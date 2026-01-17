„Cum să iei bani pe el?!” După Bîrligea, Tănase și Olaru, încă un jucător e criticat de patronul de la FCSB

FC Argeș - FCSB 1-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, s-a declarat nemulțumit de Mihai Toma (18 ani), după înfrângerea din etapa #22 din Liga 1.

Imediat după partida de la Mioveni, Gigi Becali și-a criticat jucătorii din cauza atitudinii arătate pe teren, făcând referire, în special, la veteranii Daniel Bîrligea, Florin Tănase și Darius Olaru.

FC Argeș - FCSB 1-0 . Gigi Becali: „Cum să crezi tu că poţi să iei bani pe Toma”

În minutul 38 al partidei de vineri, Mihai Toma a primit o pasă în careu de la Bîrligea și a șutat la colțul scurt, dar mingea a fost apărată de Lazar.

Ratarea fotbalistului de la FCSB l-a scos din sărite pe Gigi Becali:

„Doamne, fereşte! Toma o să fie fotbalist, ne vom baza cât de cât pe el, dar cum să crezi tu că poţi să iei bani pe Toma?

Ne folosim de el, dar cum să iei bani? Ca să iei bani pe el, el trebuia să-i dea pasă lui Tănase sau Olaru, dar dacă stă cu capul în jos cum să iei bani?”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro.

VIDEO. Golul marcat de Yanis Pîrvu în FC Argeș - FCSB 1-0

Bîrligea, Tănase și Olaru l-au dezamăgit pe Becali

Becali consideră că jucătorii de la FCSB au avut o atitudine delăsătoare în partida cu FC Argeș:

„Așa a fost să fie, ghinion. Bîrligea... indolența lui, lejeritatea pe care o are când rămâne singur cu portarul...

El nu era omul care să rateze. Parcă se crede prea fotbalist și el nu este chiar așa. E valoros, dar tratează situații cu prea mare lejeritate.

Olaru credeam că e jucătorul de dinainte de accidentare, așa îmi ziseseră din pregătire. Târnovanu a greșit și el, trebuia să stea mai bine la faza golului.

Olaru e «prea decisiv», pasează el decisiv la adversar...

Trebuie să scape de lucrurile astea. Tănase nu știu ce a avut azi, cred că i-a fost frică. N-a pus niciodată piciorul decisiv, n-a făcut nimic să rămână mingea la el. Prea multă lejeritate” , a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Nici David Miculescu și Mamadou Thiam nu au scăpat de reproșurile patronului de la FCSB.

„Cei care au venit de pe bancă n-au făcut nimic, nu s-au văzut pe teren... Thiam, Miculescu, nimic! Îmi reproșez că poate trebuia schimbat Chiricheș, chiar dacă nu a jucat rău, dar se vede că nu mai este ca înainte.

Asta este situația. Eu acum trebuie să nu mai vorbesc până nu ajungem în play-off, iar dacă nu intrăm în play-off eu vă promit că nu o să mai vorbesc”, a mai spus Gigi Becali.

