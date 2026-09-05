Becali, derapaj la adresa lui Kovacs Comentarii reprobabile după Dinamo - FCSB: „I-aș recomanda să facă niște controale psihologice”

DINAMO - FCSB 2-1. Gigi Becali (68 de ani) a avut un discurs extrem de dur și a făcut comentarii reprobabile la adresa lui Istvan Kovacs (41 de ani), arbitrul partidei de pe stadionul „Arcul de Triumf”.

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„Centralul” din Carei a luat mai multe decizii controverate de-a lungul meciului.

Una dintre cele mai importante a venit în minutul 30. Andre Duarte l-a lovit cu palma peste față pe Mărginean și a văzut direct cartonașul roșu, după ce Istvan Kovacs a revăzut faza pe monitorul VAR de la marginea careului.

DINAMO - FCSB 2-1 . Gigi Becali l-a făcut praf pe Istvan Kovacs: „ I-aș recomanda să facă niște controale psihologice”

În prelungirile primei reprize, arbitrul de 41 de ani a dictat un fault în atac la Garita, care reușise să-l învingă pe Bellaarouch, după un duel cu Pascual.

Patronul roș-albaștrilor a răbufnit la adresa „centralului” și a lansat atacuri și la adresa lui George Găman, arbitrul VAR.

„Nu mă interesează, eu felicit echipa mea că a muncit și asta e. I-aș recomanda lui Kovacs să facă niște controale psihologice că poate ar putea să aibă vreo demență ceva. Ce să nu? Nu e de demență? Să dai roșu aiurea... Eu așa recomand!

Eu (n.r. - ca arbitru) merg în zona aia, nu ai cum să dai roșu așa aiurea, îl atinge ăla pe față și dai roșu.

Pe urmă dai 11 metri la mișto pentru Dinamo, ce, ăla era în fața lui, Târnovanu? N-are nicio treabă, ăsta se lovește puțin de el și dă penalty.

Tot de la el! De ce nu vede când îl calcă? E acolo la 2 metri (n.r. la prima fază în care Kovacs a fost chemat la VAR). Când vezi că cineva calcă pe cineva, cât de grea e de la 3 metri distanță? Asta e grea? Bine! Să vedem la roșu cât e de grea. Este ceva de control de demență. Așa ar fi bine să facă. Mai bine să facă acuma, că e tânăr.

Nu are nicio vină Duarte. Se împing reciproc. Unde duce? Spre umăr, dar ricoșează mâna spre față. El îl împinge în umăr și ajunge la față, ricoșează din umăr.

La VAR e Găman, care e cu Craiova. El n-a învățat regulamentul? E la FIFA, la UEFA, pe acolo. Să vedem din alte unghiuri.

Am aici la spital un doctor care poate să facă controale, îi recomand la mine la clinică, poate să facă controale. Arată din unghiul ăla cu fața. Eu văd aici ceva de control medical. La mine nu e pe crezute.

I-am zis lui MM să facă la FRF, la CCA, să nu ni-l mai dea pe omul ăsta. Să facă control medical și după să ni-l dea nouă. Să ne arbitreze oameni stabili mental.

Golul lui Garita e valabil, eu văd că e o luptă pentru minge și dă omul gol. Cred că a înnebunit lumea, nu mai sunt sănătoși la cap. Ăla pune mâna (n.r. Pascual), Garita îi dă peste mână, e mai puternic în braț. E luptă pentru minge. Ăsta cade, ăsta dă gol. Ce? Unde fault?

Nu poți să știi nimic, ce să gândești, nici nu are rost să comentezi meciul ăla. Decât să felicit echipa pentru luptă. Deși a jucat în 10, a făcut un egal de 2-2. Și cu un 11 metri dat la mișto. Ăsta e gol valabil, e 2-2! Felicit echipa pentru egalul ăsta în 10 oameni”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Gigi Becali: „Și Găman e vinovat!”

Becali a continuat cu atacurile la adresa lui George Găman pe care îl acuza de jocuri de culise în favoarea Universității Craiovei.

Fostul fundaș central, Valerică Găman, fratele lui George, este director sportiv la echipa secundă a campioanei României.

„Și Găman e vinovat! El trebuia să zică (Istvan Kovacs) «Du-te, bă, de aici! Ce mă chemi pe mine pentru așa ceva?».

Sau e posibil că s-au înțeles amândoi, Găman are pe fratele lui care lucrează la Craiova, prieten e cu Istvan Kovacs, mi-a zis Mihai (n.r. Stoica) «Lasă-l în pace că ăsta comandă tot arbitrajul, e prieten cu toți, se coalizează împotriva noastră» și dacă se coalizează, ce, mă?

Să se coalizeze. Să fie sănătoși, ce să le fac? Nu s-au tot coalizat până acum împotriva mea? Ce poate să facă? O să dea roșu tot timpul așa? După o să mergem la tribunal, dacă se coalizează.

S-a coalizat, e structură mafiotică. Grup organizat. Ce, așa ceva? Să chemi tu de la VAR, Gămane, care fratitu lucrează la Craiova. Cred că s-au înțeles dinainte poate «Bă, vezi dacă e ceva, ca să am acoperire»”, a concluzionat Becali.

Când vrei să faci ceva, te încurcă Dumnezeu ca să te faci de râs. L-a încurcat Dumnezeu de rămâne toată viața lui pată pe umerii și pe demnitatea lui mizeriile astea. Îl vor vedea oamenii pe stradă și vor țipa la el și îi vor arăta obrazul. Gigi Becali, patron FCSB.

Brigada de arbitri la Dinamo - FCSB

Arbitru: Istvan Kovacs

Istvan Kovacs Asistenți : Mihai Marica și Ferencz Tunyogi

: Mihai Marica și Ferencz Tunyogi VAR: George Găman, AVAR: Florin Chivulete

VIDEO. Istvan Kovacs, salvat de VAR. Momentele care au provocat confuzie în Dinamo - FCSB

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