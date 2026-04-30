Cum încurcă un amator semifinalele Ligii Campionilor sub ochii lui Kyros Vassaras.

Același care a refuzat României, cu tot cu VAR, un penalty vizibil și de pe Marte contra Bosniei.

Danny Makkelie, 43 de ani, a vrut mereu să fie actor principal, deși arbitrii ar trebui să aibă rol secundar. Și, oricum, e un actor slab, foarte slab.

Un amator care a mai încurcat un meci important, Atletico - Arsenal 1-1, în semifinalele Ligii Campionilor. Cum a făcut-o de multe ori de-a lungul carierei.

Makkelie vede doar ce vrea el să vadă în careu

„Centralul” olandez are reacții stranii la ce se întâmplă în careu. Uneori vede ce nu există, alteori nu vede lucruri evidente.

Miercuri seară, a dat trei penaltyuri.

Primul, pentru Arsenal, la duelul Hancko-Gyokeres. Atacantul „tunarilor” a exagerat căderea.

Al doilea, pentru Atletico. Nici nu observase inițial hențul lui White, pentru că Makkelie era poziționat greșit. A avut nevoie de VAR.

White (dreapta) a oprit cu mâna mingea șutată de Llorente (stânga). Foto: Imago

La al treilea și-a schimbat iar decizia. A hotărât inițial că e lovitură de pedeapsă pentru Arsenal, dar s-a răzgândit. Hancko pusese piciorul lângă cel al lui Eze, adversarul a simulat.

Avertizat de VAR, a avut nevoie de 45 de secunde și 13 reluări pentru a anula 11 metri.

De ce Vassaras nu-l va sancționa pe Makkelie

Cine a fost observator de arbitri UEFA pe „Metropolitano”? Kyros Vassaras.

Grecul FRF nu va scrie nimic rău în raport, pentru că Makkelie e susținut de compatriotul Bjorn Kuipers, fost mare „central” olandez, membru în Comisia de Arbitri UEFA.

Acesta este Danny Makkelie, arbitrul olandez născut la Willemstad, Curacao. Foto: Imago

Va fi și la Mondialul din vară. Vrem, nu vrem, ne va mai chinui câțiva ani! Cum ne chinuie de mult timp.

Arogantul care face praf meciuri

În trecut, arogantul batav a distrus multe partide. Iată doar două exemple:

7 iulie 2021, Anglia - Danemarca 2-1 după prelungiri, în semifinalele Euro. Sterling a plonjat în careu simțind atingerea ușoară a genunchiului lui Maehle și arbitrul a dictat penaltyul care a decis o finalistă.

21 martie 2025, România - Bosnia 0-1, în preliminariile CM. Tahirovic a făcut stop pe mână, a fost volei, nu fotbal, lui Makkelie nu i s-a părut nimic anormal, dar VAR l-a avertizat.

Nicio schimbare. Olandezul a revăzut faza, menținând ce a hotărât la început.

Era un henț vizibil de pe Marte. El a zis „Nu” și așa a rămas.