Federația Română de Fotbal a publicat programul primei etape din grupele Cupei României, care se va disputa în perioada 1-3 septembrie, între etapele a șaptea și a opta din Liga 1.

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Cupa României a ajuns la cea de-a cincea ediție în noul format cu grupe.

Începe Cupa României! FRF a anunțat programul primei etape

Prima etapă se va întinde pe durata a trei zile. Meciurile încep marți, 1 septembrie, cu Progresul Spartac - Concordia Chiajna, și se încheie joi, 3 septembrie, cu derby-ul dintre Poli Timișoara și Rapid.

Craiova și Dinamo vor avea parte de deplasări facile la FC Bacău, respectiv Sporting Liești. În schimb, FCSB și CFR vor avea două deplasări dificile, cu FC Argeș, respectiv Sepsi.

Meciurile vor fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport, Digi Sport și FRF TV, televizările urmând să fie anunțate în zilele următoare.

Programul primei etape din grupele Cupei României

Marți, 1 septembrie

16:00 » Progresul Spartac - Chiajna (Grupa B)

18:00 » Sepsi - CFR Cluj (Grupa B)

18:00 » Corona Brașov - FC Bihor (Grupa C)

20:00 » Chindia - FC Voluntari (Grupa D)

21:00 » U Cluj - Petrolul (Grupa B)

Miercuri, 2 septembrie

16:00 » Minerul Lupeni - UTA (Grupa A)

16:45 » FC Botoșani - Corvinul (Grupa A)

18:00 » Gloria Bistrița - Csikszereda (Grupa C)

19:00 » Sporting Liești - Dinamo (Grupa D)

21:30 » FC Argeș - FCSB (Grupa C)

Joi, 3 septembrie

17:30 » FC Bacău - U Craiova (Grupa D)

20:30 » Poli Timișoara - Rapid (Grupa A)

A cincea ediție în formatul cu grupe

Actualul sistem competițional a fost introdus în 2022, având o câștigătoare diferită în fiecare sezon, Sepsi, Corvinul, CFR și Craiova.

CFR Cluj și Hermannstadt sunt singurele formații care au depășit faza grupelor la fiecare ediție disputată până acum. Doar feroviarii își mai pot continua însă seria, după ce sibienii s-au retras din competiție în urma solicitării de intrare în faliment.

FCSB are un bilanț surprinzător în noul format al Cupei României. Formația roș-albastră este singura dintre echipele importante ale campionatului care nu a ajuns niciodată în faza eliminatorie.

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