Higuain, viața de după fotbal Ce face acum fostul atacant de la Napoli, Real Madrid, Juventus, Chelsea sau AC Milan. Fanii n-au crezut că e chiar el

O fotografie cu Gonzalo Higuain (38 de ani) a devenit virală pe rețelele de socializare și a stârnit un val de reacții, după ce fostul atacant a fost surprins cu o apariție complet diferită de vremurile în care era fotbalist.

Retras în 2022, Higuain se bucură de viața de familie și e pasionat de padel.

Higuain, viața de după fotbal. Ce face acum fostul atacant argentinian

Un fan s-a pozat cu argentinianul într-un magazin din Florida, iar fostul star de la Real Madrid, Juventus sau Napoli afișa un look relaxat, departe de imaginea sportivului de elită: barbă deasă, păr mai lung, câteva kilograme în plus și o ținută casual, care i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă este cu adevărat „Pipita”.

Gonzalo Higuain s-a pozat alături de un fan, la Miami

Unii fani au ironizat transformarea lui Higuain, în timp ce alții au pus la îndoială autenticitatea imaginii, sugerând chiar că ar putea fi generată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Publicația argentiniană Ole susține că fotografia e reală, nemodificată.

Însă, Corriere dello Sport scrie că imaginea a fost, de fapt, modificată cu ajutorul inteligenței artificiale chiar de către fanul care s-a pozat cu Higuain și că fostul atacant ar arăta, de fapt, așa:

Retras din activitate în 2022, după o ultimă experiență la Inter Miami, fostul golgheter nu mai are nimic din fizicul și stilul impunător care l-au consacrat în anii de glorie.

31 de goluri a marcat Higuain pentru naționala Argentinei

Dacă în trecut era recunoscut pentru condiția sa de atacant de top, astăzi apare mai degrabă ca un turist obișnuit.

Argentinianul nu are conturi pe social media și, de când și-a încheiat cariera de fotbalist, a păstrat un profil discret. Vârful cu peste 350 de goluri marcate de-a lungul carierei locuiește la Miami cu soția și fiica sa și apare rareori în public.

Totuși, Higuain renunțat complet la sport. El rămâne activ, implicat în proiecte din jurul fotbalului și dedicându-se inclusiv padelului, un sport tot mai popular.

În 2024, Higuain a câștigat un turneu de padel, la Miami, la categoria Open, alături de venezueleanul Tarek Deham.

