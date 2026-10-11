Messi, show la Inter Miami VIDEO. A marcat o „dublă” la doar câteva zile după retragerea de la echipa națională
Lionel Messi/ Foto: @intermiamicf/instagram
Campionate

Messi, show la Inter Miami VIDEO. A marcat o „dublă” la doar câteva zile după retragerea de la echipa națională

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.10.2026, ora 10:48
alt-text Actualizat: 11.10.2026, ora 10:48
  • Lionel Messi (39 de ani) a reușit o „dublă” pentru Inter Miami în victoria categorică, scor 4-0, obținută în fața celor de la DC United.
  • Louis Munteanu (24 de ani) a lipsit la oaspeți, din cauza accidentării suferite la echipa națională.
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La doar câteva zile de la meciul de retragere din echipa națională, Lionel Messi continuă să facă spectacol la echipa de club, în MLS.

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Lionel Messi, „dublă” pentru Inter Miami în duelul cu DC United

După reușitele lui Luis Suarez din prima repriză ('3, '39), starul argentinian a ieșit și el la rampă după pauză, având nevoie de mai puțin de 90 de secunde pentru a marca.

Messi a finalizat cu latul, din voleu, de la marginea careului de 6 metri, după o centrare trimisă de veteranul uruguayan.

În minutul 60, „La Pulga” a reușit și el „dubla” cu o acțiune caracteristică.

Suarez a lăsat mingea printre picioare, iar balonul a ajuns la Messi, care s-a întors cu fața spre poartă, a driblat elegant un adversar și a marcat cu un șut de la 11 metri.

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, în cursa spre borna istorică de 1.000 de goluri

Starul argentinian a ajuns la 934 de goluri în carieră, în timp ce marele său rival portughez se apropie de borna istorică de 1.000 de reușite.

Cristiano Ronaldo a marcat vineri al 980-lea gol al carierei, în partida disputată de Al Nassr împotriva celor de la Al Diriyah.

Diferența dintre cei doi este de 46 de goluri, însă situația este diferită pentru fiecare. Messi va putea înscrie de acum înainte doar pentru echipa de club, în timp ce Ronaldo continuă să evolueze atât la Al Nassr, cât și pentru naționala Portugaliei.

23 de goluri
a înscris Messi în acest sezon de MLS. Are și 13 pase decisive

Rezumat VIDEO. Inter Miami - DC United 4-0

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