Bistrița, victorie fără emoții Campioana României a câștigat la pas ultima partidă din Liga Campionilor. Cum arată clasamentul

- Bistrița - Storhamar 33-26. Victorie pentru campioana României în etapa #6 din EHF Champions League.
Formația pregătită de Carlos Viver a ajuns la 8 puncte în grupa B și rămâne aproape de primele clasate, Metz și Gyor, care au un meci mai puțin disputat.
Bistrița - Storhamar 33-26. Succes fără emoții pentru campioana României
Bisitrița a început tare partida de pe teren propriu și a pus rapid un avantaj de 3 goluri pe tabelă. Formația norvegiană a ripostat și a reușit să preia conducerea la jumătatea primei repriză.
Jucătoarele noastre s-au ținut tare, au revenit, reușind să intre la pauză cu un avantaj de două goluri, scor 17-15.
În partea secundă, echilibrul a mai fost păstrat doar pentru câteva minute. Bistrița a profitat de erorile din jocul adversarelor și s-a desprins treptat pe tabelă, ajungând chiar și la o diferență de 10 goluri.
Storhamar a redus din handicap pe final, iar jocul s-a încheiat cu scorul de 33-26, Bistrița bifând al patrulea succes în actuala ediție a competiției.
Cea mai bună marcatoare a formației noastre a fost So Delgado, cu 10 goluri, fiind urmată de Reichert și Engel, cu 7, respectiv 5 reușite.
Clasamentul în grupa B din Champions League EHF:
|Poziţie
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Metz
|5
|9
|2
|Gyor
|5
|9
|3
|Gloria Bistrița
|6
|8
|4
|Storhamar
|6
|6
|5
|Odense
|5
|5
|6
|NFH
|5
|3
|7
|Podravka
|5
|2
|8
|Blomberg
|5
|0