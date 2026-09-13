Gloria Bistrița, surclasată Campioana României n-a avut nicio șansă în fața lui Metz, în Liga Campionilor
Gloria Bistrița/ Foto: sportpictures.eu
Handbal

Gloria Bistrița, surclasată Campioana României n-a avut nicio șansă în fața lui Metz, în Liga Campionilor

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 20:20
alt-text Actualizat: 13.09.2026, ora 20:21
  • Gloria Bistrița a fost surclasată de Metz, campioana Europei, scor 26-40, în etapa #2 din Liga Campionilor.
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Campioana României începuse cu dreptul noua stagiune europeană, scor 28-23 cu HSG Blomberg-Lippe, dar n-a avut nicio șansă în fața lui Metz.

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Gloria Bistrița, surclasată de Metz în Liga Campionilor

Elevele antrenate de Carlos Viver au condus cu scorul de 4-2, însă franțuzoaicele au reușit să marcheze șapte goluri la rând.

Tehnicianul spaniol a cerut time-out, iar Gloria a reușit în cele din urmă să oprească seria adversarelor.

A fost doar un foc de paie. La pauză, Metz conducea la o diferență de 6 goluri, 17-11. În repriza secundă, franțuzoicele s-au dezlănțuit din punct de vedere ofensiv.

Emmanuel Mayonnade a mizat pe întreg lotul, iar jucătoarele sale au răsplătit încrederea printr-o serie de execuții spectaculoase, spre deliciul fanilor care au umplut până la refuz tribunele.

  • Principalele marcatoare ale partidei au fost Jorgensen, cu 8 goluri, urmată de Valentini, cu 6, și Pintat și Schneider, cu câte 5 reușite, pentru Metz.
  • De partea cealaltă, pentru Gloria Bistrița s-au remarcat Paulo, cu 6 goluri, și Engel, So Delgado și Ostase, fiecare cu câte 5 reușite.

După două meciuri jucate în deplasare, campioana României va evolua pentru prima dată în fața propriilor fani în Liga Campionilor, pe 20 septembrie, când va întâlni Odense.

Clasamentul în grupa B din Champions League EHF:

PoziţieEchipaMeciuriPuncte
1Metz24
2Gyor24
3Odense23
4Stormhar22
5Gloria Bistrița22
6NFH21
7HSG Blomberg-Lippe20
8Podravka20

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