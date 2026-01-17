De la Rapid la CFR Cluj? Fundașul ar fi al 6-lea jucător care părăsește echipa din Grant
Christopher Braun FOTO: IMAGO
De la Rapid la CFR Cluj? Fundașul ar fi al 6-lea jucător care părăsește echipa din Grant

Gabriel Neagu
Publicat: 17.01.2026, ora 10:21
Actualizat: 17.01.2026, ora 10:21
  • Rapid ar urma să-l trimită pe Christopher Braun (34 de ani) la fosta sa echipă, CFR Cluj, pentru că fotbalistul n-ar mai intra în planurile lui Gâlcă.
  • Fotbalistul german a evoluat în Gruia în perioada ianuarie 2022 - ianuarie 2023.

Daniel Pancu are nevoie de întăriri în defensivă, după ce contractul lui Marcus Coco a fost reziliat, iar Braun ar putea fi o soluție pentru postul de fundaș dreapta.

Christopher Braun, de la Rapid la CFR Cluj?

Vândut la Rapid pentru 150.000 de euro, Christopher Braun s-ar întoarce gratis la CFR Cluj, întrucât nu mai făcea parte din planurile lui Costel Gâlcă, potrivit fanatik.ro.

Fundașul dreapta născut la Hamburg a jucat în doar un meci din ultimele patru dueluri disputate de giuleșteni: cel cu FCSB, 1-2, bifând 15 minute.

La CFR, Christopher Braun ar urma să concureze pentru un loc în primul „11” cu Kun.

200.000 de euro
este cota de piață a lui Christopher Braun, conform transfermarkt.com

Transferurile făcute de Rapid în această iarnă

Giuleștenii au obținut semnătura a trei jucători în perioada de mercato de iarnă:

  • Daniel Paraschiv (26 de ani), atacant - împrumutat de la Real Oviedo
  • Robert Sălceanu (22 de ani), fundaș stânga - transferat de la Petrolul pentru 400.000 de euro
  • Dejan Iliev (30 de ani), portar - transferat de la UTA pentru 60.000 de euro

La capitolul plecări, giuleștenii au trimis mai mulți jucători sub formă de împrumut la alte cluburi din Liga 1:

  • Cristi Ignat (22 de ani), fundaș central - împrumutat la Petrolul
  • Luka Gojkovic (26 de ani), mijlocaș ofensiv - împrumutat la UTA Arad
  • Rareș Pop (20 de ani), extremă dreapta - împrumutat la Petrolul
  • Claudiu Micovschi (26 de ani), extremă stânga - vândut al FC Argeș pentru 40.000 de euro
  • Franz Stolz (24 de ani), portar - împrumutul de la Genoa a expirat

20:30
Mai multe știri de ultimă oră

