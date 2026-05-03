U CLUJ - FC ARGEȘ 1-0. Dani Coman (47 de ani) a avut o reacție dură la adresa lui Florin Borța (26 de ani), fundașul stânga al alb-violeților.

De asemenea, președintele piteștenilor a dezvăluit că se gândește inclusiv la demisie.

Rămasă fără obiectiv după ce nu a primit licența de Europa, FC Argeș spera să obțină un rezultat pozitiv pe Cluj Arena, dar, în minutul 90, Florin Borța a avut un atac imprudent în careu asupra lui Chipciu.

Marian Barbu nu a stat pe gânduri și a dictat penalty pentru oaspeți. Nistor a transformat fără probleme, iar piteștenii nu s-au ales cu nimic din acest meci.

U CLUJ - FC ARGEȘ 1-0 . Dani Coman l-a făcut praf pe Borța: „Mai bine să nu-l am în față”

La finalul meciului, președintele lui FC Argeș, Dani Coman, l-a criticat aspru pe fundașul lateral al echipei.

„E inexplicabil, nu există așa ceva. Nu se poate așa ceva, în minutul 90 să nu-l blochezi și să-i dai peste picioare. Să nu te ducă capul și să ataci decisiv acolo.

Nici nu contează acțiunea, nu se poate să nu te ducă capul. Nu ai voie în minutul 90 să îi dai peste picioare, indiferent de acțiunea pe care a făcut-o U Cluj.

Este un jucător cu experiență, care a evoluat foarte bine pe parcursul jocului. Eu cred că am făcut un meci bun, dar această greșeală umbrește tot efortul pe care l-au făcut.

Mai bine să nu-l am în față. Nu se poate să facă așa ceva. Sunt afectat, pentru că am demonstrat că putem să ne batem cu orice echipă din campionat.

Cu CFR am luat gol în ultima secundă, cu Dinamo am ratat victoria, acum la fel.

E greu să poți să le duci pe toate. Dacă nu jucam, dacă ne băteau 4-0, ziceam că sunt mai buni. Cu ce au fost ei mai buni? Au avut situații, dar nu au avut ocazii clare.

Asta e valoarea noastră. Păcat de efortul pe care jucătorii mei l-au făcut în acest play-off. Aveam doar 5 puncte în play-off”, a declarat Dani Coman la emisiunea „Fotbal Club”, de la Digi Sport.

FOTO. Penalty-ul comis de Borța în U Cluj - FC Argeș 1-0

Dani Coman: „Pentru ce să mai mergem la TAS?”

După ce nu a primit licență de Europa, Dani Coman susținea că ia în calcul să meargă la TAS, însă s-a arătat resemnat după eșecul de la Cluj.

„Pentru ce să mai mergem la TAS, dacă noi nu suntem pe un loc care să ne asigure participarea în cupele europene. Pentru ce să mai pierdem bani la TAS?”, a adăugat Coman.

Ulterior, oficialul clubului din Trivale a dezmințit orice insinuare de blat:

„Muncim și pierdem în ultimele minute. Meci de meci ne batem joc și de entuziasmul oamenilor care vin. Sunt supărat și nu aș vrea să vorbesc mai multe.

Dacă voia cineva să piardă, pierdeam din minutul 50. Am încredere în jucători și am demonstrat-o. Doar oamenii care nu se pricep la fotbal se pot gândi că Borța i-a dat intenționat peste picioare lui Chipciu” .

Dani Coman, viitor incert la FC Argeș: „Mă gândesc să plec”

Întrebat despre viitorul său la echipă, Coman a oferit un răspuns care a ridicat semne de întrebare.

„Îmi doresc să și eu să mă lupt pentru obiective, pentru trofee și în situația asta e greu. Nu știu ce vreau să fac.

În momentul de față mă gândesc la toate lucrurile posibile. Și să mai rămân și să plec.

Mi-am făcut datoria față de club. Să înțeleagă toată lumea că îmi doresc să câștig și eu trofee, să mă pot lupta de la egal la egal cu orice echipă din campionat, dar cu șanse reale, nu conjuncturale”, a concluzionat Dani Coman.

Dani Coman a fost instalat în funcția de președinte al clubului FC Argeș în vara lui 2024

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 7 42 2 U Craiova 6 42 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 7 30

*beneficiază de rotunjire

