Stanciu, înapoi în România?  Clubul din Superliga unde ar putea ajunge internaționalul: nu e FCSB! +10 foto
Nicolae Stanciu
Superliga

Stanciu, înapoi în România? Clubul din Superliga unde ar putea ajunge internaționalul: nu e FCSB!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.09.2026, ora 20:36
alt-text Actualizat: 19.09.2026, ora 22:07
  • Nicolae Stanciu (33 de ani), mijlocașul formației chineze Dalian Yingbo, ar lua în calcul să revină în Superliga, dar nu la FCSB, fosta sa echipă.
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Stanciu a părăsit România în vara anului 2016, atunci când a fost transferat de Anderlecht de la FCSB, în schimbul a 11 milioane de euro.

Internaționalul român ar fi aproape de revenirea în țară, dar la un alt club important.

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Nicolae Stanciu ar putea ajunge la U Cluj

După ce a mai evoluat în campionatele din Cehia, China, Italia sau Arabia Saudită, Stanciu a fost transferat la începutul acestui an de Dalian Yingbo de la Genoa.

Internaționalul român a impresionat în tricoul echipei chineze, reușind să înscrie mai multe goluri și să contribuie la victoriile echipei sale.

Deși este pe val în China, Nicolae Stanciu și-ar dori să revină în România după experiența de la Dalian Yingbo. Echipa care ar fi favorită să-l transfere pe mijlocaș este U Cluj, scrie fanatik.ro.

1,8 milioane de euro
este cota de piață a lui Nicolae Stanciu, conform Transfermarkt

Radu Constantea, președintele clubului U Cluj, a vorbit în această vară despre posibilitatea de a-l transfera pe Stanciu. Oficialul a precizat atunci că o astfel de mutare nu ar fi posibilă din cauza bugetului mult prea mic.

Cu toate acestea, conducerea clubului este sigură acum că l-ar putea transfera pe Stanciu, întrucât jucătorul și-ar dori să se stabilească la Cluj după ce își va încheia cariera.

2027
este anul când contractul lui Nicolae Stanciu cu Dalian Yingbo va expira

În același context ar putea ajunge la U Cluj și Andrei Burcă, fundașul chinezilor de la Yunnan Yukun, care are contract până la finalul acestui an.

Discuțiile pentru potențialul transfer al lui Stanciu la U Cluj vor începe în următoarele luni, după încheierea campionatului din China, conform sursei citate.

Golul marcat de Nicolae Stanciu în Cupa Chinei. Foto: Captură X/@football_t69515
Golul marcat de Nicolae Stanciu în Cupa Chinei. Foto: Captură X/@football_t69515

Galerie foto (10 imagini)

Golul marcat de Nicolae Stanciu în Cupa Chinei. Foto: Captură X/@football_t69515 Golul marcat de Nicolae Stanciu în Cupa Chinei. Foto: Captură X/@football_t69515 Golul marcat de Nicolae Stanciu în Cupa Chinei. Foto: Captură X/@football_t69515 Golul marcat de Nicolae Stanciu în Cupa Chinei. Foto: Captură X/@football_t69515 Golul marcat de Nicolae Stanciu în Cupa Chinei. Foto: Captură X/@football_t69515
+10 Foto
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Nicolae Stanciu a jucat 25 de meciuri pentru Dalian Yingbo, în care a marcat 11 goluri și a oferit 4 pase decisive.

În Superliga, Nicolae Stanciu a evoluat doar pentru FC Vaslui și FCSB, reușind să câștige 6 trofee, toate în tricoul grupării roș-albastre: două titluri, două Cupe ale Ligii, o Cupă a României și o Supercupă.

De-a lungul carierei, internaționalul român a mai jucat la Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac și Genoa.

Atât Nicolae Stanciu, cât și Andrei Burcă, au fost convocați de selecționerul Gheorghe Hagi pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor.

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