Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”

Marta Kostyuk (23 de ani) a oferit unul dintre cele mai spectaculoase momente ale turneului Madrid Open, nu doar prin jocul său solid, ci și printr-o celebrare care a făcut rapid înconjurul lumii.

Kostyuk (#23 WTA) a învins-o, sâmbătă, pe rusoaica Mirra Andreeva (#8 WTA), scor 6-3, 7-5, în finala turneului WTA 1000 de la Madrid.

A fost al doilea titlu consecutiv după WTA 250 de la Rouen, iar ucraineanca a sărbătorit cu un salt înapoi perfect executat, gest care a atras imediat reacții inclusiv din lumea gimnasticii.

Nadia, impresionata de Marta Kostyuk: „Un 10 perfect!”

Legenda olimpică Nadia Comăneci a reacționat pe rețelele de socializare cu un mesaj entuziast:

„Felicitări, @martakostyuk #perfect10 landing👏👏👏❤️”, făcând aluzie la celebra notă de 10 care a consacrat-o pe româncă în istoria sportului și lăudându-i execuția și aterizarea ucrainencei, pe care le-a numit perfecte.

De-a lungul turneului de la Madrid, Kostyuk a trecut de nume bine cotate din circuitul WTA (Yulia Putintseva, Jessica Pegula, Caty McNally, Linda Noskova și Anastasia Potapova), reușind să gestioneze momentele dificile și să își impună stilul agresiv de joc.

Kostyuk a ales să-şi felicite toate adversarele înainte de a-şi încheia discursul spunând „Glorie Ucrainei”.

De luni, ucraineanca va urca luni pe locul 15, cel mai bun din cariera sa.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport