România - Suedia 3-2. Naționala feminină de volei a obținut medalia de bronz în Golden League.

a obținut medalia de bronz Meciul s-a încheiat după cinci seturi, scor 17-25, 25-20, 21-25, 26-24, 15-13, în favoarea „tricolorelor”.

Învinsă în Final Four-ul Golden League, de Ungaria, Naționala de Volei feminin și-a luat revanșa în finala mică, după ce în faza ligii a terminat pe primul loc.

România - Suedia 3-2 . Naționala a obținut medalia de bronz în Golden League

„Tricolorele” s-au mobilizat rapid după eșecul împotriva maghiarelor și au învins Suedia, în urma unui set decisiv dramatic.

Nordicele au condus cu 12-10 și mai aveau nevoie de doar 3 puncte pentru a obține victoria. Româncele au reușit să revină spectaculos și au mai cedat un singur punct până la final!

„Epic, fetelor, sublim! Un meci cum România nu a mai jucat de mult. O partidă în care am crezut, am revenit, am murit şi am înviat. O echipă de caracter, o echipă în adevăratul sens al cuvântului. O familie

Am luptat una pentru cealaltă şi am crezut până la capăt. Chiar dacă am prins o Isabelle Haak în zi de graţie (43 de puncte), poate cea mai bună voleibalistă din lume, am reuşit să câştigăm. Nu a contat că am fost conduşi cu 1-0, 2-1. Am strâns din dinţi şi am revenit.

Am avut şi noi forţele noastre. Adelina Ungureanu (30 de puncte), Ştefania Cheluţă, o debutantă, (26), Rodica Buterez (17). Fiecare fată care a intrat a pus umărul la această victorie. Iarina Axinte (2 puncte), Diana Ariton (2), Bianca Grama (3), Tara Cristea (3). Diana Vereş a fost un jolly-joker, pe tot terenul. Au mai intrat Sorina Miclăuş, Gabriela Bălae.

Fetele de pe bancă au încurajat şi au avut emoţii mai mari. Mihaela Otcuparu, Raisa Ioan, Andreea Cristea, Ramona Postea. Staff-ul nostru merită felicitări. Antrenori care simt româneşte şi luptă pentru ca România să strălucească: Guillermo Naranjo Hernandez, Vladimir Kapris, Radu began. Toţi ne-au făcut fericiţi. Avem o echipă de viitor, nu uitaţi asta! BRAVO, ROMÂNIA!”, a transmis Federația Română de Volei.

România a avut doar doua înfrângere în acest sezon. Ambele au venit în fața Ungariei după set decisiv.

În 2024, România a fost eliminată tot în semifinalele competiție de Cehia, 1-3, și a terminat turneul pe locul 4.

