Theodor Jumătate PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 00:00
alt-text Actualizat: 29.04.2026, ora 00:15
  • Fotbal stratosferic la Paris. 5-4, PSG. Finala Ligii s-a jucat în turul semifinalelor. Tot ce poate fi mai frumos.

Mi-ar plăcea să văd asemenea fotbal zi și noapte, jur că nu m-aș plictisi niciodată.

Ce intensitate, ce viteză, ce combinații, ce finalizări, ce goluri!

Wow! Frumusețea la ultima limită.

Fotbalul viitorului jucat într-o seară de marți, 28 aprilie

Privesc PSG - Bayern și nu știu ce să mai scriu. Mă minunez de fiecare lucru pe care-l văd, ca un copil. Pentru că este ceva realmente extraordinar.

Fotbalul viitorului jucat într-o seară de marți, 28 aprilie 2026.

Kvaratskhelia, două goluri pentru PSG, la fel ca Dembele. Foto: Imago
Kvaratskhelia, două goluri pentru PSG, la fel ca Dembele. Foto: Imago

Meciul anului s-a jucat, orice ar mai fi în Champions și la Mondial.

Mă așteptam ca aceste echipe, cele mai bune ale momentului în țările lor, în Europa și în lume, să creeze un joc splendid, dar ceea ce ne-au oferit a fost dincolo de orice așteptări. Și una, și cealaltă.

Joc exaltant, cu resurse inepuizabile. Nici n-am putut să respir!

Scorul, o nebunie de la un capăt la celălalt. PSG - Bayern 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2 la pauză.

Am luat-o de la capăt în același ritm exaltant: 4-2, 5-2 PSG. Am zis, gata, s-a terminat. Și turul, și calificarea.

Și aici a fost aproape de gol Olise în acest PSG - Bayern. Foto: Imago
Și aici a fost aproape de gol Olise în acest PSG - Bayern. Foto: Imago

Nici vorbă. Bayern are încă resurse inepuizabile: 5-3, 5-4. Iar jocul continua la fel. Fotbal total, total, total. Nici n-am putut să respir!

Cine se califică, PSG sau Bayern, câștigă și trofeul

Putea fi 7-7, nimic nu ne-ar mai fi mirat la această confruntare de la Paris. Ce am văzut pe „Parc des Princes” nu poate fi depășit.

Finala Ligii s-a jucat deja. Și oricare va fi în ultimul act, PSG sau Bayern, va cuceri trofeul. Nici Atletico, nici Arsenal nu rezistă la o asemenea vijelie. 

