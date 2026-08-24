Gigi Becali (68 de ani), patronul clubului FCSB, a fost întrebat despre scandalul „croasant vs. merdenea”, cel mai comentat subiect din ultima perioadă din mediul online.

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Vineri, Edmond Niculușcă, administratorul și co-fondatorul localului „La Mița Biciclista”, a postat un videoclip în care îi ironizează pe cei care mănâncă merdenele făcute cu margarină, de la patiseria din Piața Amzei a lui nea Mihai, și nu croasant cu unt, ca la localul pe care-l administrează.

Reacția lui Gigi Becali când a fost întrebat despre scandalul croasant vs. merdenea

După comentariile transmise de Edmond Niculușcă, un val de reacții a început să apară în mediul online, prin care oamenii îl susțineau pe nea Mihai. În plus, internauții s-au mobilizat pentru a susține micuța afacere locală, care a fost luată cu asalt.

Ulterior, administratorul localului „La Mița Biciclista” și-a cerut scuze pentru afirmațiile făcute printr-o postare pe rețelele de socializare.

Cu toate că subiectul s-a viralizat rapid, Gigi Becali nu a auzit de acest scandal. Când i s-a spus că oamenii au format cozi imense pentru a cumpăra merdenele de la nea Mihai, patronul FCSB a avut o reacție amuzantă.

„ Ce Mihai? Care nea Mihai? Nea Mihai, regele Mihai? ”, a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro.

După ce a fost pus în temă cu acest subiect, Gigi Becali a insistat că vrea să știe cine e nea Mihai: „Ce merdenele, lasă-mă… Care Mihai, cine-i Mihai, care nea Mihai?”.

Nefiind impresionat de acest scandal care s-a viralizat rapid în mediul online și fiind vizibil deranjat de înfrângerea suferită de FCSB cu CFR Cluj, scor 0-1, în etapa #6 din Liga 1, Gigi Becali a precizat într-un final că nu vrea să afle mai multe detalii.

„Ce merdenea? Nu mă interesează! Ce Mihai, nea Mihai, Mihai Viteazul?”, a încheiat patronul roș-albaștrilor.

Scandalul croasant vs. merdenea a ajuns și în atenția cluburilor din Liga 1. U Cluj s-a implicat în această dispută înaintea derby-ului cu Dinamo, scor 1-2.

Administratorul paginilor de social media ale clubului a profitat de subiectul care a împărțit România în două și a mers în Piața Amzei din București, acolo unde a fotografiat al treilea tricou de joc al „șepcilor roșii” , alături de descrierea: „No, merem la merdenele?” .

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