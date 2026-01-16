FC ARGEȘ - FCSB 1-0. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei, și-a criticat dur jucătorii după înfrângerea de la Mioveni.

Patronul „roș-albaștrilor” a fost profund nemulțumit de atitudinea jucătorilor săi, principalul vizat fiind Daniel Bîrligea.

FC ARGEȘ - FCSB. Gigi Becali: „Victoria lui FC Argeș nu e meritată”

Becali consideră că jucătorii de la FCSB au avut o atitudine delăsătoare la partida de la Mioveni și nu s-a ferit să îi critice în mod public. Totuși, acesta consideră că piteștenii nu meritau cele 3 puncte.

„Victoria lor nu e meritată. Ce victorie meritată? Am avut ocazii, Bîrligea singur cu portarul...când echipa are 68% posesie, n-are cum să fie victorie meritată pentru ei.

Așa a fost să fie, ghinion. Bîrligea... indolența lui, lejeritatea pe care o are când rămâne singur cu portarul...

El nu era omul care să rateze. Parcă se crede prea fotbalist și el nu este chiar așa. E valoros, dar tratează situații cu prea mare lejeritate.

Olaru credeam că e jucătorul de dinainte de accidentare, așa îmi ziseseră din pregătire. Târnovanu a greșit și el, trebuia să stea mai bine la faza golului.

Olaru e «prea decisiv», pasează el decisiv la adversar...

Trebuie să scape de lucrurile astea. Tănase nu știu ce a avut azi, cred că i-a fost frică. N-a pus niciodată piciorul decisiv, n-a făcut nimic să rămână mingea la el. Prea multă lejeritate” , a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Gigi Becali: „Nu mă așteptam la așa ceva”

Finanțatorul campioanei s-a declarat surprins de înfrângerea echipei sale și, în plus, i-a criticat și pe David Miculescu și Mamadou Thiam, jucători introduși pe teren în repriza secundă.

„Cum să mă aștept la așa ceva? Legat de gol, e și vina lui Târnovanu. Ei (n.r. jucătorii) îi pasează lui Toma, care avea om pe el. Păi, Toma e fotbalist să-i pasezi cu om pe el?

Cei care au venit de pe bancă n-au făcut nimic, nu s-au văzut pe teren... Thiam, Miculescu, nimic! Îmi reproșez că poate trebuia schimbat Chiricheș, chiar dacă nu a jucat rău, dar se vede că nu mai este ca înainte.

Asta este situația. Eu acum trebuie să nu mai vorbesc până nu ajungem în play-off, iar dacă nu intrăm în play-off eu vă promit că nu o să mai vorbesc”, a mai spus Gigi Becali.

VIDEO. Golul marcat de Yanis Pîrvu în FC Argeș - FCSB 1-0

