheorghe Hagi pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor.