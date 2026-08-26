Știm toate cele 36 de echipe calificate în faza principală a Ligii Campionilor.

România nu are echipă calificată pentru al 13-lea sezon consecutiv.

Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor va avea loc joi, de la ora 19:00.

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Preliminariile s-au încheiat și am aflat echipele care vor evolua în cea de-a treia ediție a Ligii în noul format.

Răzvan Marin a răzbunat Craiova! Știm cele 36 de echipe calificate în Liga Campionilor! Tot ce trebuie să știi despre tragerea la sorți

România va avea doar 3 reprezentanți: Cristi Chivu (Inter Milano), Dennis Man (PSV) și Răzvan Marin (AEK Atena).

Liga 1 va fi fără echipă pentru al 13-lea an la rând, după ce Craiova a fost eliminată în turul 2 preliminar de Levski Sofia, 2-3 la general.

În schimb, Azerbaidjan, Grecia, Austria, Slovacia și Norvegia vor trimite din nou echipe.

Răzvan Marin, calificare en-fanfare

În ultima seară a calificărilor, Răzvan Marin a răzbunat Craiova și a „măturat” cu Levski Sofia. Un categoric 4-0 (în tur 0-0) pentru AEK Atena, cu ultimul gol marcat din penalty de mijlocașul naționalei României.

În meciul serii, vedetele lui Fenerbahce au reușit s-o elimine pe Lyon, scor 2-1 (în tur 1-1). Turcia va avea astfel două echipe, Galatasaray fiind calificată direct.

Toate rezultatele play-off-ului:

AEK ATENA - Levski 4-0 (în tur 0-0)

Lyon - FENERBAHCE 1-2 (în tur 1-1)

VIKING - Dinamo Zagreb 3-1 (în tur 2-2)

Celje - SLOVAN BRATISLAVA 1-2 d. prel.(în tur 1-1)

SABAH - Beer Sheva 5-2 d. prel. (în tur 1-2)

BODO/GLIMT - NEC Nijmegen 3-0 (în tur 3-1)

LASK LINZ - Celtic 5-1 d. prel. (în tur 0-3)

Cum arată urnele Ligii Campionilor

Urna 1: Bayern Munchen, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter Milano, Manchester City, Arsenal, FC Barcelona, Atletico

Urna 2: Dortmund, AS Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Betis, PSV

Urna 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahce, Shakhtar Donetsk, Galatasaray

Urna 4: Viking, Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atena, LASK Linz, Como, Lens, Sabah

Tragerea la sorți de azi va fi una hibrid. Vor exista bilele tradiționale, cu cele 4 urne valorice, iar echipele vor fi extrase pe rând, începând cu prima.

Diferența față de formatul precedent este că adversarele vor fi generate de un software care ține cont de toate regulile UEFA. Practic, după ce este extrasă echipa, se apasă un buton, iar cele 8 adversare apar pe rând pe ecran.

Forul european susține că o tragere manuală ar necesita aproape 1.000 de bile și s-ar putea întinde pe durata a câtorva ore.

Ce adversare poate întâlni o echipă calificată în UCL în acest sezon:

Programul infernal: PSG, Real Madrid, Dortmund, Manchester United, Napoli, RB Leipzig, Slavia Praga, Como

PSG, Real Madrid, Dortmund, Manchester United, Napoli, RB Leipzig, Slavia Praga, Como Program mai abordabil: Inter Milano, Atletico, Club Brugge, PSV, Shakhtar, Bodo/Glimt, /Slovan Bratislava, Sabah

Totul despre noul format UCL

Noul format introdus de UEFA s-a dovedit a fi unul de succes. Înlocuirea celor 8 grupe tradiționale cu una XXL a adus un plus de dramatism într-o fază a competiției unde puține meciuri contau cu adevărat.

Iar rețeta rămâne neschimbată și pentru anul acesta. Pe scurt:

participă 36 de echipe;

fiecare joacă 8 meciuri cu adversari diferiți, 4 acasă și 4 în deplasare;

fiecare echipă întâlnește câte doi adversari din cele 4 urne, maxim două echipe din aceeași țară;

nu se pot întâlni două echipe din aceeași țară;

faza principală încheia la sfârșitul lui ianuarie;

se face un singur clasament: locurile 1-8 merg direct în optimi, în timp ce locurile 9-16 înfruntă locurile 17-24 în șaisprezecimi;

locurile 25-36 sunt eliminate, nimeni nu retrogradează în Europa League sau Conference League;

toate meciurile din faza eliminatorie se joacă tur-retur, mai puțin finala.

Programul Ligii Campionilor:

8-10 septembrie - etapa I;

13-14 octombrie - etapa II;

20-21 octombrie - etapa III;

3-4 noiembrie - etapa IV;

24-25 noiembrie - etapa V;

8-9 decembrie - etapa VI;

19-20 ianuarie - etapa VII;

27 ianuarie - etapa VIII;

20 ianuarie - tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”;

16-17 și 23-24 februarie - „șaisprezeceimi”;

26 februarie - tragerea la sorți a fazelor finale;

9-10 și 16-17 martie - optimi;

6-7 și 13-14 aprilie - sferturi;

27-28 aprilie și 4-5 mai - semifinale;

5 iunie - finala (Estadio Metropolitano, Madrid).

Toate meciurile importante vor fi transmise în România de Prima Sport și Digi Sport.

Schimbări în faza eliminatorie

La fel ca anul trecută, la finalul celor 8 runde din grupa XXL se va alcătui un tablou pentru faza eliminatorie, la fel ca la turneele de tenis, cu capi de serie.

În primă fază se vor trage la sorți doar meciurile din „șaisprezecimi”, unde echipele clasate pe locurile 9-16 vor evolua în manșa retur pe teren propriu.

Tragerea la sorți va fi foarte simplă, fiecare echipă având doar doi posibili adversari:

locurile 17-18 vs. locurile 15-16;

23-24 vs. 9-10

21-22 vs. 11-12

19-20 vs. 13-14

După disputarea acestor partide va mai avea loc o singură tragere la sorți, unde se va stabili tabloul complet, din optimi până în finală.

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