Cristian Geambașu Mondialul din cabină și astronauții
Publicat: 30.04.2026, ora 19:51
Actualizat: 30.04.2026, ora 20:24
  • Antena 1 își face echipă de comentatori, dar care oricum vor relata majoritatea meciurilor de acasă. Din echipă lipsesc cam jumătate de oameni, deci e imperios necesar să fie recrutați sezonieri.
  • Asta se întâmplă când lucrurile sunt făcute pompieristic, ca să rupi gura concurenței.

Nici la Pro TV lucrurile nu stau mai bine cu Premier League. Voyo se dovedește o fantezie chiar și pentru voyeuriști. Bun venit în managementul sportiv al celor mai mari canale generaliste!

Potrivit surselor media, Pro TV a achiziționat cu 10 milioane de euro pe sezon drepturile de difuzare ale meciurilor din Premier League. Contractul se întinde pe 3 ani, deci suma totală cheltuită ar fi de 30 de milioane de euro.

Partidele din cel mai scump campionat de fotbal din lume nu sunt transmise pe ProTV, ci pe platforma Voyo. Puțini voyeuriști au fost atrași de oferta postului din Pache Protopopescu.

Calitatea îndoielnică a emisiei, faptul că meciurile nu sunt transmise pe canalul-mamă și plata unui abonament separat, către o aplicație de streaming, ar fi principalele motive ale achiziției care urma să lovească la temelie audiențele canalelor de sport, până mai ieri deținătoare de drepturi pe Premier League.

Deocamdată, dezamăgire. Puțin spus. Epic fail! Surse din interiorul companiei pretind că ideea de a transmite meciurile pe Voyo aparține acționariatului ceh. De reținut.

Miza, apetitul microbistului. Și reclamele caselor de pariuri

Antena 1, al doilea mare canal TV din România a cumpărat cu aproximativ 20 de milioane de euro drepturile TV pentru Mondialul de fotbal din 2026. Despre cât s-a plătit sau se va plăti pentru ediția 2030, nu știm, dar e de bănuit că nu va fi mai ieftină.

Jucător recent pe piața transmisiunilor sportive, televiziunea deținută de familia mogulului Dan Voiculescu a achiziționat drepturile TV ale competițiilor amintite mizând pe apetitul românilor pentru fotbal și sperând totodată că va lovi puternic în canalele specializate, cele de sport.

A existat o tentativă de a scoate o parte din cheltuială cedând un pachet de partide TVR-ului, dar noua conducere a postului public a declinat oferta.

Un alt scop al intrării A1 ca jucător privilegiat pe piața transmisiunilor sportive ar fi fost, potrivit unor oameni familiarizați cu mișcările de pe piața media, fructificarea publicității furnizate de casele de pariuri.

Au văzut și astronauții gaura!

Înainte de a cumpăra Mondialul din 2026 și pe cel din 2030, A1 și-a însușit și difuzarea Formulei 1, pentru o sumă pe care trustul Intact o ține secretă. Reflexe venite de dincolo de ‘89, cei mai în vârstă știu ce spun.

La fel ca în cazul Pro-ului cu Premier League, audiențele sunt departe de cele scontate, iar gaura provocată de banii dați pentru Cupa Mondială la fotbal pare să fi fost văzută chiar și de astronauții de pe Artemis 2.

Printre chefi și voci ale României

ProTV și Antena 1 mai au ceva în comun în afara acestor foarte costisitoare demonstrații de forță. Nu au redacții de sport. Nu în adevăratul sens al cuvântului.

Există acolo la Pro și la A1 oameni care sunt ziariști de sport, unii de bună calitate, dar ei nu evoluează într-un mediu specific, ci printre voci ale României și chefi la cuțite. Sau cheflii pur și simplu.

Pasionații de sport/fotbal știu asta și cred așa se explică reticența publicului de a consuma predilect sport prin canale care furnizează natural alt sortiment de divertisment. Prin comparație cu acesta din urmă, îndrăznesc să afirm că sportul este produs premium.

Hei, cum facem?

Potrivit articolului publicat pe GOLAZO.ro de colegul Dan Udrea, Antena 1 a stabilit o listă preliminară de comentatori ai meciurilor de la Mondialul americano-mexicano-canadian.

Sunt acolo 6 nume - Felix Drăghici, Adrian Cheltuitoru, Marian Olaianos, Andrei Rădulescu, Dan Pavel, Robert Șișcă și Bogdan Pasăre.

Nume consacrate și nume mai noi, ceea ce este foarte bine pentru diversitatea comentariului. Și premise pentru calitate.

Problema este că nu poți acoperi o competiție cu peste 100 de meciuri cu doar 6 comentatori. Numărul acestora ar trebui să fie măcar dublu, mi-a atras atenția cineva care nu doar cunoaște fenomenul, ci lucrează chiar în el.

Cum faci? Nu e o întrebare pentru David Popovici și banca la care face el reclamă.

Cârpeala și o îngropăciune

Sigur, angajarea de stranieri/sezonieri este un mijloc de a ieși din impas. De fapt, e un mod de a te cârpi, care ilustrează tocmai faptul că Antena nu are o redacție de sport. A avut-o pe timpul defunctului GSP TV. Și s-a îngrijit să o desființeze, o dată cu închiderea postului.

Se întâmpla în aprilie 2014. Întâmplarea a făcut că împreună cu Dan Udrea am fost la ultimul talk show al postului. Doar noi doi. El moderator, eu invitat. Era o atmosferă cernită, dar nu s-au vărsat lacrimi.

Nimeni nu a înțeles de ce și cum a fost posibil să dispară un canal TV de sport cu conținut divers și interesant și care concentra mulți dintre cei mai buni jurnaliști sportivi. Ce este sigur, este faptul că dintr-o dată zeci de oameni s-au trezit fără job din cauza unor erori manageriale pentru care nu știu să fi dat cineva socoteală.

Curat ca un prunc, jucând responsabil

Acesta este canalul TV la care vom vedea Mondialul de la vară. Pe Antena 1 și pe Antena PLAY, o platformă de streaming similară lui Voyo.

Tot din articolul lui Dan Udrea am aflat că doar din sferturile de finală ale competiției meciurile vor fi comentate de la fața locului, ceea ce este un trend.

Adică plătești peste 20 de milioane de euro pentru drepturile TV și faci economie, de cât?, la câțiva comentatori care ar relata în direct, de pe stadioane, conectați direct la atmosfera meciurilor.

Și ți se servește exemplul BBC, care cumva la fel beneficiază de comentatori la fața locului doar la meciurile Angliei și la alte întâlniri considerate de interes maxim.

Da, dar BBC, aflat într-o mare fundătură financiară, este un post public, care trăiește exclusiv din banii contribuabilului britanic. Fără reclame! Pe când A1 este un canal privat, care va colecta bani din aportul masiv de publicitate. Mai ales din cele la casele de pariuri.

Nu că la canalele de sport lucrurile ar sta diferit. Vrei, nu vrei, seara faci o baie de reclame în care toată lumea joacă, câștigă și este fericită și adormi curat ca un prunc visând că te-ai îmbogățit jucând responsabil.

