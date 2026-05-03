România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra

Echipa feminină a României (#7 mondial) a obținut, sâmbătă, o victorie spectaculoasă la Campionatul Mondial de tenis de masă, împotriva Coreei de Sud (#3 mondial), scor 3-2.

Turneul final se desfășoară în perioada 28 aprilie - 10 mai la Londra, Marea Britanie, ediție care marchează 100 de ani de la prima ediție a turneului.

Sâmbătă, România a întâlnit Coreea de Sud, în al doilea meci din grupa 1, Stage 1A, de la Campionatul Mondial.

Lotul feminin al României este format din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia.

Naționala României se află în grupă alături de China, campioana en-titre, Coreea de Sud și Taipei.

Sâmbătă, „tricolorele” s-au impus în fața adversarelor lor din Coreea de Sud, scor 3-2, partida decisivă fiind câștigată de Elizabeta Samara.

În primul meci, Bernadette Szocs a învins-o pe Park Gahyeon, scor 3-0 (11-4, 12-10, 11-6). Coreea de Sud a egalat scorul general (1-1) în urma victoriei obținute de Kim Nayeong împotriva Elizabetei Samara, scor 3-1 (11-6, 8-11, 11-6, 11-6).

Și Andreea Dragoman a pierdut. Românca a fost învinsă de Yang Ha Eun, scor 2-3 (8-11, 11-6, 11-6, 9-11, 7-11). Scorul general era 1-2 în favoarea asiaticelor.

Dar România a reușit să revină. Vicecampioana europeană Bernadette Szocs a trecut de Kim Nayeong, scor 3-0 (11-7, 11-6, 12-10), și a egalat la 2-2 într-un moment important.

În meciul decisiv, Elizabeta Samara și-a impus jocul și a învins-o pe Park Gahyeon, 3-1 (7-11, 11-8, 11-8, 11-5). Astfel, România a câștigat primul său duel de la Campionatul Mondial de Tenis de Masă.

În primul meci, România a fost învinsă categoric de campioana en-titre China, scor 0-3.

Adina Diaconu – Sun Yingsha 0-3 (10-12, 5-11, 6-11)

Andreea Dragoman - Kuai Man 0-3 (6-11, 6-11, 2-11)

Elena Zaharia – Wang Yidi 0-3 (6-11, 4-11, 6-11)

Pentru „tricolore” urmează meciul de duminică cu Taipei, de la ora 19:00. Partidele pot fi urmărite live pe pe canalul de YouTube WTT.

Clasamentul grupei 1 de la Campionatul Mondial de Tenis de Masă

Echipă Puncte 1. China 4 2. Taipei 3 3. România 3 4. Coreea de Sud 2

„În Stage 1A, primele 8 favorite au fost repartizate în două grupe a câte patru echipe. Toate echipele vor avansa în 16-imi, iar meciurile vor stabili pozițiile finale de calificare pentru fazele eliminatorii”, conform frtmromania.ro.

Elizabeta Samara edges past Park Ganghyeon in a nail biter to seal a 3–2 win for Team Romania 🤩👏🏻#ITTFWorlds2026 #TableTennis pic.twitter.com/W3M1yjLIFc — World Table Tennis (@WTTGlobal) May 2, 2026

