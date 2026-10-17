Bistrița, victorie fără emoții Campioana României a câștigat la pas ultima partidă din Liga Campionilor. Cum arată clasamentul

Bistrița - Storhamar 33-26. Victorie pentru campioana României în etapa #6 din EHF Champions League.

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Formația pregătită de Carlos Viver a ajuns la 8 puncte în grupa B și rămâne aproape de primele clasate, Metz și Gyor, care au un meci mai puțin disputat.

Bistrița - Storhamar 33-26 . Succes fără emoții pentru campioana României

Bisitrița a început tare partida de pe teren propriu și a pus rapid un avantaj de 3 goluri pe tabelă. Formația norvegiană a ripostat și a reușit să preia conducerea la jumătatea primei repriză.

Jucătoarele noastre s-au ținut tare, au revenit, reușind să intre la pauză cu un avantaj de două goluri, scor 17-15.

În partea secundă, echilibrul a mai fost păstrat doar pentru câteva minute. Bistrița a profitat de erorile din jocul adversarelor și s-a desprins treptat pe tabelă, ajungând chiar și la o diferență de 10 goluri.

Storhamar a redus din handicap pe final, iar jocul s-a încheiat cu scorul de 33-26, Bistrița bifând al patrulea succes în actuala ediție a competiției.

Cea mai bună marcatoare a formației noastre a fost So Delgado, cu 10 goluri, fiind urmată de Reichert și Engel, cu 7, respectiv 5 reușite.

Clasamentul în grupa B din Champions League EHF:

Poziţie Echipa Meciuri Puncte 1 Metz 5 9 2 Gyor 5 9 3 Gloria Bistrița 6 8 4 Storhamar 6 6 5 Odense 5 5 6 NFH 5 3 7 Podravka 5 2 8 Blomberg 5 0

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