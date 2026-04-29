Gimnasta transferată la Stanford a ratat 3 controale ale ofițerilor antidoping în mai puțin de 12 luni și a fost pusă sub acuzare de ITA (Agenția Internațională de Testare).

Le-a ratat sau s-a sustras? Va fi un proces în urma căruia vom afla un verdict, care poate fi nu adevărul gol-goluț, ci versiunea despre adevăr a avocaților. Iar avocații sportivei sunt bine antrenați.

Sabin Gherdan este avocat și ca orice avocat dedicat își face meseria apelând la tot arsenalul din dotare. Mai ales când printre clienții lui se numără sportivi renumiți.

Mai întâi, Simona Halep. Acum, Ana Bărbosu. Ana Bărbosu, (încă) medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris, este acuzată că s-a sustras controalelor inopinate ale ofițerilor anti-doping.

O dată faci duș, a doua oară dormi. Dar a 3-a ?

3 vizite ratate (whereabouts failure în limbajul oficial al Agenției Mondiale) în decurs de mai puțin de 12 luni.

Controalele decurg după un tipar banal. Ofițerii vin și îți bat la ușă la adresa pe care ai comunicat-o. Și unde ești obligat să te afli dacă ai intrat în programul de testare (e o întrebare și de ce ai intrat în acest program).

Nu răspunzi o dată, se întâmplă că erai la duș. Nu răspunzi a doua oară, tocmai adormisei. Dacă nu deschizi ușa nici a 3-a oară, ofițerii nu îți sparg ușa, ca-n filme. Pleacă și fac un raport.

Stanford s-a mișcat, deci e grav

Ratarea consecutivă a 3 controale este sinonimă cu sustragerea de la controlul antidoping. Asta înseamnă încălcarea regulamentului WADA (Agenția Mondială Antidoping) și atrage punerea sub acuzare a sportivului respectiv.

Ceea ce s-a și întâmplat cu Ana Bărbosu, care din suspectă a devenit acuzată. În fața acuzației explicite formulate acum și pentru că la primele două controale Bărbosu se afla în Statele Unite, Universitatea Stanford (la clubul căreia activează din 2025) l-a angajat în regim de urgență pe celebrul avocat american Howard Jacobs.

Antecedentele nu sunt încurajatoare

Că lucrurile sunt serioase, o dovedește faptul că Ana Bărbosu este apărată acum și de Sabin Gherdan, cel care reușise cu echipa lui să obțină la TAS medalia de bronz în dauna americancei Jordan Chiles, și de Howard Jacobs.

O echipă redutabilă pentru o cauză pierdută?! Nu neapărat, deși ținând cont de antecedente celebre - sprinterul american Christian Coleman, fost campion mondial la 100 metri și încă recordman mondial la 60 de metri indoor, ori al înotătoarei canadience Penny Oleksiak, nimeni nu a scăpat fără suspendare. Care suspendare poate fi de maximum 2 ani, în caz fericit aceasta putând fi redusă la jumătate.

„Până în prezent”, nu. Dar prezentul este deja trecut

Ioan Suciu președintele Federației Române de Gimnastică, personaj care a mușamalizat și îngropat o serie de abuzuri asupra gimnastelor, a anunțat că Bărbosu este suspendată 2 ani.

Puțin probabil că Ioan Suciu știe mai multe, pentru că suspendarea propriu-zisă nu a fost dictată. Graba președintelui de a anunța în avans o suspendare previzibilă, dacă nu chiar iminentă, poate fi interpretată mai degrabă ca un gest de gazetar amator de știri bombă, decât de șef de federație.

După cum comunicatul ANAD, Agenția Națională Antidoping, practică un limbaj rece, care nu anunță nimic pozitiv.

Într-adevăr, „până în prezent” Bărbosu nu a fost suspendată, ITA (Agenția Internațională de Testare) a considerat neconcludente explicațiile sportivei privind motivele pentru care ar fi ratat vizitele ofițerilor și a pus-o sub acuzare.

Pâine și miere

Este Ana Bărbosu victima unei înlănțuiri nefericite de evenimente? Sunt concludente absențele ei pentru a trage concluzia că s-a dopat?

Vom afla verdictul din procesul între ITA și avocații sportivei. Așa cum am aflat în procesul dintre ITIA (Agenția Internațională de Integritate a Tenisului) și Simona Halep cu avocații ei.

Ni se va livra un verdict, care nu este neapărat și adevărul neîmpachetat. Pe foarte mulți nici nu îi interesează adevărul, ci excepționalitatea recordurilor. Frumusețea poveștii, nu chimia ei. Chimie la propriu, nu ca metaforă.

Kenyanul Sabastian Sawe tocmai a coborât sub 2 ore recordul mondial al maratonului mâncând la micul dejun pâine cu miere. Poate vom afla într-un viitor improbabil și de la ce farmacie a cumpărat mierea maratonistul.