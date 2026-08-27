Demis de Mititelu, apreciat de Zola Giovanni Costantino, cooptat în planul de revigorare al fotbalului italian » Victorie contra Angliei la debut +4 foto
Giovanni Costantino, selecționer al reprezentativei Under-16 a Italiei (foto: figc.it)
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Demis de Mititelu, apreciat de Zola Giovanni Costantino, cooptat în planul de revigorare al fotbalului italian » Victorie contra Angliei la debut

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 27.08.2026, ora 09:12
alt-text Actualizat: 27.08.2026, ora 09:46
  • Fostul antrenor al FCU Craiova, Giovanni Costantino, a fost cooptat de legendarul Gianfranco Zola în noul proiect al Federației Italiene de Fotbal (FIGC) destinat revigorării fotbalului din Peninsulă.
  • Strategia de reformă vine în contextul unei crize istorice la nivelul primei reprezentative, după ce Italia a ratat calificarea la ultimele trei ediții ale Campionatului Mondial (2018, 2022 și 2026).
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Giovanni Costantino (41 de ani) a fost numit în funcția de selecționer al reprezentativei Under-16 a Italiei, debutând recent cu o victorie, scor 3-2, într-un meci amical împotriva Angliei.

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Giovanni Costantino, pariul lui Gianfranco Zola în proiectul de relansare a fotbalului italian

Numirea lui Costantino pe banca naționalei U16 face parte dintr-o amplă reorganizare a sectorului juvenil al Federației Italiene de Fotbal (FIGC).

Proiectul este coordonat de Gianfranco Zola (60 de ani), fostul mare internațional italian fiind numit în funcția de coordonator al proiectelor de dezvoltare pentru echipele de juniori.

Misiunea noului colectiv este să reorganizeze sistemul de selecție și pregătire a juniorilor și să introducă metodologii moderne de lucru la toate loturile.

Italia încearcă astfel să-și refacă baza de selecție și să producă o nouă generație de fotbaliști capabili să readucă „Squadra Azzurra” în elita fotbalului mondial.

Gianfranco Zola, prezent la debutul lui Costantino: „Vrem să oferim fotbalului italian un nou impuls”

În acest mecanism, fostul antrenor din Liga 1 a primit responsabilitatea directă de a șlefui generația Under-16.

Prezent în tribune la meciul de debut al lui Giovanni Costantino, Gianfranco Zola a explicat pașii pe care îi urmează în noul său rol administrativ și tehnic:

„În această etapă adunăm toate informațiile de care avem nevoie, studiind structura, organizarea și, desigur, partea tehnică.

Împreună cu Gigi Milani, odată ce vom finaliza această analiză, vom pune la punct un plan concret care să poată avea un impact real asupra regulilor ce trebuie aplicate și, acolo unde este necesar, vom introduce idei noi.

Scopul este de a construi ceva util, modern și, mai presus de toate, capabil să ofere fotbalului italian un nou impuls”.

Daniele Zoratto (stânga), coordonator adjunct al echipelor naționale de tineret ale Italiei, și Gianfranco Zola (dreapta), coordonator al proiectului de activități pentru tineret (foto: figc.it) Daniele Zoratto (stânga), coordonator adjunct al echipelor naționale de tineret ale Italiei, și Gianfranco Zola (dreapta), coordonator al proiectului de activități pentru tineret (foto: figc.it)
Daniele Zoratto (stânga), coordonator adjunct al echipelor naționale de tineret ale Italiei, și Gianfranco Zola (dreapta), coordonator al proiectului de activități pentru tineret (foto: figc.it)

Costantino, după primele zile la Italia U16: „M-au făcut să înțeleg mai bine mediul în care am intrat”

La rândul său, după primul test oficial în cadrul acestui program, selecționerul Giovanni Costantino a vorbit despre procesul de acomodare și sprijinul primit în cadrul structurii federale.

„Vreau să mulțumesc întregului staff. M-au ajutat enorm în aceste prime zile și m-au făcut să înțeleg mai bine mediul în care am intrat. Aveam nevoie de sprijinul lor și, încă din primul moment, m-au ajutat și m-au făcut să mă simt extrem de binevenit”, a declarat Costantino, pentru site-ul Federației italiene.

Costantino, demis de Adrian Mititelu după 18 meciuri la FCU Craiova

Italianul Giovanni Costantino a ajuns la FCU Craiova în octombrie 2023, după plecarea lui Nicolae Dică. A preluat o echipă aflată în partea inferioară a clasamentului și a rămas pe banca formației lui Adrian Mititelu până la finalul lunii februarie 2024.

În cele 18 partide în care a condus-o pe FCU Craiova, Costantino a obținut 7 victorii, 3 remize și 8 înfrângeri, cu o medie de 1,33 puncte pe meci.

Rezultatele nu l-au convins însă pe Adrian Mititelu să continue colaborarea. FCU Craiova a remizat pe teren propriu cu Poli Iași, 1-1, în etapa a 28-a, iar imediat după meci patronul clubului a anunțat despărțirea.

„Am hotărât să închei colaborarea cu Giovanni Costantino. Îmi pare foarte rău pentru acest băiat, pentru că este foarte profesionist, dar, din păcate, nu cred că mai poate să stăpânească situația și, din cauza presiunii, nu mai poate da randament”, explica atunci Mititelu.

Costantino a plecat, iar FCU Craiova nu a reușit să evite ulterior retrogradarea.

Adrian Mititelu (stânga) l-a adus la Craiova pe Giovanni Costantino (dreapta) în octombrie 2023 și l-a demis în februarie 2024 (foto: Facebook/Fotbal Club Universitatea 1948) Adrian Mititelu (stânga) l-a adus la Craiova pe Giovanni Costantino (dreapta) în octombrie 2023 și l-a demis în februarie 2024 (foto: Facebook/Fotbal Club Universitatea 1948)
Adrian Mititelu (stânga) l-a adus la Craiova pe Giovanni Costantino (dreapta) în octombrie 2023 și l-a demis în februarie 2024 (foto: Facebook/Fotbal Club Universitatea 1948)

După Craiova au urmat Republica Moldova și Kârgâzstan

După despărțirea de FCU Craiova, Giovanni Costantino a mai avut experiențe scurte la Petrocub Hîncești, în Republica Moldova, și la FC Bishkek City, în Kârgâzstan.

Giovanni Costantino și-a început cariera de antrenor în Italia, iar apoi a trecut prin mai multe experiențe în străinătate înainte de a ajunge în România.

A fost secundul lui Marco Rossi la naționala Ungariei

Pasul important din cariera sa a venit în momentul în care a intrat în stafful lui Marco Rossi.

Costantino a fost secundul italianului la Honved și apoi la DAC Dunajska Streda, înainte de a-l urma la naționala Ungariei. A făcut parte din stafful maghiar între 2018 și 2021.

Ulterior, a pregătit-o pe MTK Budapesta, unde l-a avut elev pe Gicu Grozav, iar apoi a antrenat Casarano, în Italia, și Agia Napa, în Cipru, înainte de a fi numit la FCU Craiova.

Înainte să devină antrenor a fost conductor de tren

Drumul lui Giovanni Costantino către fotbalul profesionist a fost unul neobișnuit. Înainte să intre în lumea antrenoratului, italianul a fost conductor de tren în regiunea Emilia-Romagna și a jucat fotbal doar la nivelul ligilor inferioare.

La 27 de ani a decis să se concentreze pe antrenorat și a plecat în Finlanda pentru a-și construi cariera. A lucrat la nivel juvenil și la Aland United, formație feminină, experiență care i-a deschis ulterior drumul către fotbalul profesionist. A obținut licența PRO în 2021 la Coverciano.

Giovanni Costantino, selecționer al reprezentativei Under-16 a Italiei (foto: figc.it)
Giovanni Costantino, selecționer al reprezentativei Under-16 a Italiei (foto: figc.it)

Galerie foto (4 imagini)

Giovanni Costantino, selecționer al reprezentativei Under-16 a Italiei (foto: figc.it) Giovanni Costantino, selecționer al reprezentativei Under-16 a Italiei (foto: figc.it) Giovanni Costantino, selecționer al reprezentativei Under-16 a Italiei (foto: figc.it) Giovanni Costantino, selecționer al reprezentativei Under-16 a Italiei (foto: figc.it)
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