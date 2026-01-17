„Vom câștiga titlul!” Dawa e încrezător, chiar și după eșecul cu FC Argeș. Fundașul de la FCSB a revenit după 10 luni pe gazon

FC Argeș - FCSB 1-0. Joyskim Dawa (29 de ani), fundașul campioanei, are încă speranțe că echipa sa poate cuceri titlul în acest sezon, în ciuda eșecului de la Mioveni.

După înfrângerea suferită vineri, FCSB rămâne pe locul 9, cu 31 de puncte, în timp ce FC Argeș e pe locul 5, cu 37 de puncte.

FC Argeș - FCSB 1-0 . Joyskim Dawa: „Vom câștiga titlul!”

În ciuda faptului că FCSB a pierdut duelul cu FC Argeș din etapa 22 și se află la două puncte distanță de locurile de play-off, Joyskim Dawa e încrezător că echipa sa poate cuceri al treilea titlu consecutiv.

„Sunt optimist până la final. Vom încerca să luptăm. Vom reveni în play-off, vom câștiga titlul!.

Trebuie să credem până la final, trebuie să luăm meci cu meci și vom vedea după aceea”, a declarat fundașul campioanei.

Dawa a vorbit și despre perioada aglomerată care urmează pentru FCSB: meciuri cu Dinamo Zagreb (22 ianuarie), CFR Cluj (25 ianuarie) și Fenerbahce (29 ianuarie).

„Va fi o săptămână dificilă pentru noi, pentru că vor fi meciuri grele. Dar cred că vom da tot ce avem mai bun și vom încerca să câștigăm cât mai multe meciuri posibil”.

Dawa, despre revenirea pe teren: „Sunt foarte fericit”

Joyskim Dawa a vorbit și despre întoarcerea pe gazon, după o pauză de 10 luni.

Joyskim Dawa s-a accidentat în prima repriză a duelului dintre Eswatini și Camerun, 0-0, din martie 2025. A fost diagnosticat cu ruptură a ligamentelor încrucișate și a fost operat.

„Da, mă așteptam să joc, pentru că ne lipsea un fundaș central. Din punct de vedere fizic, în cantonament, m-am simțit foarte bine. Antrenorul mi-a spus că voi juca și am jucat.

Încerc să nu mă gândesc la accidentare, încerc să mă gândesc doar la prezent. Cred că fizic sunt foarte bine, încerc să dau tot ce am mai bun, dar nu am fost suficient de buni (n.r. - cu FC Argeș), dar cred că fizic sunt foarte bine și putem reveni și încerca să câștigăm meciuri.

Personal sunt fericit pentru revenire, pentru că a durat mult timp pentru mine”, a completat fundașul celor de la FCSB.

Cred că trebuie să fim mai concentrați, ei (n.r. - FC Argeș) au avut o singură șansă și au marcat. Noi am avut multe șanse și nu am marcat, asta a făcut diferența în seara asta. Joyskim Dawa, fundaș FCSB

FC Argeș s-a impus vineri prin golul reușit de Yanis Pîrvu din minutul 28, după o greșeală mare a celor de la FCSB.

Vlad Chiricheș a pierdut balonul la mijlocul terenului, iar piteștenii au construit un contraatac perfect, încheiat cu golul tânărului atacant. Robert Moldoveanu a fost cel care i-a pasat decisiv lui Pîrvu.

VIDEO. Golul marcat de Yanis Pîrvu în FC Argeș - FCSB 1-0

