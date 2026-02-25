Dani Coman a fost amendat săptămâna trecută cu 4.000 de lei de Comisia de Disciplină, însă va fi din nou judecat. De această dată, riscă o suspendare imensă.

FRF a sesizat comisia, prin intermediul unui memoriu făcut de secretarul general Radu Vișan, iar fostul portar s-ar putea alege cu multe luni ca sancțiune.

Dani Coman a primit avertisment și o amendă de 4.000 de lei. Aceasta a fost decizia Comisiei de Disciplină a FRF de săptămâna trecută în cazul Dani Coman.

Toți cei din fotbal au rămas surprinși de blândețea membrilor comisiei, având în vedere gravitatea declarațiilor pe care Coman le-a făcut după meciul Petrolul - FC Argeș 2-1.

Sesizare anti-Dani Coman!

Totuși, cazul nu a judecat afirmațiile pe care președintele piteștenilor le-a făcut la adresa arbitrilor, ci incidentele în care a fost implicat imediat după meci și ceea ce le-a strigat el arbitrilor pe teren.

Într-o intervenție televizată însă, la Digi Sport, Dani Coman a avut un discurs în care a incitat la violență la adresa arbitrilor.

„Își bat joc de noi și nu e prima dată. Ne mai întrebăm ce s-a întâmplat și de ce s-a întâmpla cu Ganea, când l-a luat de gât pe Mudura? Știți ce merită ăștia? Merită bătuți, călcați în picioare!”, a declarat Coman la Digi Sport.

La scurt timp după acest episod, „centralul” chiar a primit amenințări cu moartea!

Derapajul fostului portar e incriminat în mod clar de un articol de regulament care stipulează sancțiuni pentru exact acest gen de incitări la violență.

Regulament: „între 8 și 12 luni suspendare”

Articolul 50 e denumit „Incitarea la ură, violență și comportarea jignitoare”. La punctele 2 și 3 din acest articol se încadrează cazul Dani Coman:

„Fapta unei persoane de a incita/îndemna, în mod public, la un comportament violent sau la ură, se sancționează cu suspendare de la 10 la 16 jocuri dacă fapta a fost săvârșită de un jucător sau antrenor și suspendare între 4 și 6 luni dacă fapta a fost săvârșită de un oficial”

„În special, când abaterea a fost săvârșită prin intermediul mass-media (presa scrisă, televiziune, radio, internet, etc), atunci penalitatea sportivă se va dubla.

Cum declarațiile incitatoare la violență ale lui Dani Coman acoperă ambele puncte de regulament, suspendarea lui s-ar încadra în intervalul 8-12 luni!

Pentru ca aceste declarații să facă obiectul unui dosar disciplinar era nevoie de o sesizare, care să fie făcută fie de FRF, fie de Comisia Centrală a Arbitrilor. Iar aceasta a fost realizată oficial în cursul zilei de marți, de către secretarul general FRF, Radu Vișan.

El a sesizat Comisia de Disciplină, așa cum s-a întâmplat și cu alte derapaje, de-a lungul ultimilor ani. Una dintre cele mai mari suspendări, în urma unei astfel de sesizări, a fost cea primită de Gigi Becali: 6 luni suspendare și amendă 10.000 de euro pentru comportament jignitor și ofensator.

Dacă eu voi fi cel suspendat, atunci nu prea mai am ce căuta prin fotbal. Dani Coman, președinte FC Argeș, declarație făcută săptămâna trecută

