Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a apărut într-o ipostază neobișnuită într-un videoclip distribuit miercuri pe rețelele de socializare.

Omul de afaceri a fost filmat călare pe un măgar în timp ce ajungea la Panagia, refugiul situat la aproximativ 1.500 de metri altitudine pe traseul care duce spre vârful Muntelui Athos.

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Imaginile cu Gigi Becali au început să circule miercuri pe rețelele de socializare și l-au surprins pe finanțatorul campioanei României într-o ipostază rar întâlnită.

Îmbrăcat în ținuta pe care a abordat-o în ultimii ani, negru complet, cu însemne religioase brodate, Becali apare călare pe un măgar în momentul în care ajunge la Panagia, unul dintre punctele importante de pe traseul către vârful Athos.

Gigi Becali, filmat călare pe un măgar la Muntele Athos

Panagia se află la aproximativ 1.500 de metri altitudine și reprezintă un punct de popas pentru pelerinii care urcă spre vârful Athos, aflat la 2.033 de metri.

Patronul FCSB este un vizitator obișnuit al Muntelui Athos și a vorbit în repetate rânduri despre pelerinajele sale și despre relația pe care o are cu monahii de acolo.

Recent, Becali susținea că a donat, de-a lungul anilor, o sumă uriașă comunităților monahale de pe Athos și povestea primirea de care are parte atunci când ajunge în peninsulă.

„Când am ajuns Mănăstirea Xenofont și a auzit starețul, nici nu era acolo, mi-a spus să aștept o oră că vrea doar să dea mâna cu mine. Starețul grec. Ei știu, am dat vreo 15 milioane de euro pe munte”, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.

Becali: „Am luat trei milioane de dolari şi i-am împărţit la toate chiliile româneşti”

Omul de afaceri a explicat și cum a început să ofere sume importante comunităților românești de la Muntele Athos.

„Eu am văzut la Dan Diaconescu, la OTV, că acolo călugării români sunt slujitori, iau câte 20 de dolari de la călugării greci. Şi am zis: «Voi merge pe munte şi nu va mai exista niciun călugăr român care să mai muncească. Grecii vor munci la români».

M-am dus, am luat trei milioane de dolari și i-am împărțit la toate chiliile românești de pe Muntele Athos. Cash. Pe urmă încă două, încă unul. Ca să nu mai existe călugări români subjugați de greci”, a povestit Becali.

Becali a vorbit și despre dificultatea ascensiunii pe Muntele Athos:

„Urcuşul durează 10 ore. Am urcat 10 ore fără oprire uneori. Bine, te opreşti 10 minute, un sfert de oră, apoi pleci iar”

Am aranjat totul acolo. Boboc, tot. Am făcut boboc. M-am dus ani de zile acolo. În fiecare an, două-trei milioane, două-trei milioane, cât era nevoie. Boboc am făcut. Gigi Becali

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