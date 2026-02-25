Dublă campioană WNBA a murit la doar 43 de ani S-a stins din viață în urma unui tragic accident rutier

- Kara Braxton, dublă campioană WNBA, a murit la 43 de ani, în urma unui tragic accident rutier produs în comitatul Cobb, Georgia.
Poliția comitatului Cobb a confirmat decesul acesteia sâmbătă, în jurul orei 17:30.
Kara Braxton a murit într-un tragic accident rutier
Tragicul accident s-a produs în afara orașului Atlanta. Un raport preliminar arată că Braxton, care se afla la volanul unui Ford Mustang Mach E albastru din 2023, nu a reușit să-și păstreze banda și s-a ciocnit de parapetele de beton, izbindu-se de acesta până când mașina s-a oprit pe acostamentul din partea stângă a drumului”, informează usatoday.com.
Fosta jucătoare a fost transportată de urgență la spitalul Wellstar Kennestone din Marietta, Georgia, însă în ciuda eforturilor disperate ale medicilor, acesta a decedat.
WNBA și-a exprimat regretul cu privire la pierderea lui Braxton.
„Cu profundă tristețe, deplângem trecerea în neființă a jucătoarei Kara Braxton, dublă campioană WNBA. Veterană de 10 sezoane, Kara a jucat pentru Detroit Shock, Tulsa Shock, Phoenix Mercury și New York Liberty. Gândurile noastre sunt alături de familia, prietenii și foștii coechipieri ai ei în aceste momente”, a scris WNBA pe X.
Cine a fost Kara Braxton
Născută pe 18 februarie 1983 în Jackson, Michigan, Kara Braxton a fost selectată de pe poziția a 7-a în draftul WNBA din anul 2005 de Detroit Shock.
În primul său sezon a fost inclusă în echipa ideală a celor mai bune debutante din Ligă, după ce a înregistrat medie de 6,9 puncte și 3 recuperări pe meci.
Înaltă, la 1.98, Kara Braxton a câștigat campionate în 2006 și 2008 cu Detroit.
Ulterior, a jucat în Tulsa, când echipa Shock s-a mutat. A mai evoluat pentru Phoenix Mercury și New York Liberty. Braxton a jucat și în străinătate, în Polonia, Turcia, China și Italia, în sezonul 2017-2018.
Braxton era căsătorită cu Jarvis Jackson. Cuplul avea doi copii: Jelani Thurman și Jream Jackson.