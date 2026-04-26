Opinii

Publicat: 26.04.2026, ora 23:37
alt-text Actualizat: 26.04.2026, ora 23:37
  • Victoria lui Dinamo nu vindecă rana eliminării din Cupa României, dar oferă perspectiva unui final de sezon în care echipa lui Kopic și-a reglat respirația. Un meci surprinzător de bun pentru o echipă care cu mai puțin de 3 zile în urmă nu mai putea sta în picioare.
  • Rapid își continuă deriva cu un șef de echipaj care pare depășit de situație. Gâlcă e parte inseparabilă a crizei echipei. Sau e declanșatorul acesteia?  

Dinamo și-a învins coșmarul după 11 ani trezindu-l la realitate. Dar a fost posibil și pentru că Rapid joacă un fotbal de groază în play-off, acolo unde pare încă o dată echipa la număr.

Nu merge nimic în jocul lui giuleștenilor, lipsesc ideile, tonusul fizic, iar atmosfera e proastă, piesele grele arată dezorientate, nervoase (vezi Petrila, Dobre, Moruțan sau Borza) și exact omul dator să rezolve problemele, Costel Gâlcă, nu îmbunătățește deloc starea de spirit cu aerul lui sumbru, vag nemulțumit, puțin dezabuzat, nițel dezinteresat.

Arhitectul a greșit proiectul

Dacă așa arată proiectul lui Dan Șucu după 3 ani de construcție, înseamnă că arhitectura a fost greșită din start. Prea multă infatuare, prea mulți bani pentru prea puține rezultate.

Nu trebuie uitat Marian Aioani din povestea acestei înfrângeri cu zgomot în fața lui Dinamo. Faptul că Aioani, portar chemat și la națională de Mircea Lucescu, a intrat accidentat și a ieșit după 2 minute, privându-și echipa de o schimbare, nu este un act de eroism, ci o greșeală gravă de autoevaluare.

Debutantul Briciu a greșit la primul gol, dar nu el este vinovat pentru că oamenii din fața lui nu au reușit 88 de minute să dea un șut pe poartă.

labels.photo-gallery

Șocanta prospețime a „câinilor”

Dinamo s-a scuturat neverosimil de repede de dezamăgirea înfrângerii din semifinala cu Craiova și a părut că se hrănește cu fierea acelui meci de parcă ar fi fost un ospăț regesc.

Aproape că a șocat prospețimea fizică a unei echipe care cu 3 zile înainte terminase prelungirile într-un picior, la propriu.

Golul lui Milanov a fost și opera lui Briciu, și rezultatul non-fotbalul practicat de colegii acestuia. Golurile lui Cîrjan, dar mai ales cel al lui Musi au fost frumoase și merită să fie revăzute, nu cântate cu epitete exagerate.

Prea târziu pentru titlu, la timp pentru recuperarea încrederii

În economia clasamentului, apasă însă pasivul finalului de sezon regulat și al începutului fals de play-off. Urmează meciul cu Craiova, încă unul, și Dinamo începe să joace din nou pentru ea și nu ca să bage titlul în traista clujenilor sau oltenilor.

E târziu pentru titlu, nu și pentru recuperarea demnității. Teoretic, o calificare în cupele europene ar justifica și investiții în jucători. Deși experiența recentă spune că nu neapărat. Până la urmă poate că Duțu și Tarbă vor fi mai mult pentru Dinamo decât Pușcaș și Mazilu.

labels.photo-gallery
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Handbal
16:26
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Citește mai mult
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Opinii
15:18
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Citește mai mult
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
Superliga
15:59
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
Citește mai mult
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
Nationala
15:30
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
Citește mai mult
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:26
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
17:50
„Toată lumea a văzut schimbarea” Crina Pintea, prima reacție după ce CSM București și-a aflat adversara din semifinalele Ligii: „Un vis pentru noi”
 „Toată lumea a văzut schimbarea” Crina Pintea, prima reacție după ce CSM București și-a aflat adversara din semifinalele Ligii: „Un vis pentru noi”
16:34
Cristian Geambașu Meritul Bojanei
Cristian Geambașu Meritul Bojanei
16:46
Elias s-a întors în România Ce spune Charalambous despre o eventuală revenire la FCSB: „Am petrecut ani minunați aici”
Elias s-a întors în România Ce spune Charalambous despre o eventuală revenire la FCSB: „Am petrecut ani minunați aici”
Mai multe știri de ultimă oră

De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun:  „Sistemul e defect, nu glumesc”
Tenis
14:44
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun: „Sistemul e defect, nu glumesc”
Citește mai mult
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun:  „Sistemul e defect, nu glumesc”
„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
Superliga
13:50
„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
Citește mai mult
„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
Campionatul Mondial
15:02
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
Citește mai mult
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului. Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz “Malide”, de pe strada Parfumului
B365
26.04
Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului. Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz “Malide”, de pe strada Parfumului
Citește mai mult
Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului. Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz “Malide”, de pe strada Parfumului

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 47 rapid 47 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share