Cristian Geambașu McPuișorul Lamine +10 foto
Cristian Geambașu FOTO GOLAZO.ro
Opinii

Cristian Geambașu McPuișorul Lamine

alt-text Cristian Geambașu
Publicat: 23.04.2026, ora 16:37
Actualizat: 23.04.2026, ora 18:13
  • Yamal s-a accidentat și poate rata Campionatul Mondial. Și ce fericit era băiatul la first class, cu burgerii și cu cola pe masă, și cu lumea la picioare! Cât mai este de actualitate sau cât s-a demodat conceptul de viață sportivă?

Tânărul sportiv al anului s-a accidentat și e în pericol să rateze campionatul Mondial de Fotbal.

„Tânărul Sportiv al Anului” este titlul premiului luat de Lamine Yamal la Gala Laureus desfășurată pe 21 aprilie la Madrid. Fotbalistul a suferit o ruptură musculară la exact 48 de ore după gală și după cina fastuoasă cu burgeri de la McDonalds, stropită din belșug cu Coca Cola cu bule nobile.

Lamine nu va fi niciodată ce a fost Messi

Fotografia cu Yamal în avion la first class-ul unei curse private, cu brațele cuprinzând lumea care este (la propriu) la picioarele lui, povestește sau mai bine zis prevestește începutul unei derive.

Risc aici și acum să spun că steaua lui Lamine a trecut de punctul de apogeu și a început să călătorească implacabil pe o pantă descendentă.

Lamine nu va fi niciodată ce a fost Messi. Nu va fi niciodată ce au fost ceilalți mari fotbaliști. Posesorul unui talent autentic, Lamine se va criogena în ipostaza adolescentului minune. Doar că adolescența nu durează decât 2,3 ani. Restul e viață matură.

Lamine Yamal, dupa Gala Laureus. Foto Instagram
Lamine Yamal, dupa Gala Laureus. Foto Instagram

Galerie foto (10 imagini)

Lamine Yamal, premiat la Gala Laureus. Foto: captură X/@LaureusSport Lamine Yamal, premiat la Gala Laureus. Foto: captură X/@LaureusSport Lamine Yamal, premiat la Gala Laureus. Foto: captură X/@LaureusSport Lamine Yamal, premiat la Gala Laureus. Foto: captură X/@LaureusSport Lamine Yamal, premiat la Gala Laureus. Foto: captură X/@LaureusSport
+10 Foto
labels.photo-gallery

Parcă La Masia plămădea altfel de oameni

Festinul cu Mc Combo@Chili Cheese și Coca Cola frapată (creier?!) poate fi o cauză probabilă a accidentării foarte tânărului internațional spaniol. Alimentația fast-food dăunează, se știe. Dar nu este singura cauză când cazi secerat după ce bați un penalty.

Nu demult, Lamine a spus răspicat că vrea să își trăiască viața și că nu dă socoteală nimănui pentru felul în care o face.

Sărbătorirea majoratului a fost semnalul clar că vedeta Barcelonei s-a despărțit de copilărie și a plonjat cu interlopii în lumea adulților.

Ce miră foarte tare este că de regulă nu acesta este traseul fotbaliștilor formați în La Masia, laboratorul din care ies bijuteriile mai mult sau mai puțin șlefuite ale clubului blaugrana.

Ce diferență între felul modest și discret în care se comportă Cubarsi, Pedro, Gavi, Balde sau Fermin Lopez și devoratorul de burgeri!

Veți spune că niciunul dintre cei enumerați nu are talentul lui Yamal și că în virtutea acestui dar i se pot scuza multe. Multe, dacă nu chiar orice. Lumea fascinată de un dribling și de un goool! este dispusă să ierte chiar și acte antisociale. Lamine nu a ajuns acolo. Nu încă.

Bicepsul femural și Laboratorul

Absurdă și cumva caraghioasă, accidentarea survenită după executarea unei lovituri de la 11 metri, îi pune în pericol participarea la Mondialul de peste o lună și jumătate. Lamine a executat penalty-ul obținut tot de el în partida cu Celta (scor final 1-0 pentru Barca), apoi s-a întins pe gazon, dând de înțeles că pentru el meciul era gata.

Lamine Yamal s-a accidentat după ce a transformat o lovitură de la 11 metri, în Barcelona - Celta Vigo (captură Prima Sport)
Lamine Yamal s-a accidentat după ce a transformat o lovitură de la 11 metri, în Barcelona - Celta Vigo (captură Prima Sport)

Galerie foto (9 imagini)

Lamine Yamal s-a accidentat după ce a transformat o lovitură de la 11 metri, în Barcelona - Celta Vigo (captură Prima Sport) Lamine Yamal s-a accidentat după ce a transformat o lovitură de la 11 metri, în Barcelona - Celta Vigo (captură Prima Sport) Lamine Yamal s-a accidentat după ce a transformat o lovitură de la 11 metri, în Barcelona - Celta Vigo (captură Prima Sport) Lamine Yamal s-a accidentat după ce a transformat o lovitură de la 11 metri, în Barcelona - Celta Vigo (captură Prima Sport) Lamine Yamal s-a accidentat după ce a transformat o lovitură de la 11 metri, în Barcelona - Celta Vigo (captură Prima Sport)
+9 Foto
labels.photo-gallery

Diagnosticul care a urmat testelor medicale trimite la o afecțiune a bicepsului femural, o accidentare legendară și recurentă în rândul jucătorilor Barcelonei, Una de care au suferit pe rând Xavi, Iniesta, Busquets, Messi și toată floarea cea vestită blaugrana.

Aici discuția este mai complicată și nu ține doar de un meniu cu McPuișor sau McPorcușor. Această vulnerabilitate fizică a jucătorilor Barcelonei, frecvența neobișnuită a afecțiunii au născut și încă nasc (din ce în ce mai rar) semne de întrebare. Ce se întâmplă de fapt în Laborator?

Cupa Mondială fără Lamine? E sfârșitul lumii?

Cazul Lamine Yamal reînvie dezbaterea abandonată despre importanța vieții sportive.

În ultimii ani s-a pedalat mult pe responsabilitatea personală a sportivului. Mai puțin control exterior și mai mult autocontrol.

A funcționat în multe situații acest mers pe încredere, că fiecare are grijă de el știind ce are de pierdut dacă își bate joc de corpul lui. Cu teribiliștii n-a funcționat.

Ca foarte mulți alți fotbaliști dăruiți de natură, Yamal provine dintr-un mediu problematic. În astfel de situații, rolul este preluat de selecția naturală. Acel common sense, bun simț înnăscut, devine capital.

Sunt copii din medii defavorizate care se construiesc frumos, tocmai pentru a scăpa de acolo, și sunt copii pentru care reușita este sinonimă cu luxul de a face și de a-ți permite orice. Cred că Lamine Yamal este unul dintre aceștia din urmă.

Va fi Cupa Mondială mai săracă fără el, dacă accidentarea este chiar atât de serioasă? E o întrebare.

accidentare fc barcelona cm 2026 lamine yamal
Știrile zilei din sport
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
Cupa Romaniei
23.04
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
Citește mai mult
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
Gică Hagi face scouting FOTO: Selecționerul, în tribună la Dinamo - Universitatea Craiova + Mihai Rotaru, exasperat
Cupa Romaniei
23.04
Gică Hagi face scouting FOTO: Selecționerul, în tribună la Dinamo - Universitatea Craiova + Mihai Rotaru, exasperat
Citește mai mult
Gică Hagi face scouting FOTO: Selecționerul, în tribună la Dinamo - Universitatea Craiova + Mihai Rotaru, exasperat
Chiricheș a spus NU Mihai Stoica a spus ce va face fundașul, la finalul contractului cu FCSB: „I-am propus, s-a gândit, apoi...”
Superliga
23.04
Chiricheș a spus NU Mihai Stoica a spus ce va face fundașul, la finalul contractului cu FCSB: „I-am propus, s-a gândit, apoi...”
Citește mai mult
Chiricheș a spus NU Mihai Stoica a spus ce va face fundașul, la finalul contractului cu FCSB: „I-am propus, s-a gândit, apoi...”
Situație critică la CFR Cluj Ardelenii riscă să intre în insolvență dacă nu achită datorie către ANAF în 24 de ore! Reacția lui Varga
Superliga
23.04
Situație critică la CFR Cluj Ardelenii riscă să intre în insolvență dacă nu achită datorie către ANAF în 24 de ore! Reacția lui Varga
Citește mai mult
Situație critică la CFR Cluj Ardelenii riscă să intre în insolvență dacă nu achită datorie către ANAF în 24 de ore! Reacția lui Varga
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:56
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
00:08
Kopic, împietrit pe bancă Antrenorul lui Dinamo, după eliminarea dramatică din Cupă: „E greu pentru noi toți când pierdem așa”
Kopic, împietrit pe bancă Antrenorul lui Dinamo, după eliminarea dramatică din Cupă: „E greu pentru noi toți când pierdem așa”
00:13
„Sunt foarte îngrijorat” Coelho se gândește deja la următorul meci: „Să vedem pe cine ne mai putem baza”
„Sunt foarte îngrijorat” Coelho se gândește deja la următorul meci: „Să vedem pe cine ne mai putem baza”
23:22
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Top stiri
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Superliga
23.04
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Citește mai mult
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Special
23.04
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Citește mai mult
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Cupa Romaniei
23.04
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Citește mai mult
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
BREAKING | Circulație întreruptă la metrou, după un incident grav pe Magistrala M4. O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului
B365
22.04
BREAKING | Circulație întreruptă la metrou, după un incident grav pe Magistrala M4. O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului
Citește mai mult
BREAKING | Circulație întreruptă la metrou, după un incident grav pe Magistrala M4. O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 30 rapid 27 Universitatea Craiova 32 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
24.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share