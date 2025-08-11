LPF vrea mai mulți bani pentru drepturile TV Gino Iorgulescu anunță: „Vreau să ajung la 40 de milioane de euro, egal cu Federația”

- Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a declarat că se află în discuții pentru majorarea sumei care vine din drepturile TV.
- Astfel, echipele din Liga 1 vor avea mai mulți bani de împărțit.
Obiectivul său este ca suma să ajungă la 40 de milioane de euro, echivalentă cu cea a Federației Române de Fotbal (FRF).
Gino Iorgulescu negociază majorarea sumei pentru drepturile TV „Vreau să ajung la 40 de milioane”
„E o discuție pe care o vom lămuri zilele astea, o să se mărească puțin. Acum sunt 31 de milioane de euro. Contractul expiră peste doi ani.
Încercăm să mai «ciupim» ceva, vin vremuri grele. Vreau să-l duc cât mai mult, să ajung la 40, cât are Federația, dar nu imediat”, a declarat Gino Iorgulescu, în emisiunea Fanatik Superliga.
Veniturile totale înregistrate au însumat 570 de milioane de lei în 2024, adică o creștere de 81 de milioane față de 2023, potrivit frf.ro.
Gino Iorgulescu: „Nu sunt angajatul lor, eu aduc banii din drepturile TV”
Într-un comunicat oficial, Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, l-a acuzat pe Gino Iorgulescu că favorizează FCSB în detrimentul celorlalte echipe din Superligă, subliniind că Iorgulescu este angajatul cluburilor care l-au ales președinte.
„Eu nu sunt un angajat al lor, sunt ales de președinții de cluburi. «Plătit regește»... am preluat ce a avut și Mitică Dragomir înainte.
Cum să mă plătească Șucu? Eu aduc banii de la drepturile TV, pe contractul ăsta care e destul de mare ținând cont de cum se joacă în România, eu l-am adus și eu împart banii la 16 cluburi. Că el vine și suplimentează la echipa lui, e problema lui.
Nu sunt angajatul nimănui, Șucu e cu mobila și cu astea, nu e cu fotbalul. Rotaru a fost sunat de Șucu și a stat pe capul lui ca să aibă unul lângă el, să nu zică după că e singurul care s-a sesizat de chestia asta.
Când am vorbit cu el așa a spus «Nu mă bag prea mult în chestia asta», s-au luat tot așa, că sunt sluga lui Gigi”, a mai spus Gino Iorgulescu.