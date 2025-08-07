Real Madrid are un nou #9 Decizie surprinzătoare luată de „galactici”

Gonzalo Garcia (21 de ani) va purta tricoul cu numărul 9 la Real Madrid în stagiunea 2025-2026.

Sezonul trecut, acesta a fost purtat de Kylian Mbappe, care a renunțat la numărul 9 pentru a prelua numărul 10, după plecarea lui Luka Modric.

Gonzalo Garcia, noul număr 9 de la Real Madrid

Atacantul în vârstă de 21 de ani a impresionat prin evoluțiile sale la Campionatul Mondial al Cluburilor.

Garcia fost chemat de Xabi Alonso de la echipa a doua a „galacticilor”, după accidentarea lui Endrick.

A fost titular în toate cele 6 meciuri jucate de Real Madrid în competiția din SUA și a reușit 4 goluri și o pasă decisivă.

Acum, Florentino Perez a decis să-i prelungească contractul atacantului spaniol.

Mai mult decât atât, Garcia va fi promovat la prima echipă a celor de la Real Madrid și ar urma să preia tricoul cu numărul 9, potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, citat de goal.com.

🚨 Real Madrid are in active talks over new deal for Gonzalo García.



Decision made in July about plan for striker to stay after excellent Club World Cup as top scorer.



New contract expected to be done as Gonzalo wants to stay… and wear legendary #9 shirt. pic.twitter.com/LecqxsvSUZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025

Astfel, fotbalistul de 21 de ani le va călca pe urme atacantului francez Karim Benzema și legendarului brazilian Ronaldo.

De asemenea, Cristiano Ronaldo a purtat și el tricoul cu numărul 9, la primul său sezon pentru Real Madrid.

8.000.000 de euro este cota lui Gonzalo Garcia, potrivit transfermarkt.ro

Garcia a ajuns la academia celor de la Real Madrid în anul 2014, după ce a mai trecut pe la Club Santa Barbara sau Jarama Race.

