„Denigrează, generează violență” Un fost arbitru îl pune la zid pe Vinicius și atacă UEFA: „Sancționează fără dovezi obiective”

Javier Castrilli (68 de ani), fost arbitru argentinian, a criticat UEFA, pe social media, pentru decizia de a-l suspenda provizoriu pe Gianluca Prestianni (20 de ani), după scandalul de la meciul Benfica - Real Madrid, în care fotbalistul argentinian e acuzat de Vinicius de rasism.

Cariera de arbitru al lui Castrilli s-a desfășurat între 1980 și 1998. Era supranumit „Șeriful” pentru că aplica foarte strict regulile jocului.

Castrilli a arbitrat la Campionatul Mondial de Fotbal din 1998, desfășurat în Franța, și s-a retras în același an.

Un fost arbitru îl pune la zid pe Vinicius „Denigrează, generează violență”

Gianluca Prestianni a fost suspendat provizoriu și va rata partida retur cu Real Madrid, programată azi, de la ora 22:00, iar ancheta din urma incidentului va rămâne în curs, potrivit deciziei UEFA.

Fotbalistul de 20 de ani e acuzat că l-a numit „maimuță” pe Vinicius.

Fostul arbitru Javier Castrilli a răbufnit la adresa lui Vinicius și a UEFA, în mai multe postări pe rețeaua X:

„El umilește, denigrează, generează violență. Acest provocator uman în serie, învățat cu protecția pe care i-o oferă arbitrii lipsiți de curaj, victimizându-se astfel într-o apărare din mâna imbecilității umane. Credeți în această serie de excese woke”.

Comentând suspendarea lui Prestianni, Castrilli a scris:

„UEFA l-a suspendat pe Prestianni??? Fără dovezi…??? De acum înainte, oricine poate face acuzații fără dovezi…??? Asta e specia umană și nivelul de degradare de care suferă Europa... A afectat chiar și fotbalul.

Urmând logica implementată de UEFA, de acum înainte arbitrii vor putea elimina orice jucător acuzat că a insultat un adversar… CE NEDREPTATE TERIBILĂ…

DOUĂ GAFE URIAȘE ALE UEFA: pe de o parte, sancționează pe baza unor prezumții, fără dovezi obiective, iar pe de altă parte, având în vedere contextul evenimentelor, tolerează impunitatea pentru batjocura și incitarea la violență rezultate din provocarea publicului de către Vinicius. SCANDALOS ȘI ISTORIC!”.

