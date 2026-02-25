Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”

Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, a declarat că o posibilă absență a celor de la FCSB în play-off ar afecta celelalte cluburi din Top 6.

Înainte de ultimele două etape din sezonul regulat, FCSB ocupă 7, cu 43 de puncte, la 3 în spatele celor de la FC Argeș, formație ce se află pe ultimul loc de play-off.

Pentru a obține un loc în Top 6, campioana are nevoie ca una dintre U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș să nu câștige niciun meci în ultimele două runde. „Feroviarii” ar trebui să obțină cel mult un punct.

Gino Iorgulescu: „Ar fi păcat să nu ajungă FCSB în play-off ”

Președintele LPF, Gino Iorgulescu, a analizat și el lupta pentru ultimele poziții de play-off, și a afirmat că toate formațiile calificate vor avea de suferit dacă FCSB va rata acest obiectiv.

Motivul? Rețeta financiară pe care ar putea să o facă echipe precum Dinamo, Rapid sau Craiova, în urma derby-urilor cu FCSB.

„După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut.

FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor.

Mai sunt două etape și sunt șanse matematice pentru mai multe formații. Nu poți spune cum va arăta play-off-ul. Craiova, într-adevăr, joacă cel mai bine și este o echipă care pare că pornește cu prima șansă. Situația se schimbă însă în momentul în care se înjumătățesc punctele.

FCSB trebuie să se gândescă la baraj, dacă ratează play-off-ul. Să ajungă în cupele europene”, a spus Gino Iorgulescu, citat de digisport.ro.

FOTO. FCSB - Metaloglobus 4-1, ultimul meci al campioanei din Liga 1

Calcule. Ce șanse mai are campioana să intre în play-off

Campioana riscă să rateze în premieră calificarea în lupta pentru titlu de la introducerea sistemului cu play-off/play-out.

Ultimele două etape se anunță infernale pentru „roș-albaștri”, care sunt obligați să câștige ambele meciuri. Orice pas greșit îi trimite în play-out.

Chiar și cu un parcurs perfect, FCSB stă la mâna rezultatelor.

Cum arată șansele de calificare în play-off înainte de ultimele două etape:

U Craiova - CALIFICATĂ

Rapid - CALIFICATĂ

Dinamo - CALIFICATĂ

CFR Cluj - 93%

U Cluj - 91,9%

FC Argeș - 76,9%

FCSB - 22,8%

Clasamentul după etapa #28

U Craiova - 56p Dinamo - 52p Rapid - 52p U Cluj - 48p CFR Cluj - 47p FC Argeș - 46p FCSB - 43p

De cine depinde FCSB

Victoria cu Metaloglobus a adus campioana pe locul 7, cu 43 de puncte. Trebuie să mai depășească o singură echipă pentru a intra în play-off. Cel puțin una dintre CFR, U Cluj și FC Argeș.

Dar ce trebuie să se întâmple pentru a trece peste...

U Cluj (48p): cel mult o remiză cu Oțelul (acasă) și o înfrângere în meciul direct cu FCSB (deplasare);

cel mult o remiză cu Oțelul (acasă) și o înfrângere în meciul direct cu FCSB (deplasare); CFR Cluj (47p): cel mult un punct din duelurile cu Farul (d) și Dinamo (a);

cel mult un punct din duelurile cu Farul (d) și Dinamo (a); FC Argeș (46p): cel mult două puncte cu Dinamo (d) și Slobozia (a).

Practic, campioana depinde de rivalele Farul și Dinamo, dar și de Oțelul și Slobozia.

Dacă toate cele 3 rivale câștigă etapa viitoare, FCSB va fi eliminată matematic înainte de ultima rundă.

Programul ultimelor două runde

Etapa #29

U Cluj - Oțelul

- Oțelul Farul - CFR Cluj

Dinamo - FC Argeș

UTA - FCSB

Etapa #30

CFR Cluj - Dinamo

- Dinamo FC Argeș - Unirea Slobozia

- Unirea Slobozia FCSB - U Cluj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport