Yamal s-a accidentat și poate rata Campionatul Mondial. Și ce fericit era băiatul la first class, cu burgerii și cu cola pe masă, și cu lumea la picioare! Cât mai este de actualitate sau cât s-a demodat conceptul de viață sportivă?

Tânărul sportiv al anului s-a accidentat și e în pericol să rateze campionatul Mondial de Fotbal.

„Tânărul Sportiv al Anului” este titlul premiului luat de Lamine Yamal la Gala Laureus desfășurată pe 21 aprilie la Madrid. Fotbalistul a suferit o ruptură musculară la exact 48 de ore după gală și după cina fastuoasă cu burgeri de la McDonalds, stropită din belșug cu Coca Cola cu bule nobile.

Lamine nu va fi niciodată ce a fost Messi

Fotografia cu Yamal în avion la first class-ul unei curse private, cu brațele cuprinzând lumea care este (la propriu) la picioarele lui, povestește sau mai bine zis prevestește începutul unei derive.

Risc aici și acum să spun că steaua lui Lamine a trecut de punctul de apogeu și a început să călătorească implacabil pe o pantă descendentă.

Lamine nu va fi niciodată ce a fost Messi. Nu va fi niciodată ce au fost ceilalți mari fotbaliști. Posesorul unui talent autentic, Lamine se va criogena în ipostaza adolescentului minune. Doar că adolescența nu durează decât 2,3 ani. Restul e viață matură.

Parcă La Masia plămădea altfel de oameni

Festinul cu Mc Combo@Chili Cheese și Coca Cola frapată (creier?!) poate fi o cauză probabilă a accidentării foarte tânărului internațional spaniol. Alimentația fast-food dăunează, se știe. Dar nu este singura cauză când cazi secerat după ce bați un penalty.

Nu demult, Lamine a spus răspicat că vrea să își trăiască viața și că nu dă socoteală nimănui pentru felul în care o face.

Sărbătorirea majoratului a fost semnalul clar că vedeta Barcelonei s-a despărțit de copilărie și a plonjat cu interlopii în lumea adulților.

Ce miră foarte tare este că de regulă nu acesta este traseul fotbaliștilor formați în La Masia, laboratorul din care ies bijuteriile mai mult sau mai puțin șlefuite ale clubului blaugrana.

Ce diferență între felul modest și discret în care se comportă Cubarsi, Pedro, Gavi, Balde sau Fermin Lopez și devoratorul de burgeri!

Veți spune că niciunul dintre cei enumerați nu are talentul lui Yamal și că în virtutea acestui dar i se pot scuza multe. Multe, dacă nu chiar orice. Lumea fascinată de un dribling și de un goool! este dispusă să ierte chiar și acte antisociale. Lamine nu a ajuns acolo. Nu încă.

Bicepsul femural și Laboratorul

Absurdă și cumva caraghioasă, accidentarea survenită după executarea unei lovituri de la 11 metri, îi pune în pericol participarea la Mondialul de peste o lună și jumătate. Lamine a executat penalty-ul obținut tot de el în partida cu Celta (scor final 1-0 pentru Barca), apoi s-a întins pe gazon, dând de înțeles că pentru el meciul era gata.

Diagnosticul care a urmat testelor medicale trimite la o afecțiune a bicepsului femural, o accidentare legendară și recurentă în rândul jucătorilor Barcelonei, Una de care au suferit pe rând Xavi, Iniesta, Busquets, Messi și toată floarea cea vestită blaugrana.

Aici discuția este mai complicată și nu ține doar de un meniu cu McPuișor sau McPorcușor. Această vulnerabilitate fizică a jucătorilor Barcelonei, frecvența neobișnuită a afecțiunii au născut și încă nasc (din ce în ce mai rar) semne de întrebare. Ce se întâmplă de fapt în Laborator?

Cupa Mondială fără Lamine? E sfârșitul lumii?

Cazul Lamine Yamal reînvie dezbaterea abandonată despre importanța vieții sportive.

În ultimii ani s-a pedalat mult pe responsabilitatea personală a sportivului. Mai puțin control exterior și mai mult autocontrol.

A funcționat în multe situații acest mers pe încredere, că fiecare are grijă de el știind ce are de pierdut dacă își bate joc de corpul lui. Cu teribiliștii n-a funcționat.

Ca foarte mulți alți fotbaliști dăruiți de natură, Yamal provine dintr-un mediu problematic. În astfel de situații, rolul este preluat de selecția naturală. Acel common sense, bun simț înnăscut, devine capital.

Sunt copii din medii defavorizate care se construiesc frumos, tocmai pentru a scăpa de acolo, și sunt copii pentru care reușita este sinonimă cu luxul de a face și de a-ți permite orice. Cred că Lamine Yamal este unul dintre aceștia din urmă.