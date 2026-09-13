Gloria Bistrița, surclasată Campioana României n-a avut nicio șansă în fața lui Metz, în Liga Campionilor

- Gloria Bistrița a fost surclasată de Metz, campioana Europei, scor 26-40, în etapa #2 din Liga Campionilor.
Campioana României începuse cu dreptul noua stagiune europeană, scor 28-23 cu HSG Blomberg-Lippe, dar n-a avut nicio șansă în fața lui Metz.
Gloria Bistrița, surclasată de Metz în Liga Campionilor
Elevele antrenate de Carlos Viver au condus cu scorul de 4-2, însă franțuzoaicele au reușit să marcheze șapte goluri la rând.
Tehnicianul spaniol a cerut time-out, iar Gloria a reușit în cele din urmă să oprească seria adversarelor.
A fost doar un foc de paie. La pauză, Metz conducea la o diferență de 6 goluri, 17-11. În repriza secundă, franțuzoicele s-au dezlănțuit din punct de vedere ofensiv.
Emmanuel Mayonnade a mizat pe întreg lotul, iar jucătoarele sale au răsplătit încrederea printr-o serie de execuții spectaculoase, spre deliciul fanilor care au umplut până la refuz tribunele.
- Principalele marcatoare ale partidei au fost Jorgensen, cu 8 goluri, urmată de Valentini, cu 6, și Pintat și Schneider, cu câte 5 reușite, pentru Metz.
- De partea cealaltă, pentru Gloria Bistrița s-au remarcat Paulo, cu 6 goluri, și Engel, So Delgado și Ostase, fiecare cu câte 5 reușite.
După două meciuri jucate în deplasare, campioana României va evolua pentru prima dată în fața propriilor fani în Liga Campionilor, pe 20 septembrie, când va întâlni Odense.
Clasamentul în grupa B din Champions League EHF:
|Poziţie
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Metz
|2
|4
|2
|Gyor
|2
|4
|3
|Odense
|2
|3
|4
|Stormhar
|2
|2
|5
|Gloria Bistrița
|2
|2
|6
|NFH
|2
|1
|7
|HSG Blomberg-Lippe
|2
|0
|8
|Podravka
|2
|0