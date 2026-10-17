Bistrița, victorie fără emoții Campioana României a câștigat la pas ultima partidă din Liga Campionilor. Cum arată clasamentul
Evelina Eriksson. Foto: IMAGO
Handbal

Bistrița, victorie fără emoții Campioana României a câștigat la pas ultima partidă din Liga Campionilor. Cum arată clasamentul

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 18:20
alt-text Actualizat: 17.10.2026, ora 18:48
  • Bistrița - Storhamar 33-26. Victorie pentru campioana României în etapa #6 din EHF Champions League.
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Formația pregătită de Carlos Viver a ajuns la 8 puncte în grupa B și rămâne aproape de primele clasate, Metz și Gyor, care au un meci mai puțin disputat.

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Bistrița - Storhamar 33-26. Succes fără emoții pentru campioana României

Bisitrița a început tare partida de pe teren propriu și a pus rapid un avantaj de 3 goluri pe tabelă. Formația norvegiană a ripostat și a reușit să preia conducerea la jumătatea primei repriză.

Jucătoarele noastre s-au ținut tare, au revenit, reușind să intre la pauză cu un avantaj de două goluri, scor 17-15.

În partea secundă, echilibrul a mai fost păstrat doar pentru câteva minute. Bistrița a profitat de erorile din jocul adversarelor și s-a desprins treptat pe tabelă, ajungând chiar și la o diferență de 10 goluri.

Storhamar a redus din handicap pe final, iar jocul s-a încheiat cu scorul de 33-26, Bistrița bifând al patrulea succes în actuala ediție a competiției.

Cea mai bună marcatoare a formației noastre a fost So Delgado, cu 10 goluri, fiind urmată de Reichert și Engel, cu 7, respectiv 5 reușite.

Clasamentul în grupa B din Champions League EHF:

PoziţieEchipaMeciuriPuncte
1Metz59
2Gyor59
3Gloria Bistrița68
4Storhamar66
5Odense55
6NFH53
7Podravka52
8Blomberg50

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