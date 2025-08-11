LPF vrea mai mulți bani pentru drepturile TV Gino Iorgulescu anunță: „Vreau să ajung la 40 de milioane de euro, egal cu Federația”

Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a declarat că se află în discuții pentru majorarea sumei care vine din drepturile TV.

Astfel, echipele din Liga 1 vor avea mai mulți bani de împărțit.

Obiectivul său este ca suma să ajungă la 40 de milioane de euro, echivalentă cu cea a Federației Române de Fotbal (FRF).

Gino Iorgulescu negociază majorarea sumei pentru drepturile TV „Vreau să ajung la 40 de milioane”

„E o discuție pe care o vom lămuri zilele astea, o să se mărească puțin. Acum sunt 31 de milioane de euro. Contractul expiră peste doi ani.

Încercăm să mai «ciupim» ceva, vin vremuri grele. Vreau să-l duc cât mai mult, să ajung la 40, cât are Federația, dar nu imediat”, a declarat Gino Iorgulescu, în emisiunea Fanatik Superliga.

Veniturile totale înregistrate au însumat 570 de milioane de lei în 2024, adică o creștere de 81 de milioane față de 2023 , potrivit frf.ro.

Gino Iorgulescu: „Nu sunt angajatul lor, eu aduc banii din drepturile TV”

Într-un comunicat oficial, Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, l-a acuzat pe Gino Iorgulescu că favorizează FCSB în detrimentul celorlalte echipe din Superligă, subliniind că Iorgulescu este angajatul cluburilor care l-au ales președinte.

„Eu nu sunt un angajat al lor, sunt ales de președinții de cluburi. «Plătit regește»... am preluat ce a avut și Mitică Dragomir înainte.

Cum să mă plătească Șucu? Eu aduc banii de la drepturile TV, pe contractul ăsta care e destul de mare ținând cont de cum se joacă în România, eu l-am adus și eu împart banii la 16 cluburi. Că el vine și suplimentează la echipa lui, e problema lui.

Nu sunt angajatul nimănui, Șucu e cu mobila și cu astea, nu e cu fotbalul. Rotaru a fost sunat de Șucu și a stat pe capul lui ca să aibă unul lângă el, să nu zică după că e singurul care s-a sesizat de chestia asta.

Când am vorbit cu el așa a spus «Nu mă bag prea mult în chestia asta», s-au luat tot așa, că sunt sluga lui Gigi”, a mai spus Gino Iorgulescu.

3 mandate a adunat Gino Iorgulescu ca președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. A preluat funcția în 2013 și va conduce forul cel puțin până în 2027

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport