Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice” +38 foto
Gino Iorgulescu/ FOTO: sportpictures.eu
Superliga

Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.02.2026, ora 14:59
alt-text Actualizat: 25.02.2026, ora 14:59
  • Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, a declarat că o posibilă absență a celor de la FCSB în play-off ar afecta celelalte cluburi din Top 6.

Înainte de ultimele două etape din sezonul regulat, FCSB ocupă 7, cu 43 de puncte, la 3 în spatele celor de la FC Argeș, formație ce se află pe ultimul loc de play-off.

Sesizare anti-Dani Coman! FRF a cerut, oficial, deschiderea unui dosar disciplinar din cauza discursului în care șeful lui FC Argeș a incitat la violență
Citește și
Sesizare anti-Dani Coman! FRF a cerut, oficial, deschiderea unui dosar disciplinar din cauza discursului în care șeful lui FC Argeș a incitat la violență
Citește mai mult
Sesizare anti-Dani Coman! FRF a cerut, oficial, deschiderea unui dosar disciplinar din cauza discursului în care șeful lui FC Argeș a incitat la violență

Pentru a obține un loc în Top 6, campioana are nevoie ca una dintre U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș să nu câștige niciun meci în ultimele două runde. „Feroviarii” ar trebui să obțină cel mult un punct.

Gino Iorgulescu: „Ar fi păcat să nu ajungă FCSB în play-off

Președintele LPF, Gino Iorgulescu, a analizat și el lupta pentru ultimele poziții de play-off, și a afirmat că toate formațiile calificate vor avea de suferit dacă FCSB va rata acest obiectiv.

Motivul? Rețeta financiară pe care ar putea să o facă echipe precum Dinamo, Rapid sau Craiova, în urma derby-urilor cu FCSB.

„După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut.

FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor.

Mai sunt două etape și sunt șanse matematice pentru mai multe formații. Nu poți spune cum va arăta play-off-ul. Craiova, într-adevăr, joacă cel mai bine și este o echipă care pare că pornește cu prima șansă. Situația se schimbă însă în momentul în care se înjumătățesc punctele.

FCSB trebuie să se gândescă la baraj, dacă ratează play-off-ul. Să ajungă în cupele europene”, a spus Gino Iorgulescu, citat de digisport.ro.

FOTO. FCSB - Metaloglobus 4-1, ultimul meci al campioanei din Liga 1

FCSB - Metaloglobus. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg
FCSB - Metaloglobus. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg

Galerie foto (38 imagini)

FCSB - Metaloglobus. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro FCSB - Metaloglobus. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro FCSB - Metaloglobus. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro FCSB - Metaloglobus. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro FCSB - Metaloglobus. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
+38 Foto
labels.photo-gallery

Calcule. Ce șanse mai are campioana să intre în play-off

Campioana riscă să rateze în premieră calificarea în lupta pentru titlu de la introducerea sistemului cu play-off/play-out.

Ultimele două etape se anunță infernale pentru „roș-albaștri”, care sunt obligați să câștige ambele meciuri. Orice pas greșit îi trimite în play-out.

Chiar și cu un parcurs perfect, FCSB stă la mâna rezultatelor.

Cum arată șansele de calificare în play-off înainte de ultimele două etape:

  • U Craiova - CALIFICATĂ
  • Rapid - CALIFICATĂ
  • Dinamo - CALIFICATĂ
  • CFR Cluj - 93%
  • U Cluj - 91,9%
  • FC Argeș - 76,9%
  • FCSB - 22,8%

Clasamentul după etapa #28

  1. U Craiova - 56p
  2. Dinamo - 52p
  3. Rapid - 52p
  4. U Cluj - 48p
  5. CFR Cluj - 47p
  6. FC Argeș - 46p
  7. FCSB - 43p

De cine depinde FCSB

Victoria cu Metaloglobus a adus campioana pe locul 7, cu 43 de puncte. Trebuie să mai depășească o singură echipă pentru a intra în play-off. Cel puțin una dintre CFR, U Cluj și FC Argeș.

Dar ce trebuie să se întâmple pentru a trece peste...

  • U Cluj (48p): cel mult o remiză cu Oțelul (acasă) și o înfrângere în meciul direct cu FCSB (deplasare);
  • CFR Cluj (47p): cel mult un punct din duelurile cu Farul (d) și Dinamo (a);
  • FC Argeș (46p): cel mult două puncte cu Dinamo (d) și Slobozia (a).

Practic, campioana depinde de rivalele Farul și Dinamo, dar și de Oțelul și Slobozia.

Dacă toate cele 3 rivale câștigă etapa viitoare, FCSB va fi eliminată matematic înainte de ultima rundă.

Programul ultimelor două runde

Etapa #29

  • U Cluj - Oțelul
  • Farul - CFR Cluj
  • Dinamo - FC Argeș
  • UTA - FCSB

Etapa #30

  • CFR Cluj - Dinamo
  • FC Argeș - Unirea Slobozia
  • FCSB - U Cluj

Citește și

Dublă campioană WNBA a murit la doar 43 de ani S-a stins din viață în urma unui tragic accident rutier
Baschet
12:58
Dublă campioană WNBA a murit la doar 43 de ani S-a stins din viață în urma unui tragic accident rutier
Citește mai mult
Dublă campioană WNBA a murit la doar 43 de ani S-a stins din viață în urma unui tragic accident rutier
„Denigrează, generează violență” Un fost arbitru îl pune la zid pe Vinicius și atacă UEFA: „Sancționează fără dovezi obiective”
Campionate
12:51
„Denigrează, generează violență” Un fost arbitru îl pune la zid pe Vinicius și atacă UEFA: „Sancționează fără dovezi obiective”
Citește mai mult
„Denigrează, generează violență” Un fost arbitru îl pune la zid pe Vinicius și atacă UEFA: „Sancționează fără dovezi obiective”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Gino Iorgulescu fcsb superliga play-off
Știrile zilei din sport
Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului
Liga Campionilor
25.02
Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului
Citește mai mult
Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”
Liga 3
25.02
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”
Citește mai mult
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”
„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!”
Superliga
25.02
„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!”
Citește mai mult
„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!”
Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG  merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune
Liga Campionilor
25.02
Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune
Citește mai mult
Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG  merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:24
Mourinho i-a păcălit pe toți Suspendat de UEFA, „The Special One” a urmărit meciul cu Real Madrid dintr-un loc inedit + Portughezul, record șocant
Mourinho i-a păcălit pe toți Suspendat de UEFA, „The Special One” a urmărit meciul cu Real Madrid dintr-un loc inedit + Portughezul, record șocant
11:22
„Am fost șocat. Nu are voie!” Victor Angelescu iese la atac după declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Să țină pentru el propriile păreri”
„Am fost șocat. Nu are voie!” Victor Angelescu iese la atac după declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Să țină pentru el propriile păreri”
11:03
Cristiano Ronaldo, la borna 965 VIDEO. Portughezul a fost din nou decisiv pentru Al Nassr » A inventat o nouă celebrare! Fanii au reacționat imediat
Cristiano Ronaldo, la borna 965 VIDEO.  Portughezul a fost din nou decisiv pentru Al Nassr » A inventat o nouă celebrare! Fanii au reacționat imediat
09:26
Kovacs, acuzat! Antrenorul lui Monaco, tir asupra arbitrului după 2-2 cu PSG. Fanii vorbesc de „mită”, „valize” și „corupție”! Cine îl apără pe român
Kovacs, acuzat! Antrenorul lui Monaco, tir asupra arbitrului după 2-2 cu PSG. Fanii vorbesc de „mită”, „valize” și „corupție”! Cine îl apără pe român
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Top stiri din sport
Pușcaș, debut întârziat  Kopic, despre  când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
Superliga
25.02
Pușcaș, debut întârziat Kopic, despre când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
Citește mai mult
Pușcaș, debut întârziat  Kopic, despre  când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt”
Superliga
25.02
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt”
Citește mai mult
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt”
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”
Superliga
25.02
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”
Citește mai mult
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”
Liga Campionilor
25.02
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”
Citește mai mult
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 52 rapid 48 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 8 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
26.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share